In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen. Hier berichtet der 36-jährige Tim.

Mein Job

Beruf: Schon während meines Studiums habe ich eine kleine Firma gegründet, die Vorratsgefäße aus Birkenrinde vertreibt. Die Gefäße beziehe ich aus Sibirien, ebenso wie die Rinde als Rohstoff. Diese liefere ich auch an andere Firmen in Europa aus, die sie für ihre Produkte benutzen. Gerade gründe ich ein weiteres Unternehmen, das sich auf den industriellen Einsatz von Birkenrinde als Fußböden, Folien und andere Oberflächen konzentrieren wird. Ich hoffe, dass sich das Geschäft lohnt, denn als ökologischer Werkstoff, der auch noch wasserabweisend und antiseptisch ist, ist er eine gute Alternative zu Plastik. Seit November bin ich zusätzlich Geschäftsführer einer anderen Firma aus der Branche, die ins Schlingern geraten war und die ich jetzt wieder nach vorne bringen soll.

Ausbildung: Ich habe in Passau Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien mit Russlandschwerpunkt studiert. Der Schwerpunkt war mir wichtig, weil ich meinen Zivildienst am Baikalsee verbracht und dort eine Behindertenwerkstatt mit aufgebaut habe, in der Dosen aus Birkenrinde hergestellt wurden. So kam ich auf meine spätere Geschäftsidee.



Wöchentliche Arbeitszeit: Ich arbeite etwa 40 bis 50 Stunden in der Woche. Drei Tage sitze ich im Schnitt am Schreibtisch, zwei Tage bin ich unterwegs und besuche Kunden, unser Lager oder die Produktionsstätten. Ein Mal im Jahr reise ich für mehrere Wochen nach Sibirien und stapfe mit den Handwerkern durch die Taiga – das ist mein persönlicher Höhepunkt. Da für meinen neuen Geschäftsführerjob 30 Stunden die Woche angesetzt sind, habe ich für meine eigene Firma einen Mitarbeiter eingestellt, der für mich das Kerngeschäft übernimmt.



"Ich zahle mir aus den Einnahmen meiner eigenen Firma kein Gehalt aus." Tim, 36

Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: Seit ich zusätzlich als Geschäftsführer arbeite, zahle ich mir aus meinen eigenen Firmeneinnahmen kein Gehalt mehr aus, sondern investiere alles in unser Wachstum. Mein Gehalt für den Geschäftsführerposten ist allerdings eher eine Aufwandsentschädigung, nämlich 1.550 Euro brutto. Außerdem werde ich noch Anteile am Unternehmen erhalten, wie viel das sein wird, verhandeln wir aber gerade noch.

Nettoeinkommen: Netto macht das 1.230 Euro. Für unsere vier Kinder bekommen wir insgesamt 813 Euro Kindergeld. Unsere jüngste Tochter ist gerade erst geboren, also gibt es noch 300 Euro Elterngeld für meine Frau und 75 Euro Geschwisterzuschlag. Weil wir eine Patchwork-Familie sind, gibt es außerdem noch 600 Euro Unterhalt vom Vater der beiden ältesten Kinder. Macht also insgesamt 3.018 Euro, die uns monatlich zur Verfügung stehen. Demnächst möchte ich auch Elternzeit nehmen, am liebsten auch mehr als die zwei Vätermonate. Wie lange ich das machen kann, das kann ich noch nicht abschätzen. Genauso wenig, wie viel Elterngeld ich dann bekommen werde. Denn bei Selbstständigen ist das mit der Berechnung nicht ganz so einfach.

Sonstiges: Ein besonderer und nur sehr kurzlebiger Luxus ist im Moment das Mutterschaftsgeld von 1.500 Euro monatlich, das meine Frau sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt ausgezahlt bekommt. Es orientiert sich an ihrem Einkommen als Hortleiterin, bevor die Kinder kamen. Dieses Geld können wir aber nicht verleben, sondern brauchen es für Anschaffungen wie Geschirrspüler und ein größeres Auto, jetzt, wo wir zu sechst sind.