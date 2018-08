In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen. Hier berichtet die 26-jährige Ulli aus Berlin.

Mein Job

Beruf: Ich arbeite als Arzthelferin in einer Frauenarztpraxis. Ich bin dort fest angestellt, im Moment sind wir sieben Kolleginnen, ein sehr angenehmes Team. Ich genieße die Abwechslung und, dass es zwar klar verteilte Aufgaben gibt, wir aber trotzdem nicht strikt nach Schema arbeiten. Meistens bin ich an der Anmeldung oder im Labor. Aber da ich jetzt schwanger bin, fallen einige Aufgaben weg. Blut abnehmen zum Beispiel. Deshalb schreibe ich momentan die Dienstpläne und verschicke Rechnungen.

Ausbildung: Nach meinem Realschulabschluss habe ich ein Freies Soziales Jahr im Kindergarten gemacht und danach eine Ausbildung zur Krankenschwester in Nordhausen angefangen. Ich hatte im ersten Jahr meiner Ausbildung einen schweren Autounfall, der mich erst mal weit zurückgeworfen hat. Plötzlich lag ich selbst für einige Wochen im Krankenhaus und musste gepflegt werden, inklusive anschließender Reha. Ein komischer Seitenwechsel, wenn man so will. Als Krankenschwester zu arbeiten ging danach nicht mehr, was mich sehr getroffen hat, weil ich immer im sozialen Bereich arbeiten wollte. Ich bin umgezogen und habe noch mal von vorne angefangen, mit einer Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten. Zum Glück haben meine Eltern mich dabei so gut es ging unterstützt, finanziell sowie mental. Der pflegerische Anteil meines jetzigen Berufs ist geringer, trotzdem habe ich mit Menschen zu tun und kann helfen.

Wöchentliche Arbeitszeiten: 35 Stunden in der Woche, wobei das natürlich immer variieren kann. Überstunden kommen schon vor, da wir aber als Team gut eingearbeitet sind, ist das eher selten. Die Stunden sammeln wir in einer Tabelle und machen dann mal einen Tag frei oder gehen früher.

Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: Ich verdiene im Moment 1.600 Euro Brutto.

Nettoeinkommen: Nach allen Abgaben komme ich auf 1.150 Euro.

Meine Ausgaben

Miete: Mein Freund und ich sind gerade zusammengezogen und die Miete in der neuen Wohnung ist relativ niedrig, da wir die Wohnung einer Freundin zur Untermiete haben können. Wir bezahlen 510 Euro im Monat, wie sich die aber genau aufteilen, wissen wir nicht. Die Miete teilen wir. Bleiben werden wir hier nur für ein Jahr, die Schwangerschaft war nicht geplant und in den vergangenen Wochen ging alles ziemlich schnell. Gerade sehnen wir uns nach einem ruhigen Ort, um uns an die neue Situation zu gewöhnen, während mein Freund seine Wohnung renoviert, in die wir dann nach der Entbindung ziehen werden. Finanziell ist das erst mal eine Entlastung, nimmt einem unnötige Kopfgeschichten, und wir können in Ruhe alles für das Baby vorbereiten. Zurzeit haben wir noch getrennte Konten, sind aber gerade dabei, ein Familienkonto einzurichten. Mit dem gemeinsamen Geld wollen wir Miete, Kind, Renovierung, Internet und solche Dinge bezahlen.

Kind: Das ist gerade mein Thema, denn es ist mein erstes Kind. Wie viel Geld legen wir jetzt schon vorsorglich zur Seite? Dann brauchen wir natürlich Geld für die Renovierung der Wohnung, das sind sicher 100 oder 200 Euro im Monat gerade. Dazu kommen weitere 100 Euro für Anschaffungen für das Kind. Kleidung zum Beispiel, eine Wippe. Gerade haben wir erfahren, dass wir einen Kinderwagen zur Geburt geschenkt bekommen. Der wäre sonst als Nächstes dran gewesen. Natürlich habe ich auch Angst, wie wir das alles finanziert bekommen sollen. Bekommen wir einen Kitaplatz? Wie viel werde ich arbeiten können und wie viel Zeit ist für das Kind da? Ich möchte am liebsten 24/7 Mutter sein. Aber das Leben in Berlin, ein gewisser Lebensstandard und auch, dem Kind eine Zukunft zu bauen, das braucht Geld. Da geht dann von der Mutterzeit sicherlich auch viel Zeit für Arbeit drauf. Aber im Grunde bin ich gerade auf einer eher harmonischen Wolke und freue mich mehr, als dass ich mich sorge. Ganz abschalten kann ich es aber nicht.

Handy: Ich habe eine Prepaidkarte und komme in der Regel mit 15 bis 25 Euro im Monat hin.

Internet und Abos: Das Netflix-Abo bezahle ich und den Internetvertrag mein Freund. Zusammen sind das knappe 30 Euro, die wir uns teilen.

Auto: Meine Eltern zahlen die Versicherung fürs Auto. Trotzdem, so etwa 100 Euro zum Tanken im Monat sind es dann aber doch.

Urlaub: Ich reise nicht viel, meistens besuche ich meine Familie in der Heimat, fahre ein paar Tage an die Ostsee oder auf ein Festival. Ist aber eher hinten runtergefallen in den letzten Jahren. Gemeinsam die Welt anschauen, da habe ich schon Bock drauf. Finanziell ist so was aber im Moment nicht drin.

Lebensmittel: Auch gerade eine Umstellung für mich, dafür gehen jetzt sicher 300 Euro im Monat drauf. Vor der Schwangerschaft war das deutlich weniger, ich habe eher spartanischer und organisierter eingekauft. Jetzt überkommt mich schon der Heißhunger, und ich nehme dann mit, wonach mir ist. Eigentlich gehe ich nur wegen einer Kleinigkeit aus dem Haus und komme dann mit zwei vollen Einkaufstaschen wieder nach Hause. Aber ich bin ja gerade auch zwei. Mein Freund kauft da etwas sortierter ein. Er verdient zwar mehr als ich, trotzdem möchte ich ganz gerne weiterhin die Hälfte zahlen.

Kleidung: Damit habe ich mich immer ganz gern belohnt. Ich habe im Monat bestimmt 200 bis 300 Euro für Kleidung ausgegeben, jetzt aber gar keine Lust mehr darauf. Mit dem Baby wachse auch ich ununterbrochen. Eher nähe ich gerade meine Hosen um und trage meine weiten, entspannten Klamotten. Trotzdem kaufe ich auch schwangerschaftsbedingt ab und an etwas Neues, gebe aber nicht mehr als 80 Euro aus. Das Geld, das ich spare, investiere ich lieber in unser neues Nest und denke über Sachen wie Kleidung kaum nach.

Kosmetik: Ich pflege und schminke mich gern. Da mich auch jetzt keine Abstriche. Im Monat gebe ich 70 Euro für Kosmetik aus und der einzige Unterschied zu vorher ist, dass ich jetzt auch Schwangerschaftsöl kaufe.

Freizeit: Wir sind beide gerne ausgegangen, zum Feiern oder einfach Durch-die-Stadt-Ziehen und Erleben. Aber das Geld fließt jetzt gerade einfach komplett in die Renovierung und in die Babysachen.



Was bleibt übrig

Gar nicht so viel. Im Kopf bleibt da häufig mehr übrig, wenn man das so round about schätzt. Guckt man aber auf das Konto, dann bin ich in der Regel am Ende des Monats in der Nähe der Null. Alles, was zur Verfügung steht, geht selbst jetzt schon für Baby und Wohnung raus. Das sind aber ganz schöne Prioritäten, finde ich.