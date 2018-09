In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen. Hier berichtet der 31-jährige Paul*, der am heutigen Tag zusammen mit anderen Ryanair-Piloten und -Flugbegleitern für 24 Stunden streikt.



Mein Job

Beruf: Ich bin Erster Offizier bei der Fluggesellschaft Ryanair. Die meisten würden wohl Co-Pilot dazu sagen. Ich sitze vorne rechts im Cockpit und steuere zusammen mit dem Kapitän das Flugzeug. Der steht in der Hierarchie über mir und trägt die rechtliche Verantwortung. Einer von uns steuert, der andere übernimmt die Schaltungen der Triebwerke und kommuniziert mit dem Tower des jeweiligen Flughafens. Für die Sicherheit der Passagiere ist es wichtig, dass beide Piloten steuern können. Außerdem hat der Wechsel den Vorteil, dass beide im Training bleiben.



Ausbildung: Ich habe mein Abitur in Niedersachsen gemacht und anschließend im Ausland ein Studium begonnen. Nebenbei jobbte ich an einem internationalen Flughafen, half unter anderem beim Check-In der Passagiere aus. Ich verliebte mich in die Flughafenatmosphäre. Es hatte so etwas Erhabenes, wenn die Crew aus dem Flugzeug heraus kam. Ich brach mein Studium ab und bewarb mich für eine Pilotenausbildung bei der Lufthansa. Ich habe alle Tests bestanden – aber im letzten Teil der Aufnahmeprüfung, dem Interview, scheiterte ich. Also musste ich mir eine private Flugschule suchen. Meine Ausbildung kostete damals rund 50.000 Euro. Ich finanzierte sie durch einen Kredit, auch meine Eltern unterstützten mich. Im Vergleich zu heute war die Ausbildung ziemlich günstig: Aktuell kostet sie 75.000 Euro aufwärts. Ich habe auch Kollegen, die mit 150.000 Euro Schulden in den Beruf gestartet sind. Eineinhalb Jahre lang nahm ich Flugstunden. Als ich die Flugerlaubnis hatte, bewarb ich mich bei Ryanair.



Wöchentliche Arbeitszeit: Mein Arbeitstag hat oft elf oder zwölf Stunden. Etwa drei Viertel der Zeit bin ich in der Luft. In der restlichen Arbeitszeit programmiere ich zum Beispiel die Computer oder überwache die Arbeit der Bodencrew. Wenn ich in der Frühschicht arbeite, fange ich zwischen 4.30 und 8 Uhr an. Die Spätschicht beginnt zwischen 12 und 13 Uhr und endet zwischen 21 und 23 Uhr. Ich arbeite immer fünf Tage am Stück in der Frühschicht, habe dann vier Tage frei und danach fünf Tage Spätschicht. Abends fliege ich immer wieder zurück zur Base und schlafe zuhause. Das hat den Vorteil, dass ich mehr bei meiner Familie sein kann. Dafür hatte ich noch nie die Zeit, mir die Stadt anzuschauen. Selbst die Flughäfen sehe ich meistens nur aus dem Cockpitfenster.

Meine Einnahmen

Bruttogehalt: Mein Gehalt setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: Grundgehalt, Fluggehalt und Allowance. Mein Grundgehalt beträgt etwa 25.000 Euro im Jahr. Das Fluggehalt wird nach Blockstunden berechnet – also der Zeit, in der sich das Flugzeug bewegt. Die Zeit, in der ich das Flugzeug am Boden vor- und nachbereite, oder auf einen verspäteten Abflug warte, wird nicht zusätzlich vergütet. An manchen Tagen bin ich also zwölf Stunden für meinen Arbeitgeber unterwegs, kann aber nur sieben Blockstunden abrechnen. Ich bekomme 40 Euro pro Blockstunde und komme dadurch pro Woche auf etwa 760 Euro Fluggehalt. Die letzte Position ist die Allowance. Das ist eine monatliche Pauschale von 500 Euro, mit der ich zum Beispiel die Reinigung der Uniform und das Parken am Flughafen bezahlen kann. Insgesamt verdiene ich im Monat etwa 5.500 Euro brutto. An sich ist es kein schlechtes Gehalt und ich finde auch, dass Ryanair das Potenzial hat, ein guter Arbeitgeber zu sein. Trotzdem ist es zum Vergleich mit den Gehältern bei anderen deutschen Fluglinien am unteren Ende. Ich streike heute, weil ich es ungerecht finde, das mein Gehalt so stark von den Blockstunden abhängt, die nur sehr schlecht widerspiegeln, wie viel ich tatsächlich arbeite. Mich stört es auch, dass es bei Ryanair keine einheitliche Elternzeitregelung gibt. Und dass die Crew die Uniformen selbst bezahlen muss, sowie auf das Essen und die Getränke an Bord nicht einmal einen Rabatt bekommt. Schließlich habe ich oft keine Möglichkeit, aus dem Flugzeug zu steigen und die Verpflegung woanders zu kaufen.



Nettogehalt: Etwa 3.500 Euro im Monat, abhängig davon, wie viel ich fliege. Im Sommer arbeite ich mehr, weil viele in den Urlaub reisen. Weniger als 3.000 Euro sind es jedoch nie.