Es ist wirklich eine Unverschämtheit: Bayern hat 13, Baden-Württemberg 12. Nur die Berliner müssen mit neun Feiertagen im Jahr auskommen. Vier Tage im Jahr, eine ganze 28-Stunde-Woche mehr, arbeitet der Berliner im Vergleich zum Münchner. Unglaublich, dass so eine schreiende Ungerechtigkeit überhaupt so lange hingenommen wurde.

Jetzt endlich verspricht der regierende Bürgermeister Michael Müller Gerechtigkeit: Die Berliner sollten einen neuen Feiertag bekommen, kündigte er kürzlich an. Zur Auswahl stehen der 8. Mai als Tag der Befreiung von der Nazi-Diktatur, der 17. Juni als Tag des Volksaufstandes in der DDR 1953 oder der 27. Januar als Holocaust-Gedenktag. Die AfD würde gerne den Reformationstag zum gesetzlichen Feiertag erklären, der Vorschlag wurde aber schon vom Abgeordnetenhaus abgelehnt. Die Linke fordert: Hauptsache säkular. FDP und CDU finden, Berlin solle lieber den wirtschaftlichen Anschluss an Bayern und Baden-Württemberg suchen, statt den Südländern in Feiertagsfragen nachzueifern.

Doch Müller scheint sich seiner Sache sicher: "Die Frage ist nicht so sehr, ob wir einen solchen Feiertag bekommen, sondern eher welchen", sagte er der Welt. Es müsse ein Tag sein, der eine politische Relevanz in unserer Geschichte hat, findet Müller. Es dürfe keine Gruppe bevorzugt oder diskriminiert werden, warnten daraufhin die Grünen. "Sollte ein weiterer Feiertag geschaffen werden, muss dies ein Tag sein, mit dem sich alle Berlinerinnen und Berliner identifizieren können", forderte die Grünen-Landesvorsitzende Nina Stahr.

Welches Gedenken ist wichtiger?

Aber muss er das? Wird es möglich sein, einen politisch relevanten Tag zu finden, der keine gesellschaftliche Gruppe bevorzugt? Und wäre es wirklich eine gute Idee, wenn die Berliner per Volksabstimmung darüber entscheiden müssten, ob nun die Befreiung von der Nazi-Diktatur oder der Tag des Volksaufstandes in der DDR denkwürdiger ist?

© Jens Gyarmaty Luisa Jacobs Redakteurin in den Ressorts Arbeit und ZEIT Campus ONLINE Zur Autorenseite

Man kann sich ja schon ausmalen, wohin das führen würde. Am Ende wird es wieder vor allem um die Frage gehen, ob der Islam nun zu Berlin gehöre oder nicht. Vielleicht würde sich Jens Spahn einschalten und fordern, dass der gesetzliche Feiertag nicht für elitäre Hipster in Neukölln gelten solle. Die müssten sich ihr Recht auf deutsche Feiertage erst mal erarbeiten, in dem sie lernen, ihren Flat White auf Deutsch zu bestellen.

Und schon wäre vergessen, um was es eigentlich geht: Ein Tag frei von Arbeit, Stress und Sorgen, von dem alle – Muslime wie Juden, die Abgehängten genauso wie die elitären Hipster – ganz frei von Diskriminierung profitieren würden. Warum also eine so schöne egalitäre Idee politisch aufladen?

Pragmatisch nach dem Kalender entscheiden

Besser sollten Berliner Politiker pragmatisch denken. Eine Möglichkeit wäre, rein kalendarisch zu entscheiden. Guckt man auf den dünnen Berliner Feiertagskalender, fallen einige Häufungen auf: April und Dezember sind durch Ostern und Weihnachten feiertagstechnisch schon bestens ausgelastet. Auch der Mai ist mit dem Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag überdurchschnittlich gut bestückt. Die Erinnerung an die Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai wäre also eher ungünstig. Denn bei zu enger Feiertags-Taktung vergessen die Leute sowieso, wem oder wessen gerade gedacht werden soll.