Gefangene, die mit nicht mehr als einem blauen Müllsack voller Habseligkeiten in der Hand die Anstalt verlassen, überquellende Wartelisten für psychologische Gespräche und zu wenige Suchtberater für 400 teils schwerabhängige Häftlinge. Die Nachrichten, die in den letzten Wochen aus der Justizvollzuganstalt (JVA) Bützow nach draußen drangen, sind alles andere als beruhigend. Vielleicht noch beunruhigender: Über die schwer haltbaren Zustände beschweren sich nicht etwa die Beschäftigten, sondern die Häftlinge selbst. "Das Personal", so schreiben die JVA Häftlinge in einem offenen Brief im Oktober 2018, "hustet aus dem letzten Loch."

Ein Bild, das in diesem Fall wörtlich zu nehmen ist: Im Dezember 2018 meldete sich in Bützow laut dem Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern gut jeder fünfte Mitarbeiter krank. In einem gut besetzten Betrieb mag das kaum auffallen, die ohnehin schon unterbesetzten JVA Bützow brachte der hohe Krankenstand aus dem Gleichgewicht. Die Strafvollzugsgewerkschaft BSBD schätzt, dass zwischen 15 und 20 der etwa 260 Stellen dauerhaft nicht besetzt sind. Um die Gefangenen angemessen versorgen und auf ihre Entlassung vorbereiten zu können, fordert die BSBD daher allein für den Vollzugsdienst mindestens 15 neue Stellen.

Die Situation in der JVA Bützow Ende des Jahres war ein Ausnahmezustand. Aber die Bützower sind lange nicht die einzige Justizvollzugsanstalt in Deutschland, in der der Krankenstand der Beschäftigten auffällt. An den 37 bayerischen Justizvollzugsanstalten fielen im Jahr 2017 beispielsweise insgesamt 96.969 Krankentage an. Das sind im Schnitt 22,4 Krankentage pro Angestelltem. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Krankheitsstand der Beschäftigten in Deutschland betrug laut dem letzten AOK-Fehlzeiten-Report im Jahr 2017 nur 19,4 Tage.

Warum also sind Angestellte deutscher Vollzugsanstalten im Schnitt häufiger krank als andere Angestellte? Und sagt die Anzahl der Fehltage tatsächlich etwas über den Gesundheitszustand einer Berufsgruppe aus?

Belastende Schichtarbeit und medikamentenabhängige Häftlinge

Die Leitung der JVA Bützow wollte sich zu den Gründen für den hohen Krankenstand gegenüber ZEIT ONLINE nicht äußern. Hanno Schulze, der aus Sorge vor Problemen mit seinen Vorgesetzten in diesem Text einen anderen Namen trägt, kennt den Personalmangel, den die Gewerkschaft und die Häftlinge beklagen, sehr gut. Der 41-Jährige arbeitet seit 2002 im Vollzugsdienst Bützow. "Es gibt Tage, da sind wir mit drei Mann für gut 130 Inhaftierte zuständig", sagt er. "Normal sind es vier, gut wären fünf." Die Konsequenz der Unterbesetzung: Überstunden, die kaum noch gezählt und schon gar nicht mehr abgebaut würden – bei Schulze sind es momentan an die 150. Die vielen Krankschreibungen, glaubt er, seien eine Folge der konsequenten Überlastung. "Das ist kein stiller Protest", sagt Schulze, "meine Kollegen und ich sind an der Belastungsgrenze."

Der Beruf des Vollzugsbeamten sei ohnehin schon belastend, berichtet Schulze. Viele der Inhaftierten hätten psychische Probleme oder litten unter Suchterkrankungen. Einige seien verwirrt und schauten abgestumpft in die Gegend. Andere seien medikamentenabhängig und wollten ständig zum Arzt, um neue Tabletten zu bekommen. "Mit anzusehen, wie kaputt manche Menschen sind, kann auf Dauer schon belasten", sagt Schulze. Auch Drohungen wie "Ich schick dir meine Leute nach Hause" hat der Vollzugsbeamte schon öfter gehört – solche Sprüche nimmt er allerdings nicht ernst. Dazu kämen Sprachbarrieren und die Anforderungen der Schichtarbeit.