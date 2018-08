In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen. Hier berichtet der 65-jährige Adi aus Bad Honnef.

Mein Job

Beruf: Ich bin hauptberuflich Rentner. Zuvor habe ich 13 Jahre als Deutsch-, Mathe- und Philosophie-Lehrer an einem Gymnasium gearbeitet. Das führe ich auch neben meinem Rentnerdasein weiter: Etwa zehn Stunden die Woche bin ich als Vertretungslehrer beschäftigt. Meine Schule, ein Gymnasium in Hennef, ist daran interessiert, weil sie mich für die Leitung von Theaterprojekten braucht, und ich habe ein Interesse daran, weil ich erstens Spaß an der Arbeit habe und zweitens das Geld gut gebrauchen kann. Vollzeitrentner zu sein kann ich mir kaum vorstellen. Nur im Garten rumsitzen und Tomaten- und Gurkenpflanzen ziehen? Das ist nichts für mich. Vor dem Rentnerdasein hatte ich weder große Angst noch Freude. Aber ich hätte schon gerne voll weitergearbeitet, anstatt in Rente zu gehen, aber die Bezirksregierung verbietet das. In der zusätzlichen Zeit, die ich jetzt habe, fahre ich spontan zum Nürburgring und schau mir Autorennen an, lese, bekoche Freunde.



"Als ich mit dem Studium fertig war, herrschte im Schulbetrieb Einstellungsstopp." Adi, 65, Rentner und Vertretungslehrer

Ausbildung: Ich habe diverse Fächer in Köln studiert: Soziologie, Philosophie, Mathe und Germanistik. Während meines Zivildienstes, nach dem ersten Staatsexamen, unterrichtete ich zum ersten Mal das Fach Deutsch, damals für vietnamesische Geflüchtete. Anschließend absolvierte ich mein Referendariat, 1982 legte ich mein zweites Staatsexamen ab. Zu der Zeit gab es keine Chance, in den Schulbetrieb übernommen zu werden. Es herrschte Einstellungsstopp. So landete ich im Buchhandel und schloss dort eine Ausbildung als Händler ab. Später wechselte ich ins Verlagswesen, wo ich in verschiedenen Häusern für Werbung und Marketing zuständig war. Zwischen 1993 und 2005 war ich selbstständig. Ich hatte eine Agentur, die in erster Linie Marketing für Medienunternehmen machte, bis 2005 ein Anruf von der Schulleitung aus Hennef kam, dass sie dringend Personal bräuchten. Zunächst war ich als Vertretungslehrer tätig, erst nach einem Jahr ergab sich, dass ich mich für eine Festanstellung bewerben konnte – mit Erfolg.



Wöchentliche Arbeitszeit: Ich arbeite zehn Stunden pro Woche an der Schule. Das ist die Unterrichtszeit. Mit Nach- und Vorbereiten des Unterrichts und den Theaterprojekten sind es deutlich mehr Stunden. Ich schätze 20 Stunden zusätzlich.



Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: An Rente bekomme ich 1.440 Euro brutto. Die Schule zahlt um die 2.000 Euro brutto.

Nettoeinkommen: Meine Rente beträgt 1.270 Euro nach Abzug von Steuern und Krankenkasse. Hinzukommen 1.000 Euro netto aus dem Lehrerjob. Insgesamt stehen mir im Monat also ca. 2.240 Euro zur Verfügung.

Meine Ausgaben

Miete: Weil ich seit einem Jahr in einem Haus lebe, das in familiärem Besitz ist, muss ich keine Miete mehr zahlen. Für Strom, Gas, Wasser, Müllabfuhr fallen monatlich 230 Euro an.



Lebensmittel: Ich bin ein gemütlicher Einkaufstyp, ich kaufe meine Lebensmittel meist beim nächsten Supermarkt, also bei Penny oder Edeka um die Ecke. Es muss also nicht immer Bio oder Frisches vom Markt für mich sein. Für Lebensmittel gebe ich etwa 450 Euro im Monat aus.



Transportmittel: Autos sind eine Leidenschaft von mir. Aktuell fahre ich ein gebrauchtes BMW-330-Cabrio, Kaufpreis 15.000 Euro. Das habe ich im vergangenen Jahr für knapp 8.000 Euro noch mal verschönern lassen: Ich habe ein neues Fahrwerk und eine neue Vorderachse einbauen lassen. Die laufenden Kosten für den BMW liegen bei 350 Euro monatlich – wenn er keine Zicken macht, was glücklicherweise bisher selten geschieht. Vor dem BMW hatte ich mir einen fast neuen Audi A3 für 25.000 Euro zugelegt, den ich aber nach einem Jahr verkaufte, weil ich lieber Cabrio fahren wollte.



Versicherungen: Für Privathaftpflicht, Rechtsschutz, Zusatzkrankenversicherung und Risikolebensversicherung zahle ich zusammen 110 Euro monatlich.



Altersvorsorge: Ist nicht nötig, ich bin schon alt.



Telefon und Internet: Für mein Telefon, Internet und den Rundfunkbeitrag gebe ich knapp 70 Euro im Monat aus.



Kleidung: Für Kleidung gebe ich im Schnitt 100 Euro aus. Ich trage nur schwarze Hemden, in meinem Schrank liegen mindestens 20 Stück. Wenn die nach einigen Waschgängen ausgeblichen sind, nehme ich den Stapel, schmeiße ihn weg und kaufe mir bei Kaufhof oder C&A 20 neue Hemden.



Körperpflege: Um die 50 Euro.



Sonstiges: Kürzlich war meine Bank so freundlich, mir aus zwei Gründen ein wenig Geld zu leihen: Ich musste meinen Umzug inklusive neuem Wohnungsbedarf wie zum Beispiel neue Küchengeräte finanzieren und wollte meinen BMW ein bisschen pimpen. Den Kredit zahle ich derzeit zurück. Damit das zackig geht, bekommt die Bank monatlich 750 Euro von mir.



Was bleibt übrig?

Bisher blieb immer so viel übrig, dass ich gut leben konnte. Doch angesichts schier zahlloser attraktiver Möglichkeiten, das Geld auch wieder loszuwerden, will sich der Reichtum bei mir einfach nicht einstellen. Mit attraktiven Möglichkeiten meine ich den Kurzurlaub per Auto nach Frankreich, eine spontane Reise nach Israel, wenn die Flüge günstig sind, oder attraktives Schuhwerk, das ich in einem Schaufenster entdecke. Ich habe einen Hang zu Spontankäufen. Allein mit der Rente bliebe ein unerfreuliches Defizit, aber zum Glück bin ich noch berufstätig.