Für einen Trip, bei dem man halluziniert und sich die Sinne wie im Traum verweben, reichen schon 50 bis 100 Mikrogramm LSD. Microdoser nehmen noch kleinere Mengen der illegalen Droge. Sie versprechen sich davon, bei der Arbeit produktiver und kreativer zu werden. Noch sind die Effekte des Microdosings nicht erforscht. Viele Wissenschaftler zweifeln an der Wirkung und sprechen von einem Placeboeffekt. Verboten ist LSD ohnehin weltweit seit 1971, weil es laut der UN-Konvention über psychotrope Substanzen "eine ernste Gefahr für die öffentliche Gesundheit" darstellt: LSD kann psychisch abhängig machen und es besteht unter anderem das Risiko von Psychosen (mehr dazu in unserem Infokasten). Kai*, 27, arbeitet als Grafiker in einer Werbeagentur. Er ist Microdoser und erzählt uns, wie er sein Arbeiten erlebt, seit er kleinste Mengen LSD konsumiert.

In meinem Job muss ich ständig kreativ sein. Als Gestalter entwickle ich zum Beispiel Logos für Unternehmen. Das heißt: Ich muss viele Ideen haben, viele verschiedene Entwürfe zeichnen, und das alles unter Zeitdruck. Oft will ich es dann besonders gut machen, und dann ist der Druck so hoch, dass ich mir selbst im Weg stehe und blockiert bin. Vor etwa drei Jahren habe ich im Internet das erste Mal etwas über LSD-Microdosing gelesen – damals wurde LSD gerade im Silicon Valley als neues Wundermittel gefeiert. Was Drogen angeht, bin ich generell ein offener Mensch. Deshalb wollte ich selbst ausprobieren, ob es mir bei der Arbeit helfen kann.

Hintergrund: LSD LSD Lysergsäurediäthylamid, kurz LSD, ist eine psychoaktive Droge, die halluzinogen wirkt. Weitere Namen sind Trip oder Acid. Die Wirkung von LSD wird als "psychedelisch" bezeichnet ("die Psyche manifestierend"). Durch ihre Wirkung auf das Bewusstsein erzeugt sie einen Rausch, der verdrängte oder unterbewusste Erlebnisse wieder hervorbringen kann, auch negative. Die Aufnahme erfolgt in der Regel oral über die Schleimhäute. LSD wird in flüssiger Form auf Löschpapier aufgetragen. Die Papierstücke heißen Pappen oder Tickets. Auf Zuckerwürfel geträufelt kann LSD ebenfalls konsumiert werden. Außerdem sind Minipillen im Umlauf, die mit LSD versetzt sind. Diese sogenannten Mikros sind häufig höher dosiert als die Pappen. LSD ist hochpotent und wirkt schon in verschwindend kleinen Mengen ab 15 µg. Von den Trägerstoffen verflüchtigt sich die Droge innerhalb weniger Wochen, wenn sie mit Luft, Licht oder Feuchtigkeit in Kontakt kommt (Quelle: Drugscouts/Mindzone). Effekte LSD verändert die Wahrnehmung mit Sinnestäuschungen, verändertem Körperbewusstsein und langsamerem Raum- und Zeitgefühl. Es verstärkt Gefühle, steigert die Kreativität und regt die Fantasie an. Gegenstände können sich optisch verformen. Manche berichten, dass sie Farben schmecken und Töne fühlen konnten. Viele beschreiben das Gefühl, mit allem eins zu sein. Meist weiß der Konsument, dass seine Halluzinationen nicht real sind. Er ist hellwach, erlebt den Trip sehr bewusst und kann sich anschließend oft an jede Einzelheit erinnern. Auf einem Trip fühlen sich viele euphorisch. Dies ist jedoch stark abhängig von der Stimmung, den Erwartungen an die Droge sowie von der Umgebung und wie man sie wahrnimmt. Wer in negativer Grundstimmung LSD nimmt, kann in Panik geraten. Viele können Realität und Trip dann nicht mehr auseinander halten. So ein Horrortrip kann das Gefühl erzeugen, bedroht oder fremdbestimmt zu sein oder nicht mehr nüchtern zu werden. Risiken Im Rausch kann die Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sein. Es kann zu Schweißausbrüchen kommen, Gleichgewichts- und Orientierungssinn können gestört sein. Die Pupillen weiten sich, einigen Konsumenten wird schwindelig und übel. Manche bekommen unkontrollierbare Angst. Die größte Gefahr sind Unfälle oder sogar selbstzerstörerisches Verhalten durch die verzerrte Wahrnehmung. Manche überschätzen sich etwa auf dem Trip und denken, sie könnten fliegen oder fahrende Autos stoppen. Auch Distanzen und Geschwindigkeiten schätzen viele falsch ein. Wer auf LSD ist, spürt mitunter die Wirkung anderer Drogen wie Alkohol nicht, deshalb besteht das Risiko einer Überdosierung. Auch die Effekte von Kokain kann LSD überdecken, die Drogen arbeiten jedoch in ihrer psychoaktiven Wirkung gegeneinander. Konsumenten empfinden das als eher unangenehm. Wer MDMA und LSD mischt, dem droht bei hohen Dosierungen ein Hitzschlag. Speed kann den LSD-Trip unkontrollierbar werden lassen. Folgeschäden LSD hinterlässt nach bisherigen Erkenntnissen unmittelbar keine körperlichen Schäden, kann aber für die Psyche zu einer erheblichen Belastung werden. Dazu ist nicht einmal Langzeitkonsum erforderlich. Menschen mit einer Veranlagung zu einer psychischen Erkrankung können schon auf dem ersten LSD-Trip eine Psychose erleiden. Wer den Trip zunächst gut vertragen hat, kann danach trotzdem sogenannte Flashbacks bekommen. Ohne noch einmal konsumiert zu haben, können in Einzelfällen noch Wochen später unangenehme Rauschwirkungen eintreten. Die Droge kann zugleich psychisch abhängig machen.

