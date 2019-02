In der Serie "Kontoauszug" stellen wir regelmäßig Menschen vor, die erzählen, wie viel sie verdienen, wofür sie ihr Geld ausgeben – und wie viel sie monatlich auf die Seite legen. Hier berichtet der 32-jährige Roland.*

Mein Job

Beruf: Ich bin Verwaltungsrichter. Bei den Fällen, die ich bearbeite, klagt meistens ein Bürger gegen den Staat. Das kann zum Beispiel passieren, wenn jemand eine Baugenehmigung nicht bekommt oder sich von einer Person im Staatsdienst ungerecht behandelt fühlt, etwa von einem Polizisten. Ich verbringe nur alle zwei Wochen ein paar Stunden im Gerichtssaal, weil es bei Verwaltungsgerichtsverfahren oft um rein juristische Fragen geht – und nicht darum, welche Partei überzeugender auftritt. Den größten Teil meines Alltags sitze ich also am Schreibtisch: Ich bearbeite Post von Anwälten und Behörden, recherchiere in juristischen Datenbanken nach vergleichbaren Fällen, diskutiere mit meinen Kollegen darüber und schreibe Urteile. Jeder Verwaltungsrichter betreut bei uns etwa 250 Fälle parallel. Da ich noch Anfänger in meinem Beruf bin, kommen bei mir etwas schneller neue Fälle dazu, als ich alte abschließen kann – die Zahl steigt momentan also leicht an.



"Das deutsche Recht empfinde ich als sehr gerecht, deshalb kann ich damit gut arbeiten." Roland*, Jurist

Ausbildung: Ich habe Jura in Deutschland und im Ausland studiert. Nach dem ersten Staatsexamen habe ich im Rahmen meines Referendariats mehrere Stationen absolviert: Ich war an einem Gericht, bei einer Staatsanwaltschaft, in einem Anwaltsbüro und in der Rechtsabteilung eines Unternehmens. Mir war schnell klar, dass ich Richter werden möchte, weil ich dann objektiv entscheiden kann. Als Anwalt bist du immer Interessenvertreter – manchmal gegen deine eigene Überzeugung. Mir liegt es aber mehr, alle Perspektiven anzuhören und eine gerechte Entscheidung zu treffen. Das deutsche Recht empfinde ich als sehr gerecht, deshalb kann ich damit gut arbeiten. Um Richter zu werden, muss man in Deutschland zu den besten 20 Prozent der Absolventen gehören, daher habe ich fleißig gelernt. Es war ein Vorteil für mich, dass die Gerichte momentan stark unterbesetzt sind – dadurch konnte ich in der Stadt meiner Wahl zu arbeiten anfangen.



Wöchentliche Arbeitszeit: 45 Stunden. Ich könnte auch mehr arbeiten, denn es liegt immer genug auf meinem Schreibtisch. Ich achte aber darauf, nicht zu viele Stunden zu machen und arbeite nie am Wochenende. Toll finde ich an meinem Job, dass ich über meine Arbeitszeiten und meine Präsenzzeit selbst entscheiden kann. Ich gehe am liebsten schon um acht Uhr ins Büro, könnte aber auch mal einen Vormittag zu Hause am Laptop arbeiten, wenn ich wollte.

Meine Einnahmen

Bruttoeinkommen: Rund 4.000 Euro. Das Gehalt steigt alle paar Jahre automatisch, weil ich dann mehr Erfahrungen habe. Durch Beförderungen kann ich außerdem in höhere Gehaltsstufen aufsteigen.



Nettoeinkommen: Rund 3.000 Euro, abzüglich der privaten Krankenversicherung. Richter sind offiziell keine Beamten, sondern eine eigene Berufsgruppe – doch genau wie Beamte bezahlen wir keine Sozialabgaben und bekommen später eine Pension.



Meine Ausgaben

Miete: Ich bin verheiratet und wohne mit meinem Mann in einer 65-Quadratmeter-Wohnung in Süddeutschland. Ich zahle die Hälfte der Miete, das sind inklusive aller Nebenkosten rund 330 Euro. Für unsere Stadt ist das günstig, zumal wir direkt in der Altstadt wohnen. Auf lange Sicht möchten wir gerne eine Wohnung kaufen, die ähnlich zentral liegt.

"Für meine Richterrobe aus Samt habe ich vergangenes Jahr 300 Euro ausgegeben – sie wird aber ein Leben lang halten."

