Es gibt Tage, an denen ich ein ganz schlechter Vater bin. Meistens dann, wenn anderen Menschen aus meiner Branche etwas Großes gelungen ist, sie einen tollen Posten ergattert oder einen Preis gewonnen haben. Ich stehe dann mit klopfendem Herzen minutenlang in der Mitte des Raumes und starre voller Neid auf mein Smartphone. Und während ich die an mir zupfenden Kinder (fast zwei und fast vier Jahre alt) mit einem abwesenden "Gleich, gleich" und "Machen wir sofort!" hinhalte, frage ich mich, wo ich ohne sie im Job stehen könnte. Ich bin ehrgeizig. Und ich liebe meinen Beruf. Elternsein liebe ich nicht unbedingt. Es ist nichts, was Jochen Schweizer als Event vermarkten würde. Höflich gesprochen. Die Kinder sind super, klar. Aber das ganze Danebensitzen, während eins weint, zahnt, rumsaut oder halsbrecherisch auf Spielgeräten klettert... Ich sage mal so: Schön, sie aufwachsen zu sehen! Aber schön auch, dass sie irgendwann damit fertig sind.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich bin nicht der Vater, der seine Karriere für die Kinder aufgegeben hat. Ich bin nur der Mann, der mit seiner Frau die Erziehungs- und Betreuungsarbeit 50:50 aufteilt. Ich arbeite laut Vertrag 39 Stunden in der Woche als Redakteur bei einem Magazin, meine Frau macht eine Ausbildung zur Erzieherin, arbeitet 21 Wochenstunden in einer Kita und ist 16 Stunden in der Berufsschule. Da ich bis auf die zwei, drei Tage im Monat, an denen ich für Konferenzen oder die Schlussproduktion in die Redaktion muss, aus dem Homeoffice arbeiten kann, fallen bei mir Fahrzeiten weitestgehend weg. So sind wir für die Kinder tatsächlich fast gleich präsent. Meine Frau verlässt morgens das Haus, wenn sie noch schlafen, ich bringe sie bis neun Uhr zu ihrer Kita. Meine Frau übernimmt meist das Abholen zwischen 16 und 17 Uhr. Ab 18 Uhr bin ich auch bei der Familie. Wenn meine Frau am Wochenende noch Zeit für Hausaufgaben braucht, kümmere ich mich allein um die Kinder. Wenn bei mir Arbeit liegenbleibt, klappe ich an Werktagen den Rechner nochmal auf, wenn sie um Viertel nach Acht im Bett sind. Da sitze ich auch jetzt und schreibe diesen Text.

Johannes Schneider arbeitet als Redaktuer beim Hamburger "Greenpeace Magazin" – meistens aus dem Homeoffice, damit er mehr Zeit mit seinen zwei Kindern verbringen kann. Auf dem Foto ist er mit ihnen beim Karneval der Kulturen 2017. ©privat

Ich weiß, was viele meiner Mitväter nun denken. Sie haben es mir ja oft genug erzählt. Sie denken, dass es für sie ganz und gar unmöglich ist, Beruf und Betreuung stärker zu verbinden, ob mit Teilzeit, Homeoffice oder sonst irgendwie. Weil sie sonst bei Chefs unten durch wären oder, noch schlimmer, bei den Kollegen. Sie denken, dass es Luxus ist, für Kinder im Beruf zurückzustecken. Ein Luxus, den sie sich nicht leisten können.

Warum lastet der Druck, dass die Kinder gesund, geimpft und glücklich durchs Leben gehen, noch so oft allein auf den Müttern?

Ich frage mich immer, wenn ich so etwas höre, ob wir tatsächlich im Luxus leben. Und muss dankbar zugeben: Ja, in gewisser Weise schon. Tolle Kinder, tolle Kita, tolles Umfeld. Aber wir sind auch nicht ganz ohne eigenes Zutun dorthin gekommen. Ich habe mich 2017 entschieden, von einer großen Berliner Tageszeitung zu einem großartigem, aber eher unbekannten Hamburger Magazin zu wechseln, auch weil ich dort mehr von zu Hause aus arbeiten kann. Meine Frau hat sich damals standhaft geweigert, aus Berlin wegzugehen, auch weil wir hier Plätze in einer wohnortnahen Ganztagskita sicher haben und unser Leben mit Kindern ohne Auto organisieren können. Hinzu kommt: Meine Frau hat sich lange mit eher kleinen Jobs im Kulturbetrieb durchgeschlagen und war zuletzt nach dem zweiten Kind arbeitslos. Letztes Jahr, während ich in Elternzeit war. Das waren quälende Monate, in denen wir genervt aufeinander hingen, mit zu viel Zeit und zu wenig Geld und immer mit der Frage im Nacken, ob es nun nicht doch besser wäre, sich ins vermeintlich Unvermeidliche zu fügen: Hausfrau mit Minijob hier, Ernährer da.



Archaische Mutter-Kind-Stereotype

Wir haben uns dagegen entschieden – und sind heute, trotz beruflicher Nachtschichten, die auf Kinderkranktage folgen, trotz der ganzen Improvisation, von der ich anderen berufstätigen Eltern nichts erzählen muss, eine glückliche Familie. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass alle Familienmitglieder tagsüber ihre eigene Welt haben, von der sie den anderen beim Abendbrot erzählen (zumindest die, die schon erzählen können). Natürlich respektiere ich, dass Leute ihre Angelegenheiten anders regeln als wir. Und ich kenne es selbst, dass Väter Druck haben, trotz Nachwuchs im Job über ihre Grenzen zu gehen. Ich verstehe, dass manche – auch mit Blick auf die Zukunft ihrer Kinder – besonderen Wert auf finanzielle Absicherung legen. Ich frage mich nur: Warum ist das so oft noch der Druck der Väter? Und warum lastet der Druck, dass die Kinder gesund, geimpft und glücklich durchs Leben gehen, noch so oft allein auf den Müttern?

Wenn ich im Gespräch diese Frage aufwerfe, greifen auch progressive Männer gern zu archaischen Mutter-Kind-Stereotypen: "Amrei hat so eine Art mit den Kindern, die habe ich einfach nicht. Die wollen auch immer zu ihr. Da komme ich nicht gegen an." Ist das wirklich so? Beziehungsweise: Muss das so sein? Liegt es alles in den Genen? Oder doch auch am Umfeld und der sozialen Prägung? Laut einer OECD-Statistik kümmert sich der durchschnittliche deutsche Vater 37 Minuten am Tag um seinen Nachwuchs. Da kann man schon mal nach Ursache und Wirkung fragen.