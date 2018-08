Inhalt 1 "Zweimal im Jahr gehen wir für 400 Euro essen" 2 Zur Entschleunigung aufs Land Auf einer Seite lesen

In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen. Hier berichtet die 29-jährige Laura aus Berlin.

Mein Job

Beruf: Ich bin Köchin, aber ohne Restaurant. Vor drei Jahren habe ich mein eigenes Catering-Unternehmen in Berlin gegründet. Mein Team und ich bekochen Hochzeiten, Firmenveranstaltungen und die Berliner Fashion Week. Damit das Essen zu den Kunden passt, treffen wir sie vorher, schauen uns die Location an und laden sie zum Probieren in unsere Küche ein. Dann wird gekocht, gekocht, gekocht. Inzwischen habe ich ein festes Team von sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Servicekräften sind wir eine Truppe von bis zu 20 Personen. Wenn ich nicht in der Küche oder auf einer Veranstaltung bin, arbeite ich im Büro. Hier dreht sich alles um die Organisation. Ich kümmere mich um das Personal, bestelle Lebensmittel bei unseren Produzenten, meist kleine Betriebe aus Brandenburg, plane Aufbau und Logistik, schreibe Angebote und beantworte Anfragen. Das tollste an meinem Job ist das Gefühl, Gastgeberin zu sein.



"Den Banken war es zu riskant, einer alleinerziehenden Mutter im gebärfähigen Alter einen Kredit zu gewähren." Laura, 29, Köchin

Ausbildung: Wie gerne ich andere bekoche, habe ich während meiner Ausbildung zur Ergotherapeutin bemerkt. Die Schule war sehr teuer; um sie mir leisten zu können, habe ich im Bistro eines Kinos als Kellnerin gearbeitet. Einmal ist die Köchin ausgefallen, es gab nichts zu essen, also habe ich das Tablett gegen den Kochtopf getauscht und Penne al Arrabiata gekocht. Das kam sehr gut an und ich durfte weiterkochen. Meine endgültige Entscheidung, in einer Küche statt in einer Praxis zu arbeiten, hat dann die Filmpremiere von Soul Kitchen ausgelöst. Das Kino hatte zur Preview den Regisseur Fatih Akin und seine Crew eingeladen. Wir im Bistro haben gekocht. Das war Stress pur, aber die Stimmung war toll, den Leuten hat es unfassbar gut geschmeckt, am Ende haben wir eine Zigarette geraucht, Champagner getrunken, waren müde und glücklich.



Mit 23 Jahren bin ich nach Berlin gezogen, habe als Köchin in einem spanischen Restaurant gearbeitet. Später habe ich mit zwei Partnern eine biodynamische Weinbar geführt – das hat Spaß gemacht, aber kaum Geld gebracht. Nach der Geburt meines Sohnes habe ich erst mal Elternzeit genommen, dann, als er in die Kita kam, von zu Hause aus Mittagessen für Produktionen oder Fotoshootings gekocht. Das hat sich schnell herumgesprochen; ich bekam immer mehr Aufträge. Trotzdem hat es gedauert, bis ich eine eigene Küche anmieten konnte. Ich glaube, das hatte auch damit zu tun, dass ich eine junge Frau war. Den Banken war es zu riskant, einer alleinerziehenden Mutter im gebärfähigen Alter einen Kredit zu gewähren. Noch dazu ohne spezifische Ausbildung in einer von Männern dominierten Branche. Dennoch konnte ich mit meinem Kochen genug Geld verdienen, um auch ohne Bankkredit an eine eigene Küche denken zu können. Aber auch da gab es Hindernisse. Eine Vermieterin bestand bei Vertragsabschluss darauf, dass nicht ich, sondern mein damaliger Ehemann, von dem ich bereits getrennt lebte, unterschreiben sollte. Er war zwar als Doktorand nicht solventer, aber dafür ein Mann. Ich habe darauf verzichtet. Glücklicherweise habe ich schließlich meine heutige Küche gefunden, ein wunderschönes Gewächshaus. Und nicht bei der Bank verschuldet zu sein, gibt mir ein Gefühl von Freiheit.



"Mein Partner und ich können uns bei der Kinderbetreuung gut abwechseln."

Wöchentliche Arbeitszeit: Auch wenn die Nachfrage groß ist, übernehmen wir nicht mehr als drei bis vier Veranstaltungen pro Woche, so habe ich noch Zeit für mich und meine Familie. Trotzdem fallen die Arbeitszeiten sehr unterschiedlich aus und hängen von der Größe der Aufträge ab. Manchmal arbeite ich 30, manchmal aber auch 70 Stunden in der Woche. Mein Partner und ich können uns bei der Kinderbetreuung gut abwechseln.



Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: Ich stecke den Gewinn der Firma zum Großteil wieder in mein Unternehmen. Mir persönlich möchte ich möglichst wenig ausbezahlen, damit ich mehr investieren kann. Ich gehe davon aus, dass mein Bruttoeinkommen um die 5.300 Euro beträgt, diese Summe ist aber saisonabhängig und variiert stark.

Nettoeinkommen: Mein Nettoeinkommen dürfte im Durchschnitt bei 2.900 Euro liegen.



Sonstige Einnahmen: Für meinen Sohn erhalte ich monatlich 180 Euro, für meine Tochter 190 Euro Kindergeld.