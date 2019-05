Inhalt 1 Warum ich als Chefin oft ungerecht bin 2 Chefs, aber keine Götter Auf einer Seite lesen

Warum sind Chefs eigentlich nie im Büro? Arbeiten die überhaupt? Welche Vorurteile haben sie? In der zweiten Folge unserer neuen Serie "Was Chefs wirklich denken" berichtet die Personalchefin einer mittelgroßen Firma über Entscheidungen, die auf der anderen Seite getroffen werden. Damit sie wirklich ehrlich sein kann, schreibt sie – wie alle Chefs dieser Serie – anonym.

Würde man Menschen fragen, welche Eigenschaft ein idealer Chef an erster Stelle haben sollen: Es wäre die Fähigkeit, gerechte Entscheidungen zu treffen. Zumindest höre ich als Chefin im mittleren Management einer mittelgroßen Firma am häufigsten Klagen über Ungerechtigkeiten. Manchmal wird eine meiner Entscheidungen sogar als so ungerecht empfunden, dass Mitarbeiter kündigen. Ich verstehe das, denn der Wunsch, mit dem was man kann und tut, gesehen und gefördert zu werden, ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Grundbedürfnisse in der Arbeitswelt. Wenn man das als Vorgesetzter dauerhaft verletzt, werden Menschen unglücklich.

Weil ich als Chefin aber manchmal Entscheidungen treffe, die nicht alle Beteiligten glücklich machen, höre ich von vielen Klagen:

Meine Vorgesetzten sehen nicht, was ich für die Firma leiste.



Ich bekomme nicht die gewünschte Gehaltserhöhung.

Kollegen, die viel unkreativer sind oder weniger Führungsqualitäten haben, werden gefördert.

Es werden nur die sichtbar, die durch Buckeln und Kriechen auf sich aufmerksam machen.

Andere bekommen immer sofort einen Termin bei Ihnen – und ich muss wochenlang warten.

Kollege X verdient mehr, obwohl er den gleichen Job macht.

Kollegin Y hat ein Sabbatical genehmigt bekommen und ich nicht.

Kollegin Z wurde befördert, obwohl ich viel länger im Unternehmen bin.

All diese Beispiele münden in die Frage: Ist das gerecht? Und ich sage: Nein, das ist es nicht.

"Nichts spielt für die Leistung und die Zufriedenheit der Mitarbeiter eine so wichtige Rolle wie gute Führung." Personalchefin einer mittelgroßen Firma

Warum ist es so schwer, als Chefin gerecht zu sein? Nehmen wir das Beispiel Beförderung. Das ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die Chefs treffen müssen. Denn daran werden vor allem wir selbst gemessen:

Haben wir Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt weiterentwickelt? Haben wir uns mit starken Persönlichkeiten umgeben? Hatten wir ein gutes Auge für Talente? Haben wir die Richtigen befördert? Haben wir Problemkandidaten als solche erkannt und an Positionen gesetzt, wo sie anderen das Leben möglichst wenig schwer machen können?

Wenn wiederum mein Chef bei der Beurteilung meiner Arbeit mehrere dieser Fragen mit Nein beantwortet, ist das für mich nicht gut. Also tue ich in meinem eigenen Interesse gut daran, die Richtigen zu befördern. Im Interesse der Firma ist es sowieso: Nichts spielt für die Leistung und die Zufriedenheit der Mitarbeiter eine so wichtige Rolle wie gute Führung, das belegen tatsächlich zahlreiche Studien.

Warum also befördere ich Menschen? Zum einen gibt es da die vermeintlich objektiven Kriterien: die Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen (Anciennitätsprinzip), der Arbeitseinsatz (Fleißprinzip), messbare Erfolge (Leistungsprinzip) und nicht zuletzt die Geschlechtszugehörigkeit (Genderprinzip). Jede Chefin und jeder Chef sollte diese Prinzipien kennen, denn wenn zu viele von ihnen verletzt werden, empfinden Mitarbeiterinnen das als ungerecht. Und selbst wenn man eine ungerechte Entscheidung trifft, darf man sich auf keinen Fall dabei erwischen lassen, dass man diese Kriterien nicht einbezogen hat. Dazu gehört auch eine penible Kenntnis aller in diesem Zusammenhang wichtigen statistischen Werte. Die in solchen Situationen von Betriebsräten gerne präsentierten, mit Textmarkern bearbeiteten Excel-Tabellen, die zeigen, wann Mitarbeiter ins Unternehmen eingetreten sind oder zuletzt befördert wurden, sollte jeder Chef präsent haben, und zwar bevor diese Zahlengräber ihm oder ihr vorgehalten werden.