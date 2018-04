von: Nein, alle Männer, mit denen ich verkehrt habe, waren selbst in der Lage

Wenn ich es recht bedenke, gibt es leider zu viele Situationen – ich habe die Mails der Betroffenen aufmerksam gelesen und mich selbst dabei erwischt zu denken »Ist doch nicht so schlimm«. Ich bin zutiefst schockiert. Denn ich erzähle täglich Kollegen, sie mögen Patienten bei der Schilderung von Problemen nicht »Es gibt Schlimmeres« entgegnen und damit ihr Leiden nicht validieren. Zweitens heißt das ja schon im Umkehrschluss, dass ich viel zu viel dulde oder leider als normal wahrnehme. Hier meine einprägsamsten Situationen, die Dunkelziffer des Verdrängten ist hoch. Meine erste: Ich war als Au-pair-Mädchen in Australien angestellt, nachts stand ich in der Küche und machte das Fläschchen für den Jüngsten in der Mikrowelle warm. Der Familienvater kam, wie so oft betrunken, von einer Gartenparty rein, betrachtete mich und griff beherzt nach meinen Brüsten mit den Worten »I always wanted to try those nice cherries«. Ich war wütend und so geschockt, dass ich paralysiert dastand und mir nur eine stumme Träne die Wange herunterlief. Die wischte er filmreif gelassen mit dem Daumen weg und sagte väterlich »No need to cry«. Ich war wesentlich größer, konnte mich aber dennoch nicht wehren. Ich habe die ganze Nacht geweint und festgestellt, dass ich meine Zimmertür gar nicht abschließen kann. Ohnmacht bleibt ein Thema: Die zweite Situation ergab sich noch vor meinem Studium. Ich begleitete die »ärztliche Tätigkeit« in einer Uniklinik. Der leitende Oberarzt machte mir von Anfang an irritierende Komplimente, betrachtete lange mein Gesicht (»Sie haben so schöne Züge«) – bis es dabei nicht mehr blieb. Er zitierte mich »zur Erklärung einer Intervention« in sein Dienstzimmer, schloss hinter mir die Tür und wies mir einen Stuhl zu. Seinen dicht daneben, begann er zu erklären. Dann hatte ich urplötzlich eine Hand auf dem Oberschenkel. Eine mir völlig fremde Situation. Er saß mir dann fast auf dem Schoß. Ich sprang auf und wollte das Zimmer verlassen, er war allerdings sehr schnell an der Tür, stemmte sich mit der Seite dagegen und drückte mich gleichzeitig mit dem Rücken an die Tür. Dann leckte er mir das Gesicht ab und obwohl ich den Kopf wegdrehte, versuchte er mich unentwegt zu küssen und mir seine Zunge in den Mund zu schieben. Die Hand, die er frei hatte, tastete fahrig an mir rum. Ich ruderte und versuchte die Tür zu öffnen – er war jedoch wesentlich größer und kräftiger und ich hatte irgendwie Angst, in Ungnade zu fallen, brauchte ich doch eine Unterschrift. Wie naiv. Ich war 20. Heute würde ich anders reagieren. Ich weiß nicht mehr, wie und wann ich aus dem Zimmer gekommen bin, aber noch heute, wenn ich das beschreibe, muss ich den Impuls unterdrücken, mir das Gesicht desinfizieren zu wollen. Und weil so was im Krankenhaus leider zu oft vorkommt, noch Stichpunkte: Ein Assistenzarzt erklärte mir, seine Freundin hätte mich in einem Dienst gemustert und sie wären sich einig: Ob ich Lust auf einen Dreier hätte? Ein Anästhesist erklärte mir, dass ich keine Traumatologin werden wollen würde, weil das körperlich anstrengend sei – ich bin zwei Köpfe größer als der Oberarzt am Tisch und habe keinen BMI von Muskelschwund-12. Im Untersuchungskurs fordern ältere männliche Patienten hübsche Studentinnen, weil sie sich sonst nicht zur Verfügung stellen – mehrfache Gelegenheiten, alle geben dem spaßend nach. Es ist nicht lustig. Man kommt ins Zimmer und wird begeistert gemustert, kicherndes Raunen. Während der Ausbildung im OP: Ich sollte die Hoden des schon narkotisierten Patienten rasieren – der Eingriff war mir neu, ich zögerte, weil ich nicht wusste, wo der Hautschnitt erfolgen würde und ich also rasieren sollte. Der Operateur schaute mir mit zu wenig Körperabstand prüfend über die Schulter: »Na, haben Sie noch nie einen Mann rasiert?« – Alle lachen. Ich sage trocken: »Nein, alle Männer, mit denen ich verkehrt habe, waren selbst dazu in der Lage – oder wie oft rasieren Sie Ihre Partnerin?« Stille. Sagen wir: Das hat unsere Zusammenarbeit nachhaltig beeinflusst. Davon gäbe es noch so viel mehr …