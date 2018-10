In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen. Hier berichtet der 30-jährige Ingo.

Mein Job

Beruf: Ich bin Bauingenieur und leite seit zweieinhalb Jahren den Bereich Bau- und Projektmanagement eines großen deutschen Konzerns in Ostdeutschland. Dort trage ich die Verantwortung für mehr als 30 Ingenieure und andere Fachkräfte wie Sachbearbeiter und technische Angestellte. Gemeinsam sind wir für rund 250 Bauprojekte zuständig.

Ausbildung: Ich habe meinen Bachelor und Master in Bauwirtschaftsingenieurwesen absolviert. Für den Studiengang habe ich mich nach dem Abi bewusst entschieden, weil er sowohl technisches als auch wirtschaftliches Wissen vermittelt. Ich habe das Studium in acht statt zehn Semestern durchgezogen – mit einer Mischung aus Fleiß, Glück und Strategie. Ich hatte ziemlich schnell durchschaut, dass man nicht jede Vorlesung besuchen muss, um Prüfungen zu bestehen. Weil mir die Praxis immer wichtiger als die Theorie war, habe ich während meines Masterstudiums als Projektleiter für diverse Bauvorhaben gearbeitet und bin mit Anfang 20 ins Berufsleben gestartet.

Wöchentliche Arbeitszeit: In meinem Vertrag stehen 40 Stunden. In der Regel arbeite ich aber bis zu 50 Stunden, die ich mir relativ flexibel einteilen kann. In dringenden Fällen bin ich auch abends und am Wochenende für meine Mitarbeiter erreichbar, im Urlaub schaue ich ab und an in meine Mails. Das ist kein Muss, aber für mich gehört das zur Rolle einer Führungskraft dazu.

Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: Brutto verdiene ich 7.700 Euro im Monat inklusive Boni.

Nettoeinkommen: Netto bekomme ich in der Steuerklasse 1 monatlich 4.400 Euro heraus. Mir ist natürlich bewusst, dass das für mein Alter und für die Region, in der ich lebe, ein ordentliches Gehalt ist. Allerdings finde ich es angemessen für die Verantwortung, die ich trage.

"Meine erste Wohnung habe ich mir mit Anfang 20 von meinem Ersparten aus der Jugend finanziert" Ingo, Bauingenieur

Sonstige Einnahmen: Als Vermieter nehme ich zurzeit jeden Monat 2.800 Euro ein. Ich besitze insgesamt 14 Eigentumswohnungen, allesamt Zwei- oder Dreiraumwohnungen mit 40 bis 70 Quadratmetern. Davon sind neun vermietet, die anderen waren beim Kauf unsaniert und ich lasse sie gerade noch herrichten. Ich habe die Wohnungen alle in den vergangenen acht oder neun Jahren gekauft. Meine erste habe ich mir mit Anfang 20 von meinem Ersparten aus der Jugend finanziert, zum Beispiel von dem Geld, das ich zu Geburtstagen oder zur Jugendweihe bekommen hatte. Ich habe weder Geld noch Immobilien geerbt. Fünf Wohnungen habe ich mir schon vor längerer Zeit in meiner ostdeutschen Heimatstadt gekauft, drei davon sind durch die Mieteinnahmen und Sondertilgungen bereits abbezahlt. Die restlichen neun Wohnungen habe ich Anfang des Jahres günstig im Paket erworben. Sie liegen in einem Elf-Parteien-Haus in einer Kleinstadt im Osten und wurden zusammen verkauft – für 120.000 Euro, ich habe 30.000 Euro Eigenkapital eingebracht. Auch heute gibt es solche Schnäppchen noch. Man findet sie nicht auf den einschlägigen Online-Portalen. Ich habe die Wohnungen oft über persönliche Kontakte oder einen Anruf bei der Hausverwaltung bekommen und nie über einen Makler. Pro Wohnung beträgt die Kaltmiete im Schnitt nur rund 300 Euro. Das ist eine relativ geringe Miete pro Wohneinheit, aber immer noch lukrativ, weil auch der Kaufpreis jeweils niedrig war.

Meine Ausgaben

Miete: Ich wohne in einer 100 Quadratmeter großen Dreiraumwohnung im Zentrum einer Großstadt in Ostdeutschland. Meine Freundin lebt zwar die meiste Zeit bei mir, hat aber auch noch ihre eigene Wohnung. Daher bezahle ich die Miete von 850 Euro warm allein. Der Strom ist da schon dabei.

Lebensmittel und Restaurantbesuche: In der Mittagspause gehe ich oft mit Kollegen beim Italiener essen und bestelle ein Tagesgericht. Zehn Euro sind da schnell weg. Abends kocht meine Freundin gerne frisch und gesund, hin und wieder gehen wir auch ins Restaurant, am liebsten gutbürgerlich mit viel Fleisch. Alles in allem gebe ich ungefähr 500 Euro pro Monat fürs Essen aus.