Lebensmittel: Ich gebe etwa 300 Euro monatlich für Lebensmittel aus, dazu kommen etwa 160 Euro im Restaurant. Beim Einkaufen achte ich auf regionale Produkte, auch wenn es dann manchmal etwas teurer wird. Unter der Woche kochen mein Mann und ich meistens zu Hause, am Wochenende gehen wir oft essen. Wir haben zum Beispiel ein indisches Stammlokal, wo wir uns neben einem Hauptgericht auch Vorspeisen und Wein gönnen. Außerdem frühstücken wir am Wochenende gerne im Café – mit Rührei, Cappuccino und Obstsalat zum Nachtisch.



Verkehrsmittel: Meine monatlichen Ausgaben liegen da bei maximal 50 Euro. Ich gehe meistens zu Fuß zur Arbeit oder fahre mit dem Rad. Nur wenn es mal schlimm regnet, nehme ich den Bus. Mein Mann und ich teilen uns ein Auto und tanken alle zwei Monate für 60 Euro voll. Für Steuer und Versicherung geben wir rund 750 Euro im Jahr aus.



Mitgliedschaften: Ich bezahle 35 Euro monatlich fürs Fitnessstudio. Außerdem bin ich Mitglied in einer Richtervereinigung, das kostet pro Quartal 20 Euro.



Handy/Telefon/Internet: Mein Anteil an unserem Festnetzanschluss beträgt 20 Euro, zusätzlich bezahle ich acht Euro für meinen Handyvertrag.



Fernsehen: Mein Anteil liegt bei knapp zehn Euro – für ein Abo bei einem TV-Anbieter und Amazon Prime.

"Wenn alles klappt wie geplant, werde ich später in einer Eigentumswohnung leben."

Versicherungen: Insgesamt rund 330 Euro monatlich. Meine private Krankenversicherung kostet 270 Euro, meine Dienstunfähigkeitsversicherung zusätzlich 57 Euro. Für die private Haftpflichtversicherung bezahle ich 30 Euro im Jahr.



Altersvorsorge: Zusätzlich zu meiner Pension werde ich nichts brauchen. Wenn alles klappt wie geplant, werde ich später in einer Eigentumswohnung leben, auch das ist ja eine Form der Altersvorsorge.



Körperpflege: Ich gehe vier Mal im Jahr zum Friseur, auf den Monat gerechnet kostet das sieben Euro. Etwa 20 Euro gebe ich außerdem monatlich für Shampoo, Duschgel, Haargel und Rasierschaum aus.



Kleidung: Für meine Richterrobe aus Samt habe ich vergangenes Jahr 300 Euro ausgegeben – sie wird aber ein Leben lang halten. Keiner meiner Kollegen besitzt mehr als eine Robe. Im Gericht trage ich außerdem ein weißes Hemd und eine weiße Seidenkrawatte. Wenn ich gute Laune habe, ziehe ich dazu eine Anzughose an, an normalen Tagen eine Jeans. Für neue Hemden, Jeans, Pullover und Turnschuhe gebe ich monatlich etwa 50 Euro aus.



Freizeit: Ich zocke gerne an der Spielkonsole, pro Monat kaufe ich mir für etwa 60 Euro ein neues Strategiespiel. Außerdem gehe ich gerne mit Freunden ins Kino, zum Improtheater oder zum Comedy Slam, das kostet etwa 50 bis 100 Euro monatlich.

"Mein Mann und ich überweisen jeder 1.000 Euro im Monat auf ein Sparkonto – für unsere Eigentumswohnung."

Reisen: Mein Mann und ich machen etwa alle zwei Monate einen Wochenendtrip in andere Städte. Zugfahrt, Hotel, shoppen gehen und Essen im Restaurant kosten an so einem Wochenende ungefähr 250 Euro pro Person. Da ich während des Studiums und im Referendariat kaum Zeit und Geld fürs Reisen hatte, gönne ich mir jetzt einmal im Jahr einen großen Urlaub. Diesen Sommer fliege ich nach Amerika – mit allem Drum und Dran rechne ich da mit etwa 2.500 Euro für zwei Wochen.



Sparen: Mein Mann und ich überweisen jeder 1.000 Euro im Monat auf ein Sparkonto – für unsere Eigentumswohnung. 50 Euro im Monat zahle ich außerdem in einen Sparvertrag ein, der so alt ist, dass er noch recht gute Zinsen hat.



So viel bleibt am Ende übrig

Gut 100 Euro liegen am Ende des Monats noch auf meinem Girokonto. Ich habe also absolut keine Geldsorgen und bin sehr glücklich darüber. Ich möchte zukünftig gerne 100 Euro im Monat an ein Projekt spenden, das Entwicklungshilfe durch Bildung ermöglicht. Ich überlege aber noch, was es werden soll.

*Name von der Redaktion geändert, weil der Protagonist berufliche Nachteile fürchtet.