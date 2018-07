In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen. Hier berichtet der 34-jährige Silvio aus Berlin.

Mein Job

Beruf: Seit zwei Jahren bin ich Personal Trainer, seit einem Jahr fest angestellt bei Fitness First in Berlin. An einem normalen Tag bin ich im Studio, um für Mitglieder Trainingspläne zu erstellen. Vorher mache ich Fitnesschecks, schaue mir an, wie sie sich bewegen. Knarzt das Kniegelenk? Gibt es Probleme durch Fehlhaltungen vom Schreibtischjob? Eine wichtige Frage ist für mich immer, warum die Person überhaupt trainieren möchte. Was ist das Ziel: Abnehmen? Fit werden? In einem weiteren Termin zeige ich den Kunden die Geräte. Irgendwann möchte ich mich als Trainer selbstständig machen und vor allem in Unternehmen Kurse für die Beschäftigten geben. Mit einem anderen Trainer zusammen habe ich schon ein eigenes Programm entwickelt. Ein Jahr lang haben wir an der Konzeption gearbeitet und dann im Studio die Übungen ausprobiert.



"Für meine Arbeit im Fitnessstudio habe ich ein Jahr lang Kurse belegt über den Körper des Menschen, über Knochenbau, Muskeln, das Herz, Ernährung." Silvio, 34, Fitnesstrainer

Ausbildung: Nach dem Abitur habe ich eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann bei Kaufhof gemacht und danach dort gearbeitet. Aber weil ich Sport liebe, habe ich vor drei Jahren entschieden, etwas anderes zu machen: Ich habe einen Nebenjob bei Fitness First begonnen, wo ich privat schon seit vielen Jahren regelmäßig trainiere. An einer Abendschule habe ich meine Fitnesslizenzen erworben, ohne die kann man den Job im Fitness First nicht machen. Eine Personal-Trainer-Lizenz, eine Body-Cardio-Lizenz, eine Reha-Lizenz und eine Lizenz als Ernährungsberater. Ein Jahr lang habe ich dafür Kurse belegt über den Körper des Menschen, über Knochenbau, Muskeln, das Herz, Ernährung.

Wöchentliche Arbeitszeit: 40 Stunden. Wir können zwar Überstunden machen, müssen aber ganz penibel auf Ruhezeiten achten. Das alles wird elektronisch erfasst und direkt zum Betriebsrat geleitet. Wir arbeiten in Schichten. Ich bin meistens spät da, von halb zwei Uhr mittags bis 22 Uhr.

"Mein Gehalt hängt davon ab, wie viele neue Verträge für Personal Training ich abschließen kann." Silvio, 34, Fitnesstrainer

Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: Das ist provisionsabhängig. Das Grundgehalt beträgt 1.900 Euro, der Rest hängt davon ab, wie viele neue Verträge für Personal Training ich abschließen kann. Pro Vertrag bekomme ich 200 bis 250 Euro – je nachdem, welche Art Training das ist und wie viele Trainingseinheiten das Mitglied buchen möchte. Jeder Trainer muss sich einen eigenen Kundenstamm aufbauen. Also sprechen wir auch aktiv neue Mitglieder an. Zum Glück verstehen wir Trainer uns alle gut. Daher entsteht kein Konkurrenzkampf, wir helfen uns dabei, neue Kunden zu finden. Im Winter verdiene ich immer mehr, weil da mehr Menschen trainieren. Von Juni bis August sind 500 bis 600 Mitglieder pro Tag weniger im Studio. In einem guten Monat verdiene ich durch das Personal Training noch 2.200 Euro dazu. Hochgerechnet aufs Jahr verdiene ich 2.400 bis 2.500 Euro brutto im Monat.

Nettoeinkommen: Etwa 1.500 Euro.



Meine Ausgaben

Miete: 450 Euro im Monat. Es ist ein sehr alter Mietvertrag in Kreuzberg. Zwei Zimmer, Dachgeschoss, Balkon – 68 Quadratmeter, auf denen ich alleine lebe.