Damals flogen bei mir zuhause noch ein paar Pappen herum. Das sind kleine Stücke aus Karton, auf die flüssiges LSD geträufelt wurde. Die hatte ich mir mal im Darknet bestellt. An einem Wochenende, an dem ich nichts vorhatte, habe ich den Karton dann mit der Schere in kleine Fetzen zerschnitten, und mir ein Sechzehntel auf die Zunge gelegt. Ich wusste, dass auf jeder Pappe 110 Mikrogramm LSD verteilt waren, was für einen richtigen Trip reicht. Von der ersten Dosis, etwa sieben Mikrogramm, habe ich aber nichts gemerkt.

Am darauffolgenden Wochenende habe ich die Dosis dann erhöht, auf etwa 15 Mikrogramm. Es hat im Bauch gekribbelt, meine Laune hat sich deutlich verbessert, ich wurde wacher und glücklicher. Es hat sich belebend angefühlt, aber ich war noch weit von einem richtigen Trip entfernt. Wie sich das anfühlt, weiß ich von früheren Erfahrungen mit LSD. Die kleine Dosis fühlte sich eher an wie die Phase, in der man gerade langsam draufkommt. Ich habe dann zuhause einfach Musik gehört und entspannt, und mir vorgenommen, das Microdosing für ein paar Wochen am Stück auszuprobieren.

"Wenn du kein kreativer Mensch bist, macht dich auch LSD nicht zum Künstler." Kai*, Microdoser

Ich habe immer eine Woche Pause gemacht, nachdem ich LSD genommen habe. Nach dem Konsum hatte ich für vier Stunden die direkten, belebenden Effekte des LSDs, und dann über Tage noch spürbare Nachwirkungen. Mein Arbeiten hat sich verändert. Ich habe das Gefühl, das LSD macht mir den Kopf frei: Meine Probleme werden kleiner, ich kann befreiter denken. Und ich mache mir nicht mehr so viele Sorgen. Gerade als Gestalter frage ich mich ja bei jeder Idee und bei jedem Entwurf: Gefällt das dem Chef? Und dem Kunden? Mit Microdosing hörte das Grübeln auf. Man macht einfach mal, ist fokussierter und motivierter. Und kreativer, weil die Blockaden weg sind. Aber ich würde auch sagen: Wenn du kein kreativer Mensch bist, macht dich auch LSD nicht zum Künstler.

Am Anfang habe ich es sechs Wochen am Stück ausprobiert, später dann nochmal 16 Wochen. Dazwischen hatte ich das Gefühl, dass es auch so ganz gut bei mir läuft und habe pausiert. Erst habe ich die Dosis LSD auch direkt vor der Arbeit genommen. Aber das habe ich schnell wieder sein lassen. Weil es bei all den positiven direkten Effekten auch ein Problem gibt: Man fühlt sich beobachtet. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn ein Kunde anruft oder ich mit meinem Chef rede und kurz vorher LSD genommen habe. Dann fühle ich mich schuldig, so als hätte ich in der Mittagspause ein paar Bier getrunken oder gekifft. Man will nicht ertappt werden und verhält sich möglichst unauffällig, was auf Dauer natürlich nicht so entspannt ist. Ich weiß, dass die Sorge unbegründet ist: Auf LSD-Trips habe ich mich schon öfters mit Leuten unterhalten, und ich glaube, denen ist nicht aufgefallen, dass ich drauf war. Ich bilde mir beim Microdosen also eher ein, dass jemand im Büro etwas bemerken könnte. Später habe ich das LSD dann trotzdem lieber abends genommen, wenn ich allein zuhause war.