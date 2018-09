In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen. Hier berichtet der 26-jährige Nedim* aus Baden-Württemberg.

Mein Job

Beruf: Seit 2015 bin ich Leiharbeiter in der Automobilbranche. Ich arbeite in der Montage am Fließband und verbaue Hinterachsengetriebe. Die Arbeit am Fließband ist hart, macht mir aber Spaß. Die besten Leiharbeiter bekommen demnächst eine Festanstellung angeboten. Die Entscheidung basiert auf einem Punktesystem. Es gibt Punkte für das Verhalten – Fleiß, Pünktlichkeit, Loyalität – aber auch Bewertungen von Kollegen und Krankheitstage zählen rein. Ich gebe mein Bestes und gehe auch mit Fieber zur Arbeit, übernehme jede Extraschicht und helfe meinen Kollegen, wo ich kann. Mein Vater hat immer gesagt: "Man soll immer fleißig sein, aber als Türke in Deutschland muss man noch fleißiger als alle anderen sein." Ich hoffe sehr, dass ich übernommen werde, denn das würde endlich finanzielle Sicherheit für meine Familie bedeuten.

Ausbildung: Ich habe eine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker gemacht, dabei habe ich gelernt, wie ich mit Fräs- und Drehmaschinen Bauteile herstelle, beispielsweise für Autos. Die Ausbildung habe ich bei einem kleinen Unternehmen absolviert. Leider ist die Firma kurz nach meinem Abschluss insolvent gegangen. Seither habe ich immer nur befristete Arbeitsverträge. Aber ich glaube an ein altes Sprichwort: "Gott macht eine Tür zu und eine andere auf."

"Ich übernehme jede Extraschicht und helfe meinen Kollegen, wo ich kann." Nedim*, 26, Leiharbeiter

Wöchentliche Arbeitszeiten: Meine wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Ich arbeite im Drei-Schicht-System. Zwei Monate habe ich abwechselnd eine Woche Früh-, dann eine Woche Spätschicht. Anschließend mache ich einen Monat Nachtschicht. Mir stehen vier Monate Nachtschicht zu und das ist wichtig: Die Zuschläge, die ich da bekomme, kann ich für unseren Urlaub sparen. Außerdem melde ich mich auch regelmäßig für freiwillige Wochenendarbeit, dafür gibt es ebenfalls Zuschläge.

Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: Mein Bruttoeinkommen beträgt in einem normalen Monat mit Früh- und Spätschicht und zwei Wochenendschichten 3.450 Euro. Bei Nachtschicht ist es etwas mehr. In meiner Familie bin ich der Alleinverdiener, meine Frau ist zu Hause bei unserer Tochter. Ich will gut für beide sorgen können.

Nettoeinkommen: Ich habe Steuerklasse 3, nach allen Abzügen bleiben 2.400 Euro übrig.

Sonstige Einnahmen: Für unsere 3-jährige Tochter bekommen meine Frau und ich 195 Euro Kindergeld.

Meine Ausgaben

Miete: Unsere Dreizimmerwohnung liegt außerhalb der Stadt und hat 70 Quadratmeter. Sie kostet 950 Euro warm im Monat.

Versicherung: Meine normale Krankenversicherung kostet 280 Euro im Monat. Meine Frau und meine Tochter sind über mich familienversichert. Weiter habe ich noch eine Haftpflichtversicherung für 12 Euro und eine Rechtsschutzversicherung für 25 Euro im Monat.

Altersvorsorge: Ich zahle die gesetzlichen Rentenbeiträge, mehr sorge ich nicht für mein Alter vor. Das wäre etwas, das sich ändern könnte, wenn ich festangestellt bin.