Lebensmittel: 300 bis 400 Euro im Monat. Ich achte besonders auf den Eiweißgehalt meiner Nahrung. Auf Salze und Süßigkeiten verzichte ich so gut es geht. Wenn ich mir Fleisch kaufe, dann immer vom Fleischer – da ist mir Qualität wichtig. Wenn man nicht auf seine Ernährung achtet, kommt man beim Sport nicht weiter. Bestimmt 70 bis 80 Prozent eines durchtrainierten Körpers macht die Ernährung aus. Darum trinke ich am Tag auch fünf Liter Wasser, nach dem Aufstehen schon den ersten halben Liter.

"Ich gebe 30 Euro im Monat für Eiweißriegel oder Soja-Protein-Chips aus, die ich nach dem Training esse." Silvio, 34, Fitnesstrainer

Trainingszusatz: 30 Euro im Monat für Eiweißriegel oder Soja-Protein-Chips, die ich nach dem Training esse. Noch mal etwa fünf Euro im Monat für Salben, die bei Muskelentzündungen helfen.

Versicherungen: Ich bin staatlich krankenversichert. Das geht noch, solange ich nicht selbstständig bin. Dann brauche ich auch eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung, sollte mal etwas Krasses beim Training passieren. Wenn ich mich jetzt verletze, bin ich einfach krankgeschrieben. Außerdem bin ich haftpflicht- und hausratsversichert. Zusammen macht das 100 Euro im Monat.

Verkehrsmittel: Für die BVG in Berlin zahle ich 81 Euro im Monat. Einmal im Jahr fliege ich in meine Heimat, Sizilien. Da ich früh buche, zahle ich meist nur um die 50 Euro für Hin- und Rückflug.



Mobilfunk und Internet: 60 Euro für alles. Meine Schwester ist Webdesignerin, daher zahle ich nichts für meine Internetseite, auf der ich schon mein Trainingsprogramm bewerbe.

Kleidung: Meine Arbeitskleidung bekomme ich vom Fitnessstudio. Sie verschleißt schnell, daher bekomme ich alle drei Monate neue Shirts, Hosen und Schuhe. Privat habe ich mir schon seit Jahren kaum etwas Neues gekauft. Durch meine Zeit bei Kaufhof habe ich noch so viele gute Kleidungsstücke im Schrank, die ich damals günstiger bekommen habe, dass ich einfach nichts brauche.



Kaffee: Ich bin Kaffee-Junkie und gebe im Monat bestimmt 30 Euro für Coffee-to-go aus.



"Ich trinke auch gerne mal Alkohol. Ich bin kein Fan davon, sich alles zu verbieten – man muss das Leben auch genießen." Silvio

Körperpflege: Auf der Arbeit gibt es Duschgel und Shampoo, das benutze ich, wenn ich dort Sport mache und in die Sauna gehe – also jeden Tag. Deshalb habe ich zu Hause auch kaum Wasserkosten. Zehn Euro im Monat gebe ich für Körpercreme aus, noch mal zehn Euro für Rasierklingen.

Hobbys: Ich liebe Sport. In meiner Freizeit spiele ich Fußball. Oder ich trainiere vor der Arbeit im Studio meinen eigenen Körper. Ansonsten gebe ich fünf Euro für Netflix aus. Wenn ich ausgehe, setze ich mich lieber in einen Park, als dass ich in einen Club gehe. Dann trinke ich aber auch gerne mal Alkohol. Ich bin kein Fan davon, sich alles zu verbieten – man muss das Leben auch genießen.

So viel bleibt übrig

Pro Monat kann ich 300 bis 400 Euro zurücklegen. Ich gehe gut mit dem Geld um und habe kaum Ausgaben. Die Rücklagen sind meine Altersvorsorge. Oder ich nehme mir etwas davon mit in den Urlaub, zu meiner Familie in Italien.