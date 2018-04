Das Blut spritzt, der Körper zuckt. "Das sind nur noch die Muskeln", sagt Felix Schneider. Er bohrt einen Draht entlang dem Rückenmarkkanal der Forelle, die bis eben in einem Wasserbassin schwamm. Dann kommt der Fisch zum Ausbluten in Eiswasser. Ike Jime heißt diese alte japanische Technik. Sie minimiert den Stress des Tieres vor der Schlachtung, was ebenso ethisch sinnvoll wie geschmacklich vorteilhaft ist. Das Fleisch wird fester, aromatischer. In Deutschland beherrschen das nur eine Handvoll Köche. Felix Schneider, 33, ist einer von ihnen.

Heroldsberg, 7.600 Einwohner, mittelalterlicher Stadtkern, Einfamilienhäuser mit Giebeldächern und Thuja-Hecken, ein paar Kilometer nördlich von Nürnberg. Die kulinarische Avantgarde würde man hier nicht vermuten. Schon gar nicht in einem Gasthaus aus dem Jahr 1536.

Küchenchef Felix Schneider will im Sosein anders arbeiten, als es in der Sternegastronomie üblich ist. © Simon Koy für ZEIT ONLINE

Seit zweieinhalb Jahren leitet Felix Schneider hier die Küche. Er gilt als einer, der weiterdenkt. Der nicht nur pflichtschuldig alle Lieferanten aufzählt, wie das in der gerade viel gehypten neuen Regionalküche zum Fetisch geworden ist, sondern den Genuss mit dem Grundsätzlichen zusammenbringt. Und das fängt bei den Arbeitsbedingungen an. Die gelten gemeinhin als rau, besonders in der Spitzengastronomie. Ein forscher Ton, großer Druck, hohes Tempo und hierarchische Strukturen sind üblich. Dazu kommen unangenehme Arbeitszeiten und oft viele, viele Überstunden. Schneider wollte das anders machen, menschlicher. Er hat das Sosein gewissermaßen um die Idee, wie er arbeiten und leben möchte, herum entworfen.

"Das sollte von Anfang an kein Ich-Projekt sein, sondern ein Wir-Projekt", sagt Schneider und löst mit einem Messer das üppig marmorierte Entrecôte einer Färse von den Knochen. Das Wir-Projekt beginnt bei den Produzenten, die das Restaurant beliefern. "Die Kuh stammt vom Siggi, die stand 14 Jahre im Stall. Am Schluss ist sie kaum noch durch die Tür gekommen."

Es ist 15 Uhr, aus dem Radio düdelt ein Gitarrensolo, Souschef Thomas Prosiegel frittiert Grünkohl und Stefan Frank rollt einen Strietzelteig aus. Noch vier Stunden, dann kommen die ersten Gäste. "Normal arbeitet hier noch der Marko, aber der hat heute spontan frei genommen. Seine Tochter hat Geburtstag."

Jeder weiß, was der andere verdient

Felix Schneider spricht mit weicher fränkischer Stimme und festen Überzeugungen. Schon als Kind wollte er Koch werden, hat Pilze gesammelt, Beeren gepflückt. Seine Eltern legten Wert auf gutes Essen, buken Brot, kauften lokale Produkte. Nach dem Abitur begann er seine Lehre. In seiner ersten Station als Küchenchef in Nürnberg erkochte er einen Michelin-Stern. Als er anfing, über ein eigenes Restaurant nachzudenken, das er mit einem befreundeten Caterer eröffnen wollte, ging es ihm längst nicht mehr nur um den Stil der Küche, sondern um das große Ganze. Sosein ist also der Name und das Motto – nach Johann Gottlieb Fichte bezeichnet es das Wesen der Dinge.

Wie viel verdient der Chef (links), wie viel der Patissier (rechts)? Im Sosein gibt es kein großes Gehaltsgefälle. © Simon Koy für ZEIT ONLINE

Konkret sieht der Küchen-Idealismus so aus: Jeder weiß, was der andere verdient. Ist auch nicht so schwierig, denn es verdienen ja alle fast das Gleiche. Üblich ist das keineswegs. In der gehobenen Gastronomie bekommt der Küchenchef in größeren Betrieben etwa drei- bis viermal so viel wie ein ausgelernter Koch. Im Sosein beträgt der Unterschied 23 Prozent, in Zahlen: 500 Euro. Einen Spüler gibt es nicht, das erledigen im Sosein alle gemeinsam, vorneweg der Chef selbst. Ebenso ist das Putzen, wenn die Gäste gegangen sind, Teil des Teamworks. Lieber haben sie, als der Stern kam und damit auch immer mehr Gäste, einen weiteren Koch angestellt – eine Entscheidung übrigens, die gemeinsam gefällt wurde, wie Thomas Prosiegel erzählt, als er den Stör filetiert.