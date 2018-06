Große Koalition, ja oder nein? Unsere Gäste beginnen zu diskutieren, bevor sie überhaupt die Jacke ausgezogen haben. ZEIT ONLINE hatte Leser mit SPD-Parteibuch gefragt, was sie von einem Bündnis mit der Union halten. Hunderte schrieben uns eine E-Mail oder posteten in unseren Kommentarbereich. Um diese Debatte zu vertiefen, haben wir sieben Genossinnen und Genossen in die ZEIT-ONLINE-Redaktion nach Berlin eingeladen. Ist die Stimmung an der Basis wirklich so schlecht, wie man wegen der turbulenten Wochen bei der SPD glauben kann?

"Die SPD ist meine Partei. Aber wenn ich mal ein Magengeschwür bekomme, wird es wegen der SPD sein." Alle sieben Teilnehmer lachen, als Alice Greschkow das sagt. Wirklich frustriert wirkt hier niemand. Aber alle Genossen kennen das natürlich: Das Hoffen und Bangen und das Leiden mit ihrer zuletzt doch oft so verunsicherten Partei.



Nach zwei Stunden Gespräch ist die Kaffeekanne noch halb voll und die Croissants nicht aufgegessen, Debattieren lenkt ab. Wir fassen die wichtigsten Aussagen zusammen.

Spd Basis User II Sie sagen Nein Alia Boecker, 27, ist Studentin der Rhetorik. Die Transfrau aus Tübingen ist vor wenigen Wochen in die SPD eingetreten, um die große Koalition zu verhindern. Sie beobachte eine zunehmende Spaltung der Gesellschaft, weil Union und SPD für Stillstand stünden und keine Zukunftsidee hätten. Roland Priebe, 54, ist Unternehmer aus Friedrichshafen am Bodensee. Er ist seit 2000 Mitglied in der SPD und hat seitdem kaum einen Wahlkampf als aktiver Helfer ausgelassen. Langsam gehen ihm am Wahlkampfstand aber die Argumente aus, warum die Menschen die SPD wählen müssen. Die Unterscheidbarkeit seiner Partei zur Union sieht er nicht mehr gegeben. Hannah Lupper, 27, ist Studentin der Politikwissenschaft und wohnt in Berlin. Nebenberuflich ist Lupper Dozentin im Bereich Demokratiebildung. Sie wird beim Votum gegen die große Koalition stimmen, weil sie glaubt, dass die SPD nur durch starke Oppositionsarbeit ihr Profil schärfen und den gesellschaftlichen Wandel mitgestalten kann.

Sie sagen Ja Matthias Müller, 67, kommt aus dem Kreis Offenbach. Er ist pensioniert und bereist die Welt. Zuvor war er 27 Jahre Leiter des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Offenbach. Er wird dem Koalitionsvertrag zustimmen, findet, die SPD habe durchaus vernünftig verhandelt. Kornelius Geier, 17, ist am Abend der Bundestagswahl in die SPD eingetreten, um die Partei nach ihrem historisch schlechten Abschneiden zu unterstützen. Der Schüler aus Witten hofft, dass sich die Partei auch in der Regierung erneuern kann und in vier Jahren von anderen Politikern angeführt wird. Lothar Bildat, 50, aus Ludwigshafen ist Wirtschaftsprofessor an der EBC Hochschule Hamburg. Er ist seit eineinhalb Jahren bei der SPD, wollte dem Rechtsruck in Deutschland etwas entgegensetzen. Bildat findet: In der Regierung habe seine SPD mehr Sichtbarkeit und mehr Spielraum für Veränderungen. Alice Greschkow, 28, gebürtige Bulgarin, lebt in Berlin. Sie arbeitet in einer Politik- und Unternehmensberatung und bloggt für die SPD-Zeitung vorwärts. Sie wird wahrscheinlich für die große Koalition stimmen, weil es dieses Mal anders als 2013 keine linke Mehrheit im Bundestag gibt und sie glaubt, dass die parteiinterne Erneuerung auch in der Regierung stattfinden kann.



Weg von der Schwurbelei – es fehlt eine Definition für die SPD

Über das Für und Wider einer großen Koalition diskutieren unsere Teilnehmer kontrovers, aber in einem sind sie sich einig: Die Politik der SPD muss endlich wieder klar von der Union unterscheidbar sein. "Ich wehre mich dagegen, dass man sagt, es war alles Mist in den vergangenen vier Jahren", sagt Matthias Müller. Die SPD habe eher ein Vermittlungsproblem: "Der Mindestlohn zum Beispiel. Wir haben unsere Erfolge nicht verkauft und auch nicht verkauft, was diese Erfolge für Land und Menschen bedeuten."

Es fehle der Politik – und im Besonderen der SPD – an einer alltagsnahen Sprache, glauben die Teilnehmer: "Sachgrundlose Befristung ist etwas, unter dem sich kaum ein Passant spontan etwas vorstellen kann", gibt Alice Greschkow ein Beispiel. Dabei habe die SPD in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, dass künftig weniger Arbeitsverträge mit einem Ablaufdatum versehen sind.



Die Groko-Gegner finden hingegen, in der letzten großen Koalition sei zu wenig passiert, worauf man stolz sein könne. "Wenn etwas scheiße ist, dann kann man es auch nicht vermarkten", sagt Hannah Lupper mit einem Schmunzeln.



Die Teilnehmer sind sich einig, dass es der SPD an einer attraktiven Erzählung für die Zukunft fehlt. Was bedeutet "soziale Gerechtigkeit" im 21. Jahrhundert? Wie definiert man gute Arbeit in Zeiten, in denen die Digitalisierung droht, bisherige Arbeitsplätze überflüssig zu machen? Allzu oft, finden die Anwesenden, rede die Parteiführung mit optimistischen Phrasen über grundlegende Probleme hinweg. Diese "Schwurbelei", wie es Alice Greschkow nennt, gebe aber keine Antwort auf Zukunftsfragen, die die Menschen hätten. Zum Beispiel: Wie soll das gesellschaftliche Miteinander in Zukunft aussehen?