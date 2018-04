In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich sparen. Hier berichtet Melani, 19 Jahre:

Mein Job

Beruf: Ich arbeite seit eineinhalb Jahren in Augsburg im Riegele Wirtshaus, das bayerische Küche anbietet. Dort bin ich Entremetier: Ich koche die Beilagen und richte den Teller an, bevor ich ihn an einen Kellner weitergebe. Die Arbeit in der Küche ist anstrengend. Vor allem während der Stoßzeiten ist man immer gestresst und kommt nur selten dazu, eine Pause zu machen. Je nachdem für welche Schicht ich eingeteilt bin, unterscheiden sich meine Arbeitstage. So bin ich in der Frühschicht für das Mittagsbuffet zuständig. Der Spätdienst fürs Abendessen beginnt um 14 Uhr und dauert bis 23 Uhr. Danach müssen wir noch aufräumen und putzen.



Ausbildung: Früher träumte ich davon, Polizistin zu werden. In der Mittelschule gefiel mir aber das Fach Kochen so gut, dass ich mich für eine dreijährige Ausbildung in der Kantine eines Industrieparks nahe Augsburg entschied. Doch die Arbeit dort schien mir zu eintönig. Deswegen habe ich das letzte halbe Jahr der Ausbildung im Wirtshaus verbracht, in dem ich jetzt arbeite. Hier habe ich die Freiheit, meine Ideen einzubringen und Gerichte für die Speisekarte vorzuschlagen. Irgendwann möchte ich aber in einem Sternerestaurant arbeiten, um die gehobene Küche kennenzulernen.



Wöchentliche Arbeitszeit: Vorgeschrieben sind 42 Stunden, doch ich mache meistens etwa drei Überstunden pro Woche. Um sie auszugleichen, kann ich mir aber ab und zu einen Tag freinehmen.

Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: Durchschnittlich verdiene ich etwa 2.000 Euro brutto. Davon sind 1.700 Euro fest, dazu kommen Zuschläge für die Arbeit an Wochenenden, Feiertagen und in der Nacht.



Nettoeinkommen: Zwischen 1.5oo und 1.600 Euro pro Monat.



Sonstige Einnahmen: In den meisten Restaurants wird das Trinkgeld zwischen den Service- und Küchenmitarbeitern aufgeteilt. So ist es auch bei uns. Dieses finanziert dann die Verpflegung der Angestellten. Wir bezahlen selbst also nichts für unsere Getränke und Mahlzeiten während der Arbeitszeit.



Meine Ausgaben

Miete: Weil ich noch bei meinen Eltern wohne, muss ich keine Miete zahlen.



"Nach der Arbeit habe ich häufig keine Lust mehr, für mich selbst zu kochen." Melanie, Köchin

Lebensmittel: Meistens gehen meine Eltern einkaufen. Ich selbst gebe etwa 100 Euro im Monat für Lebensmittel aus, die ich mir selbst kaufe. Das ist meistens Schokolade oder Fertigessen. Denn oft habe ich nach der Arbeit keine Lust mehr, für mich selbst zu kochen. Ich hole mir etwas auf die Hand oder gehe mit Freunden in eine Pizzeria. Aber manchmal koche ich für meine Familie. Dann können sie sich ein Gericht wünschen. Ich gehe dafür einkaufen und bereite alles zu.

Sprit: Ich habe ein Auto von meinen Eltern geschenkt bekommen. Meistens brauche ich es, wenn ich mit Freunden shoppen gehe oder wir am Wochenende durch die Stadt fahren. Der Sprit dafür kostet mich im Monat etwa 150 Euro.



Transportmittel: Zur Arbeit fahre ich 25 Minuten mit der Straßenbahn. Deshalb habe ich ein Umweltabo, das 50 Euro im Monat kostet.

Handy: Ich zahle acht Euro im Monat für eine Flatrate für SMS, Internet und Anrufe.



Freizeit: Etwa 80 Euro. Ab und zu gehe ich ins Kino, auf ein Konzert, oder mit Freunden etwas trinken.

Kleidung: Kleidung ist mir sehr wichtig, deshalb gebe ich bis zu 400 Euro im Monat für neue Klamotten aus. Manchmal fahre ich mit Freunden sogar nach München, um dort shoppen zu gehen.

Körperpflege: Zwischen 50 bis 70 Euro gebe ich für meine Körperpflege und Dinge wie Duschgel, Shampoo, Haarspray und Make-up aus. Zum Friseur gehe ich etwa viermal im Jahr.



Verreisen: Bis jetzt bin ich immer mit meinen Eltern in die Ferien gefahren. Meistens sind wir dann einmal im Jahr nach Bosnien und Kroatien gereist, um dort unsere Verwandten zu besuchen. Ein Großteil unserer Familie lebt noch in diesen beiden Ländern. Diesen Sommer plane ich, das erste Mal alleine zu verreisen. Jedoch nicht in die Heimat meiner Eltern, sondern nach Dubai mit einer guten Freundin.



So viel bleibt am Ende übrig

Meistens so um die 600 Euro. Diese lege ich zur Seite. So bin ich nicht auf die Hilfe meiner Eltern angewiesen, wenn ich ausziehe und meine erste Wohnung einrichten muss. Trotzdem möchte ich mir noch ein bisschen Zeit lassen und werde wahrscheinlich gegen Ende dieses Jahres ausziehen.