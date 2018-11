SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will Zukunftsvisionen entwickeln, damit seine Partei wieder attraktiver wird. Welche das sein könnten, erklärt er im Interview.



ZEIT ONLINE: Herr Klingbeil, in den letzten Umfragen liegt die SPD im Bund gleichauf mit der AfD. Wie verkraftet man als SPD-Generalsekretär solche Zahlen?

Lars Klingbeil: Das spornt mich an. Ich bin fest davon überzeugt, dass die SPD wieder attraktiver werden kann, wenn sie klarer wird und neue Ideen entwickelt. Der SPD fehlen Erkennbarkeit und klare Schwerpunkte. Das müssen wir jetzt ändern.



Lars Klingbeil ist seit Dezember vergangenen Jahres Generalsekretär der SPD. Bisher betreute der Niedersachse im Bundestag die Themen Digital- und Verteidigungspolitik.

ZEIT ONLINE: Welche neuen Ideen könnten das sein?

Klingbeil: Wir beschäftigen uns vor allem mit den anstehenden Umbrüchen auf dem Arbeitsmarkt. Durch die Digitalisierung werden in Zukunft Jobs wegfallen, Berufsbilder werden sich verändern oder ganz neu entstehen. Zugleich erleben viele Menschen ihren Arbeitsalltag als sehr stressig. Sie wünschen sich mehr Selbstbestimmung, sehnen sich nach einer Auszeit und nach der Möglichkeit, sich neu zu orientieren oder zu qualifizieren. Viele wollen einfach mal für eine Zeit lang raus. Ein Weg, diese Situation anzugehen, kann zum Beispiel die Einführung eines Grundeinkommensjahres sein.



ZEIT ONLINE: Was meinen Sie damit?

Klingbeil: Ein Grundeinkommensjahr würde Arbeitnehmern Zeit zurückgeben für Dinge, die sie neben der Arbeit nicht schaffen. Mit jedem Jahr, das man arbeitet, spart man einen Monat Grundeinkommen an. So könnte man nach sechs Jahren Arbeit ein halbes Jahr aussetzen und nach zwölf Jahren Arbeit ein ganzes. Bei dem Modell, das ich vorschlage, würden die Beschäftigten in dieser Zeit jeden Monat 1.000 Euro netto bekommen. Darauf müssten keine Steuern bezahlt werden und die Krankenversicherungsbeiträge würde der Staat übernehmen.



"Jeder entscheidet selbst, was er in dem Jahr macht." Lars Klingbeil, SPD-Generalsekretär

ZEIT ONLINE: Kann man während des Grundeinkommensjahres auch einfach auf dem Sofa liegen und Serien schauen?

Klingbeil: Jeder entscheidet selbst, was er in dem Jahr macht. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die meisten Menschen das Jahr dafür nutzen würden, sich zum Beispiel ehrenamtlich zu engagieren oder Dinge zu tun, die sie schon immer tun wollten. Die gesamte Gesellschaft würde davon profitieren. Wichtig ist, dass die Grundeinkommenszeit an die Erwerbstätigkeit gekoppelt bleibt. Wer nicht arbeitet, könnte auch keine Auszeit nehmen.



ZEIT ONLINE: Also ist das Grundeinkommensjahr im Prinzip ein Sabbatical.



Klingbeil: Ein Sabbatical muss allein der Arbeitnehmer durch Lohnverzicht ansparen, das Grundeinkommensjahr finanziert der Staat. Außerdem gibt es die Möglichkeit des Sabbaticals nicht in allen Firmen und Unternehmen. Das Grundeinkommensjahr ist ein einfacher, unbürokratischer Weg, Auszeiten zu ermöglichen.



ZEIT ONLINE: Wem wollen Sie damit helfen?

Klingbeil: Prinzipiell kann das Grundeinkommensjahr von allen Beschäftigten in ganz unterschiedlichen Berufsgruppen und Lebenssituationen genutzt werden. Es würde zum Beispiel Menschen helfen, die in sozialen Berufen arbeiten. Auch Menschen aus dem Kreativbereich würden profitieren. Es ist kein Modell für Reiche.

ZEIT ONLINE: Aber von 1.000 Euro im Monat kann man als Alleinstehende kaum leben. Handelt es sich dann nicht doch eher um ein Angebot für Menschen, die auch auf Erspartes zurückgreifen können?



Klingbeil: Alle, die gut verdienen und ihren Lebensstandard halten wollen, können sich darauf vorbereiten und zusätzlich Geld ansparen. Das Grundeinkommensjahr ist finanziell vor allem für Beschäftigte mit niedrigen Einkommen interessant, weil der Abstand zum vorherigen Lohn kleiner ist als bei Besserverdienern.



"Das Modell würde uns sieben bis neun Milliarden Euro pro Jahr kosten."

ZEIT ONLINE: Sie gehen davon aus, dass nur zwei bis drei Prozent der Arbeitnehmer pro Jahr davon Gebrauch machen würde. Wie kommen Sie auf diese Zahl?

Klingbeil: In Belgien gibt es ein ganz ähnliches Modell, bei dem auch Teilzeitmodelle und Frühverrentungsmodelle gewählt werden können. Dieses Angebot nehmen dort rund drei Prozent der Erwerbstätigen in Anspruch. Eine komplette Auszeit nimmt sogar nur unter einem Prozent der Berechtigten. Wir rechnen daher mit ähnlichen Zahlen. Das würde sieben bis neun Milliarden Euro im Jahr kosten. Menschen, die kurz vor der Rente stehen, würden wir von dem Modell ausschließen, um zu vermeiden, dass das Grundeinkommensjahr als Frühverrentungsmodell genutzt würde.