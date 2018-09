13.000 Flugstunden, 18 Jahre Erfahrung, 190.000 Euro brutto Jahresverdienst. Als Air-Berlin-Kapitän flog Wolf Herrmann* Langstreckenflüge, von Berlin nach Mexiko oder von Miami nach Berlin, bis zu sechs Stück im Monat. Viel mehr kann man als Pilot nicht erreichen.

Als Air Berlin vor einem Jahr insolvent ging, war das für Herrmann ein herber Schlag. Keine Airline konnte ihm bieten, was er zuvor hatte: ordentliche Arbeitsbedingungen und ein angemessenes Gehalt. "Als mir Air Belgium weniger als die Hälfte meines Gehalts anbot, habe ich ihnen gesagt, sie können sich gerne wieder melden, wenn sie zur Vernunft gekommen sind", sagt Hermann. Andere Billigairlines hätten ihm noch weniger geboten.



Schließlich machte sich der ehemalige Kapitän selbstständig als Ausbilder an Flugsimulatoren in Berlin und Bremen. Alle sechs Monate müssen Piloten im Simulator zeigen, dass sie wissen, was zu tun ist, wenn es an Bord brennt oder Sicherungen ausfallen. Einmal im Jahr müssen sie dort ihre Lizenz erneuern. Herrmann bildet sie nun aus. Auch jetzt verdient er kaum die Hälfte seines vorherigen Gehalts. "Aber es geht mir gar nicht so sehr ums Geld", sagt der 49-Jährige. Was er vermisse, sei das Fliegen.



Immer weniger Flugzeuge transportieren immer mehr Menschen

Eigentlich müssten die Berufsaussichten für Pilotinnen und Piloten hervorragend sein, es wird so viel geflogen wie noch nie. Wurden 1997 noch 62 Millionen Passagiere gezählt, die in Deutschland in ein Flugzeug stiegen, sind es heute 119 Millionen pro Jahr. Fast doppelt so viele. Der Flugverkehr wächst und wächst. Und trotzdem haben es Piloten zurzeit schwer. "Gerade für Berufseinsteiger ist es derzeit in Deutschland fast unmöglich, unterzukommen", sagt Markus Wahl, Vizepräsident der Vereinigung Cockpit (VC). Woran liegt das?

Kaum über ein Jahr ist es her, dass die deutsche Fluggesellschaft Air Berlin insolvent ging. Mit ihr kamen 1.200 Piloten auf den Luftfahrtmarkt. Im Jahr der Pleite sank auch die Zahl der in Deutschland zugelassenen Verkehrsflugzeuge. Das heißt: Es gibt zu viele Pilotinnen und Piloten für zu wenige Flugzeuge. Dazu kommt ein langfristiger Trend: Europäische Flugzeuge transportieren immer mehr Menschen – weil sie zum Beispiel dichter bestuhlt werden. Kurz: Es gibt in Deutschland weniger Flugzeuge, die mehr Leute transportieren müssen.



Das wirkt sich auch auf den Flugverkehr aus. Bislang war 2018 ein Chaosjahr für die deutsche Luftfahrt. Die Nachrichten über streikende Flugbegleiter und Piloten, überfüllte Wartehallen, Stornierungen und Verspätungen wollten kein Ende nehmen. 2018 wurden nach den neuen Zahlen des Verbraucherportals EUclaim bereits 23.612 Flüge von und nach Deutschland sowie innerhalb Deutschlands annulliert, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Anstieg von 63 Prozent. Knapp 7.000 Flüge waren um drei Stunden und mehr verspätet. Ein Grund dafür sind auch die verschlechterten Arbeitsbedingungen. "Die Personalpolitik der Airlines war jahrelang nur auf Effizienzsteigerung aus. Mehr als arbeiten können die Piloten auch nicht", sagt Wahl von der Vereinigung Cockpit. Es sei selbstverständlich, dass das System irgendwann zusammenbreche.



"Piloten, die für Ryanair fliegen, stehen sicherlich am Ende der Nahrungskette." Markus Wahl, Vizepräsident Vereinigung Cockpit

Zuletzt haben Ryanair-Piloten und Flugbegleiter 24 Stunden lang für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter gestreikt. Auf ZEIT ONLINE berichtete ein Ryanair-Pilot von Zwölfstundentagen und Schichten, in denen er das Cockpit nicht verlässt. Uniform und Essen müsse er selbst bezahlen. Einige seiner Kollegen arbeiten als Selbstständige für Ryanair und bekommen unter anderem kein Geld, wenn sie krank sind. Ryanair bestätigt auf Anfrage von ZEIT ONLINE, dass derzeit lediglich "80 Prozent der deutschen Piloten direkt angestellt seien". Man strebe bis Ende 2018 an, alle Piloten fest anzustellen.



"Piloten, die für Ryanair fliegen, stehen sicherlich am Ende der Nahrungskette", sagt Wahl von der Vereinigung Cockpit. Arbeitsbedingungen und tarifliche Gehälter, die weit unter dem Air-Berlin-Lohn liegen, gibt es aber auch bei vielen anderen Fluggesellschaften. "Es wird sicher kaum einen Ex-Air-Berlin-Piloten geben, der 2018 sein Gehalt von 2016 erreichen wird", sagt der Gewerkschafter.