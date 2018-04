In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen. Hier berichtet der 32-jährige Ingenieur Robert*:



Mein Job

Beruf: Ich habe nach meinem Diplomstudium vor sechs Jahren angefangen, bei einem Anlagenbauer in Nordrhein-Westfalen als Ingenieur in der Forschung und Entwicklung zu arbeiten. Die Firma produziert Industrieöfen, die vor allem im Metallgewerbe gebraucht werden. Zurzeit arbeite ich gerade an einem, der 120 Meter lang, fünf Meter breit und etwa vier Meter hoch ist. Darin wird Metall verarbeitet, das dann in der Automobilindustrie und der Luftfahrt, beispielsweise als Außenhaut von Flugzeugen oder Motorhauben, verwendet wird. Meine Aufgabe dabei ist es, die Vorgänge in den Öfen zu berechnen, sodass das Material, das am Ende aus dem Ofen rauskommt, auch die richtigen Eigenschaften besitzt. Dafür muss das Metall gezielt auf eine bestimmte Temperatur erwärmt und dann in einer gewissen Geschwindigkeit wieder abgekühlt werden. Mithilfe einer kleinen Versuchsanlage berechne ich im Voraus, wie der Ofen eingestellt werden muss.

Ausbildung: Nach meinem Abi habe ich in Aachen den Diplomstudiengang Werkstoff und Informatik gemacht und danach bei der Firma angefangen, wo ich zurzeit arbeite.

Wöchentliche Arbeitszeit: Normalerweise arbeite ich 40 Stunden in der Woche, es können aber auch mal bis zu 60 Stunden sein. Das kommt vor, sobald Anlagen in Betrieb genommen werden. Dann fahre ich hin und führe vor Ort Messungen durch, um zu schauen, ob die von mir im Voraus berechneten Modelle auch das gewünschte Ergebnis liefern. Das dauert zwischen vier bis sechs Wochen am Stück. Im vergangenen Jahr war ich für eine Instandnahme sogar fünf Monate lang in Amerika.

Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: 5.830 Euro monatlich.

Nettoeinkommen: 3.325 Euro monatlich.

"Während meiner Geschäftsreisen versuche ich, möglichst wenig Geld auszugeben." Robert*, 32

Sonstige Einnahmen: Letztes Jahr habe ich mir für 150.000 Euro zwei kleine Eigentumswohnungen gekauft. Davon habe ich 20.000 Euro selbst investiert, den Rest deckt ein Kredit meiner Hausbank. Mit den beiden Wohnungen nehme ich jedes Jahr 5.100 Euro an Miete ein, wovon ich 1.000 Euro für mich behalte. Die restlichen 4.100 Euro stecke in den Kredit der Wohnungen. Dieser sollte in gut 30 Jahren abbezahlt sein, jedoch weiß ich nicht, ob ich die Wohnungen auch so lange behalte oder vorher wieder verkaufe. Durch Dividenden aus Aktien erhalte ich jährlich zusätzlich noch 600 Euro. Dazu kommen als Letztes noch die Spesen aus meinen Geschäftsreisen im Ausland. Da diese als Pauschalbetrag ausbezahlt werden und ich während den Einsätzen versuche, möglichst wenig Geld zu brauchen, sind durch die zwanzig Wochen in den USA letztes Jahr 7.000 Euro dazugekommen.

Meine Ausgaben

Miete: Meine Freundin und ich wohnen zusammen in einer 60 Quadratmeter großen Wohnung in Nordrhein-Westfalen. Wir teilen uns die Miete, von der ich 400 Euro mitsamt Nebenkosten übernehme.

"Wenn wir einmal auswärts essen gehen, dann in einem edlen Restaurant, wo ich etwas bekomme, was ich mir zu Hause nicht selbst kochen könnte." Robert

Lebensmittel: Auch hier bezahle ich die Hälfte der Ausgaben und damit etwa 125 Euro im Monat. Wir essen relativ viel frisches Gemüse, Obst und Fleisch und kaufen sowohl im Discounter als auch in teureren Supermärkten oder beim Metzger ein. Auswärts essen wir nur sehr selten, etwa drei- bis viermal im Jahr. Ein Essen in einem Restaurant soll etwas Besonderes bleiben und sich lohnen. Wenn wir einmal auswärts essen gehen, dann auch in einem edlen Restaurant, wo ich etwas bekomme, was ich mir zu Hause nicht selbst kochen könnte.

Transportmittel: Ich pendle jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit, wofür mich der Sprit monatlich 83 Euro kostet. Ansonsten benutze ich mein Auto nur für weite Strecken, da ich in meiner Heimatstadt immer mit dem Fahrrad unterwegs bin.

