Es ist ihr gutes Recht – und trotzdem fällt es Menschen, die am Arbeitsplatz sexuell belästigt werden, oft schwer, sich offiziell zu beschweren. Weil sie Angst haben, dass man ihnen nicht glaubt. Weil sie befürchten, als Störenfried oder Denunziantin zu gelten. Oder weil sie besorgt sind, dass die belästigende Person ihnen dann erst recht zusetzt. Beratungsstellen empfehlen, diese Ängste zu überwinden. Denn der Arbeitgeber ist gesetzlich verpflichtet, die Beschäftigten vor sexueller Belästigung zu schützen. Er muss bei einer Beschwerde etwas unternehmen.

Wir wollten wissen: Welche Erfahrungen machen Betroffene, die sich wehren? Werden sie vom Arbeitgeber tatsächlich so unterstützt, wie es das Gesetz vorsieht? Auf diesen Aufruf und einen anderen zur Frage, ob unsere Leserinnen und Leser bereits sexuelle Belästigung im Job erlebten, haben sich bis heute knapp 1.400 Menschen gemeldet. 467 von ihnen berichten, dass sie sich gewehrt haben. In keiner Geschichte haben die Arbeitgeber vorbildlich reagiert hat.



Hier berichten zwei Frauen, die sich bei uns gemeldet haben, von ihren Erfahrungen. Sie erzählen, dass sie sich gegen sexuelle Belästigung gewehrt – und wenig Hilfe bekommen hätten. Wir haben mit ihnen gesprochen. Die Richtigkeit Ihrer Angaben können wir nicht überprüfen. Eine Anfrage bei ihren ehemaligen Arbeitgebern hätte ihre Anonymität gefährdet.



"Sich zu wehren hat seinen Preis"

Eine heute 33-jährige Ex-Mitarbeiterin einer Bundesoberbehörde wurde von einem Kollegen belästigt – und daraufhin in eine andere Abteilung versetzt.

Als er den Schlüssel im Schloss umdrehte, wurde ich panisch. Es war Freitagmittag, die meisten Kollegen waren in der Mittagspause oder schon nach Hause gegangen. Der Kollege hatte im Flur an der Tür seines Büros gestanden und als ich vorbeilaufen wollte, hatte er mich reingedrängt, die Tür zugeknallt und abgeschlossen. "Was fällt dir ein, mich abzuweisen?", fragte er dann. "Warum meidest du mich ständig?"

Es stimmte: Ich ging diesem Kollegen, einem Sachbearbeiter, aus dem Weg, seit er vor einem halben Jahr versucht hatte, mich zu küssen. Als wir uns auf dem Betriebsparkplatz verabschiedeten, wollte er seine Lippen auf meine drücken. Ich machte ihm deutlich, dass ich keinerlei Interesse habe und dass ich verlobt bin. Ein paar Wochen später, als ich in der Büroküche Gläser abspülte, versuchte er es trotzdem nochmal. Er folgte mir oft in den Kopierraum und fragte immer wieder, ob wir etwas trinken gehen. Ich traute mich nicht, diese Vorfälle zu melden. Mein Vertrag war noch befristet und ich wollte nicht unangenehm auffallen.

Seine Annäherungsversuche waren mir so zuwider, dass ich vermied, in seiner Nähe zu sein. Doch jetzt, in seinem Büro, waren wir nicht nur alleine, auch die Tür war verschlossen. Mein Herz raste, aber ich schaffte es, ihn einigermaßen ruhig darum zu bitten, die Tür zu öffnen. Er weigerte sich und versperrte mir den Weg nach draußen, ich versuchte mit ganzer Kraft ihn von der Tür wegzuschieben. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir miteinander gerangelt haben, einige Zeit auf jeden Fall. Als ich endlich geschafft hatte, die Tür aufzuschließen, lief ich auf den Flur. "Du bist für mich gestorben, du Miststück", schrie er mir hinterher.

"Die Versetzung fühlte sich an, als würde ich für die Fehler meines Kollegen bestraft werden." Ehemalige Mitarbeiterin einer Behörde

Ich erzählte dem Kollegen, mit dem ich das Büro teilte, sofort was passiert war. Die Leiterin meines Referats war nicht mehr im Haus, aber gleich am Montagmorgen ging ich zu ihr und auch zu unserer Gleichstellungsbeauftragten. Wie verlangt, schrieb ich ein Protokoll über den Vorfall und bekam drei Tage später einen Termin bei der Personalabteilung. Dort hörten sie meine Geschichte aufmerksam an und ich hatte nach dem zweistündigen Gespräch ein gutes Gefühl.

Aber am nächsten Morgen erfuhr ich, dass ich in eine andere Abteilung versetzt werde. Ich fand das bitter. Ich mochte mein Team und habe von den Vorgesetzten immer Spitzenbewertungen bekommen, habe mir in der Abteilung viel aufgebaut. Die Versetzung fühlte sich an, als würde ich für die Fehler meines Kollegen bestraft werden. Alles was ich mir aufgebaut hatte, wurde kaputt gemacht. Etwa einen Monat später teilte mir der Personalchef mit, dass der Sachbearbeiter wegen Beleidigung abgemahnt werde, also wegen des "Miststücks". Andere Vorfälle ­– die Kussversuche, das Einsperren im Büro – könne man ihm nicht nachweisen. Da stehe Aussage gegen Aussage.



"Mein Arbeitgeber und ich haben uns auf ein Schmerzensgeld von 5.000 Euro geeinigt."

Unmittelbar danach kündigte ich. Ich war verzweifelt und verstand einfach nicht, dass der Kollege, der mich eingesperrt hatte, kaum spürbare Konsequenzen zu tragen hatte. Ich beschloss, gegen den Arbeitgeber zu klagen, und zog vor das Arbeitsgericht. Letztendlich haben mein Arbeitgeber und ich uns auf ein Schmerzensgeld von 5.000 Euro geeinigt.Das war allerdings ein schwacher Trost: Allein der Anwalt hat mich 4.000 Euro gekostet.

Trotzdem war das Urteil für mich wichtig, damit der Fall abgeschlossen ist. Heute, zwei Jahre später, habe ich meinen Frieden damit gemacht. Ich habe gelernt: Sich zu wehren hat seinen Preis und ist frustrierend. Der Sachbearbeiter arbeitet immer noch bei der Behörde, während ich einen anderen Job suchen und wieder von vorne anfangen musste. Doch zumindest habe ich das Gefühl, dass ich meine Würde behalten habe.