Viele Frauen, die in Teilzeit arbeiten, sind damit offenbar sehr zufrieden. Zu diesem Schluss kommt eine noch nicht veröffentlichte Umfrage des Delta-Instituts für Sozial- und Ökologieforschung im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, über die der Spiegel berichtet. 85 Prozent der rund 2.000 befragten teilzeitbeschäftigten Frauen finden es demnach "super", in Teilzeit zu arbeiten, 75 Prozent erklärten, derzeit "auf keinen Fall" Vollzeit arbeiten zu wollen. 60 Prozent gaben an, möglichst bis zur Rente in Teilzeit arbeiten zu wollen.

"Die Ergebnisse sind erschreckend", sagte Studienautor Carsten Wippermann dem Magazin, "weil sich viele dieser Frauen freiwillig und dauerhaft in die finanzielle Abhängigkeit ihres Partners begeben."

Über die Folgen sind sich die meisten Befragten laut der Studie bewusst: 68 Prozent aller teilzeitbeschäftigten Frauen sind sicher, von ihrer eigenen Rente später nicht leben zu können. 25 Prozent sagen, dass sie sich mit ihrer Rente nicht mehr befassen würden, weil sie das Thema zu sehr deprimiere. Ein weiteres Ergebnis der Befragung: In zehn Jahren wollen die meisten Frauen, die in Teilzeit arbeiten, ihre Stundenzahl deutlich erhöhen. Derzeit arbeiten Frauen in Teilzeit der Studie zufolge im Schnitt 21,5 Stunden pro Woche.