Versicherungen: Ich versichere mich nur gegen Dinge, die ich mir nicht leisten könnte, wenn sie eintreten. Deswegen habe ich eine Kfz-Haftpflicht abgeschlossen für 42 Euro im Monat. Hinzu kommt eine Haftpflichtversicherung von sieben Euro im Monat und eine Skipper-Haftpflicht für ebenfalls sieben Euro. Ich gehe oft segeln und diese versichert mich für den Fall, dass ich dabei ein anderes Boot beschädige. Die beiden Eigentumswohnungen sind über die Hausverwaltung versichert.

Altersvorsorge: Für meine Rente sollen vor allem die Wohnungen sorgen, die ich mir letztes Jahr gekauft habe. Nebenbei lege ich mein Geld noch in Exchange Traded Funds (ETFs) und Einzelaktien an. Hierbei geht es mir aber nicht nur um meine Altersvorsorge, sondern auch darum, mein Einkommen aufzubessern. Denn ich glaube, dass es einem schon vor dem Alter hilft, wenn man nicht mehr alleine auf die Einkünfte durch die Arbeit angewiesen ist. Man hat ganz andere Möglichkeiten, wenn man sich weniger Sorgen um die Finanzen machen muss.

"In meiner Freizeit braue ich eigenes Bier." Robert

Freizeit: Monatlich gebe ich durchschnittlich 155 Euro für Hobbys aus. Davon gehen etwa 70 Euro für Ausflüge oder Treffen mit Freunden drauf. Beispielsweise für den Kletterpark oder Konzerte. Für gelegentliche Kneipenabende fallen weitere 70 Euro an und von Zeit zu Zeit kaufe ich mir neue Computerspiele. Ansonsten habe ich eher günstige Hobbys wie Laufen, Bogenschießen und Musikhören. Seit etwa 17 Jahren braue ich in meiner Freizeit eigenes Bier. Die Kosten dafür halten sich aber in Grenzen, da ich mir die nötigen Gerätschaften dazu selbst zusammengebastelt habe. Das Bierbrauen und Bogenschießen schlagen mit jeweils sechs Euro zu Buche. Früher habe ich mit meinem Vater noch in einem alten, umgebauten Heißwasserboiler gebraut. In diesem produzierten wir für meine Geburtstagsparty einmal im Jahr 130 Liter. Heute braue ich nur noch etwa zwei- bis dreimal im Jahr in einem großen Kochtopf. Da kommen knapp 20 Liter dabei raus. Davon bringe ich immer mal ein paar Flaschen mit, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder trinke zum Feierabend selbst eines meiner selbst gebrauten Biere.

Kleidung: Ich gehe nicht sehr gerne einkaufen. Monatlich sind das etwa 25 Euro.

Körperpflege: Da ich alle zwei bis drei Monate zum Friseur gehe und Pflegeprodukte wie Deo oder Shampoo nicht viel kosten, gebe ich nur etwa acht Euro aus.

Reisen: Insgesamt gebe ich für Urlaub 2.000 Euro im Jahr aus. Wenn ich verreise, dann gehe ich meistens segeln. So war ich letztes Jahr zuerst eine Woche mit Schulfreunden in Kroatien auf einem Boot und danach eine Woche mit meiner Freundin auf der Ostsee. Dieses Jahr fahre ich mit Freunden eine Woche nach Portugal. Wir haben uns dort ein Airbnb gemietet, gehen wandern und Bier trinken – was man halt so in einem Männerurlaub macht. Erst kürzlich haben meine Freundin und ich gemeinsam für 2.500 Euro einen 20 Jahre alten Wohnwagen gekauft. Mit dem Wohnwagen möchten wir dieses Jahr im Sommer drei Wochen nach Frankreich fahren.

Abonnements: Neben dem Netflix-Abo, das mich 5,50 Euro im Monat kostet, besitze ich noch das Zeitschriftenabo Der Aventurische Bote für sechs Euro im Monat. Die Zeitschrift beschäftigt sich mit dem deutschen Fantasy-Rollenspiel Das schwarze Auge, dessen erste Auflage sich 1984 mehr als 100.000 Mal verkaufte. Die Teilnehmer können die Handlung des Spiels selbst bestimmen und schlüpfen dafür in die Rollen von Zwergen, Elfen und Zauberern.

So viel bleibt am Ende übrig

Erst letztes Jahr habe ich damit begonnen, mich aktiv mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Davor habe ich mein Gehalt komplett für Dinge ausgegeben, die ich gar nicht brauchte und am Ende des Monats blieb nicht mehr viel von meinem Geld übrig. Jetzt ziehe ich jeden Monat direkt 1.600 Euro von meinem Gehalt ab, welche ich in die beiden Eigentumswohnungen und die Aktien stecke. Mir bleiben 1.725 Euro, von denen ich 975 Euro für Dinge ausgebe, auf die ich nicht verzichten kann und die ich zum Leben brauche. Dazu zählen beispielsweise die Miete, Lebensmittel oder das Auto. Dann habe ich am Ende noch 750 Euro für "Luxus-Dinge" übrig, wie den Wohnwagen oder Urlaub, die schön sind, aber auf die ich im Notfall auch verzichten könnte.



*Name von der Redaktion geändert.