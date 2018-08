Michaela Busch blättert im blauen Ordner mit den Arbeitsunterlagen. Damals, als sie den Ausbildungsvertrag am Universitätsklinikum Erlangen angeboten bekam, war sie stolz. In der Region hatte ihr neuer Arbeitgeber einen guten Ruf: Die Klinik galt als verlässlicher Arbeitgeber und Musterausbilder. Das Beste: Als Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflegerin am Universitätsklinikum landete Michaela direkt nach der Schule im öffentlichen Dienst. Davon erhoffte sie sich ein gutes Gehalt und vor allem Sicherheit.

Heute weiß sie, dass das ein Irrglaube war. In ihrem blauen Ordner hat sie nach dem Ausbildungsvertrag weitere Arbeitsverträge abheften müssen. Alle vom Universitätsklinikum Erlangen. Bis auf den aktuellen sind alle befristet.

"Das war ein ganz schöner Schlag in die Magengrube." Michaela Busch

Die erste Befristung, direkt nach Buschs dreijähriger Ausbildung, war eine Schwangerschaftsvertretung. Busch war enttäuscht, aber geduldig. Vor allem, weil man ihr versichert hatte, sie im Anschluss unbefristet anzustellen. Ein Jahr später bot man ihr einen weiteren befristeten Vertrag an. "Das war ein ganz schöner Schlag in die Magengrube", sagt Busch heute. Beim zweiten Mal nannte ihr Chef für die Befristung keinen offiziellen Grund. Wenn sie heute die alten Verträge in den Händen hält, ist Busch sauer. Damals war sie vor allem verunsichert. Sie war erst 17 und kannte sich im Arbeitsrecht kaum aus. Also akzeptierte sie die Bedingungen, wie sie waren.

Wie Michaela Busch geht es Millionen Arbeitnehmern in Deutschland. Das Teilzeit- und Befristungsgesetz aus dem Jahr 2001 erlaubt es Arbeitgebern bis heute, ihre Angestellten zwei Jahre lang befristet anzustellen – ohne Begründung. Mit Sachgrund, also beispielsweise als Elternzeitvertretung, oder wenn eine Stelle auf Projektarbeit basiert, dürfen sie sogar beliebig oft befristen. Gerade der als guter Arbeitgeber geltende öffentliche Dienst bietet bei Neueinstellungen knapp 50 Prozent der Arbeitnehmer nur einen befristeten Vertrag an. Zum Vergleich: In der Privatwirtschaft sind es 31 Prozent. Besonders hart trifft es die jungen Arbeitnehmer. Rund 70 Prozent der Befristeten sind unter 35 Jahre. Im öffentlichen Dienst sind Befristungen für Berufseinsteiger die Regel.

"Nach so einem Rechtsstreit wäre ich abgestempelt." Fabian Meier* arbeitet seit zehn Jahren in einem Bundesministerium – befristet angestellt

Inzwischen ist Busch 27 Jahre alt und wurde nach Ausbildung und zwei Befristungen ohne Ablaufdatum am Uniklinikum Erlangen angestellt. Heute arbeitet sie als Gesundheits- und Krankenpflegerin und vertritt junge Arbeitnehmerinnen als Personalvertreterin in der Klinik. Weniger Glück hatte Fabian Meier*. Er hat studiert, ist Anfang 30 und arbeitet in einem Bundesministerium. Was genau er dort macht, möchte er nicht öffentlich machen – aus Sorge, von seinen Vorgesetzten identifiziert zu werden. Seit fast zehn Jahren arbeitet er im Ministerium, doch immer wieder bekommt er nur befristete Verträge: mal mit, mal ohne Sachgrund, über verschiedene Zeiträume. Meier weiß: Rechtens ist das nicht, er hätte längst übernommen werden müssen – oder eben entlassen. Vor Gericht, ist er sich sicher, würde er recht bekommen, klagen will er trotzdem nicht: "Nach so einem Rechtsstreit wäre ich abgestempelt."

Meier fürchtet, dass eine Klage nicht nur seine Karriere im Ministerium in Gefahr bringen würde, sondern auch bei allen anderen staatlichen Arbeitgebern: im Bundestag, beim Bundesrat, beim Bundespräsidenten und am Bundesverfassungsgericht sowie in der gesamten Staatsverwaltung. Überall dort wäre er derjenige, "der geklagt hat". Lieber erträgt Meier deshalb weiter seine befristeten Verträge. Das bedeutet für ihn: keine Planbarkeit, Nachteile bei Mietverträgen oder Kreditvergaben, ein schlechteres Gehalt als die unbefristeten und verbeamteten Kollegen, regelmäßiges Bangen um den Job.