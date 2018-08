Wie schafft man den Ausgleich zwischen Job und Leben? In der Serie "Wie machen Sie das?" erzählen Menschen, wie sie ihren Alltag organisieren. Diesmal hat die 28-jährige Schauspielerin und Videobloggerin Nilam Farooq unseren Fragebogen ausgefüllt.

Nilam Farooq wurde 1989 in Berlin als Tochter eines pakistanischen Vaters und einer polnischen Mutter geboren. Bekannt wurde die Schauspielerin mit ihrem YouTube-Kanal "daaruum", den sie später in "Nilam" umbenannte und den heute über 1,1 Million Menschen abonniert haben. Dort videobloggt sie über Lifestylethemen wie Backpacken, Möbel-DIYs und Rezepte. Auf Instagram verfolgen 445.000 Follower ihre Posts. Als Schauspielerin war sie von 2013 bis 2018 als Kommissarin in der ZDF-Serie "Soko Leipzig" zu sehen, im Kino zuletzt in der Komödie "Verpiss dich, Schneewittchen".

Mein Job: Ich bin Schauspielerin, die auch Social Media macht. Mit meinem YouTube-Kanal bin ich bekannt geworden. Ich spiele aber schon viel länger: Mit zwölf Jahren war ich das erste Mal Komparsin und habe mir dann bald eine Kinderagentur gesucht. Mit YouTube habe ich erst viel später, mit 21, angefangen. Zum Videobloggen kam dann irgendwann noch Instagram dazu, eigentlich auch Twitter und Facebook, aber da bin ich nicht so wahnsinnig aktiv. Zurzeit darf ich viel drehen, deshalb ist Social Media etwas in den Hintergrund getreten. Gerade habe ich den Dreh zu Karoline Herfurths neuem Film Sweethearts abgeschlossen, als Nächstes steht der Dreh für eine Generationenkomödie an, Rate Your Date, in der ich die Hauptrolle spiele. Momentan liegt das Verhältnis zwischen Schauspielerei und Social Media so bei 80/20. Vor ein paar Jahren war es noch umgekehrt.

Wöchentliche Arbeitszeit: Das ist so eine Arbeitnehmerfrage! Ich habe mir als Selbständige auch noch nie feste Arbeitszeiten auferlegt. Dieser Gedanke: hier Arbeit, da Leben – das ist mir fremd. Ich bin aber natürlich in der dankbaren Situation, dass ich meine Arbeit liebe und inzwischen auch Nein sagen kann zu Jobs, vielen anderen Leuten geht das nicht so. Wie viel ich arbeite, variiert extrem: In den vergangenen Jahren habe ich Soko Leipzig gedreht und habe nach langen Tagen am Set noch Inhalte für meine Social-Media-Kanäle produziert. Da habe ich locker 80 Stunden pro Woche gearbeitet. Wenn aber gerade keine Termine anstehen und ich ein bisschen ruhiger machen möchte, habe ich auch durchaus mal eine Fünf-Stunden-Woche. Im Schnitt komme ich heute wohl so auf 30 bis 40 Stunden.

Mein idealer Morgen: Ich will vor allem so lange schlafen wie möglich. Sonst habe ich keine großen Wünsche an meinen Morgen.

"Als Videobloggerin habe ich in den ersten Jahren einen gleichförmigeren Alltag gehabt: totale Routine. Das wünsche ich mir definitiv nicht zurück." Nilam Farooq, Schauspielerin und Videobloggerin

Mein normaler Morgen: An einem Drehtag stehe ich früh auf. Mal um sechs, mal um sieben Uhr – je nach Drehbeginn. Ich putze mir nur schnell die Zähne und packe Drehbuch und To-go-Becher ein, dann kommt schon der Fahrer, der mich ans Set bringt. Da laufe ich schon auch mal im Onesie auf – ich ziehe ja eh bald ein Kostüm an. An Tagen, an denen ich nicht drehe, schlafe ich länger. Wenn ich keinen Termin am Vormittag habe, stehe ich deshalb auch mal erst um elf auf und starte so sehr entspannt in den Tag.

Das erledige ich immer als Erstes: Ich checke meine Kalender. In Phasen, in denen ich Zeit habe für Social Media, filme ich morgens außerdem immer meine Videos, weil ich nur mit natürlichem Licht arbeite. An Drehtagen geht's als Erstes in die Maske.

Mein Kalender: Die typische Arbeitswoche gibt es bei mir inzwischen nicht mehr: Mal bin ich am Set, mal arbeite ich viel von zu Hause, nur unterbrochen von Meetings, und zur Berlinale und zur Fashion Week steht dann vor allem Netzwerken auf den ganzen Partys an: Hallo sagen, Regisseure und Schauspielkollegen treffen, Champagner trinken, Smalltalk. Als Videobloggerin habe ich in den ersten Jahren einen gleichförmigeren Alltag gehabt: Jeden Tag habe ich ein neues Video hochgeladen. Totale Routine. Das wünsche ich mir definitiv nicht zurück. Meinen Kalender führe ich digital, weil meine Schauspiel- und meine Presseagentur meine Termine auch im Blick haben müssen. Ich bin aber eigentlich ein haptischer Mensch und liebe physische Kalender. Jedes Jahr lege ich mir mehrere neue Kalender zu und jeden von ihnen führe ich dann für ein paar Wochen äußerst liebevoll und trage alle meine Termine und To-dos ein. Dann vergesse ich den Kalender wieder und er bleibt fast unbenutzt in der Ecke liegen.

"Mich macht es wahnsinnig, wenn ich den Eindruck habe, dass Absprachen nicht ernst genommen werden." Nilam Farooq

Mein liebster Arbeitsplatz: Meinen Text lerne ich immer an meiner Kücheninsel, auf einem Barhocker sitzend, um mich herum meine pastellfarbenen Marker und Post-its drapiert. Ansonsten arbeite ich am liebsten auf meiner Couch: Laptop auf dem Schoß, halbe Liegeposition. Sehr chillig, da kann ich zwischendurch auch mal den Fernseher anstellen. Allerdings habe ich mir für den Balkon gerade aus Paletten ein Loungebett gebaut. Vielleicht wird das noch mein neuer Lieblingsarbeitsplatz.

Mein Stressfaktor: Nichts stresst mich so sehr wie Leute, die meine Zeit verschwenden. Wenn ich nicht verstehe, warum mich jemand warten lässt, werde ich schnell pieksig. Mich macht es auch wahnsinnig, wenn ich den Eindruck habe, dass Absprachen nicht ernst genommen werden: Ich arbeite regelmäßig mit Unternehmen zusammen, erstelle kreative Konzepte für Marken und teile den Content auf meinen Social-Media-Kanälen. Oft wünschen Unternehmen sich auch ein Meet and Greet mit mir: etwas, das ich nicht gerne mache und deshalb direkt ablehne. 30 Sekunden Zeit für ein Selfie und kurz Hallo sagen – da hat doch niemand was von! Wochen später, wenn wir erneut über die Kooperation sprechen, steht das Meet and Greet trotzdem wieder zur Diskussion, obwohl ich klar gesagt habe: Mache ich nicht.