Noch immer fällt es vielen lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen schwer, sich am Arbeitsplatz zu outen. Laut einer Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes redet nur knapp ein Drittel der lesbischen und schwulen Beschäftigten mit ihren Kolleginnen und Kollegen über die eigene sexuelle Identität. Hier erzählen zwei Arbeitnehmer und eine Arbeitnehmerin, warum sie sich für oder gegen ein Outing entschieden haben und wie ihre Kollegen und Vorgesetzen reagiert haben.



Luise Merker*, 36 Jahre

geht vor ihren Kolleginnen und Patienten offen damit um, dass sie mit einer Frau zusammenlebt.

Natürlich habe ich mich an meinem ersten Arbeitstag nicht mit den Worten vorgestellt: "Hallo, ich bin die neue Psychologin, und ich bin übrigens lesbisch", ein Outing am Arbeitsplatz war mir aber trotzdem wichtig. Seit fünf Jahren arbeite ich nun in einer Einrichtung, die Menschen mit geistiger Behinderung betreut. Mein Team und auch die meisten meiner Patienten wissen, dass ich mit einer Frau zusammen bin. In privaten Gesprächen mit meinen Kollegen und Kolleginnen habe ich von Anfang an darauf geachtet, von ihr zu erzählen. Beispielsweise indem ich berichtete, was wir am Wochenende unternommen haben oder dass sie sich eine neue Campingmatte gekauft hat. Ich habe Sachinhalte und Coming-out miteinander verbunden.

Kurz nach dem ich in der Einrichtung angefangen hatte, wurde ich schwanger. Für mich war das der perfekte Türöffner, um Kollegen und Kolleginnen, die nicht so eng mit mir zusammenarbeiten und noch nicht wussten, dass ich lesbisch bin, von meiner Frau zu erzählen. Wenn man schwanger ist, gehen berufliche Gespräche nahezu automatisch ins Private über. Außerdem war es mir wichtig, Gerüchten zuvorzukommen. Wenn man als lesbische Frau ein Kind bekommt, stellt sich natürlich die Frage: Wer ist der Vater? In den Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen beantwortete ich daher viele Fragen, noch bevor sie mir gestellt wurden – zum Beispiel, dass ich durch eine künstliche Befruchtung und mithilfe der Samenspende eines guten Freundes schwanger geworden bin. Ich ging das Thema proaktiv an und signalisierte meinem Gesprächspartnern damit, dass es okay ist, mir Fragen zu stellen. Die Reaktionen waren dann auch sehr positiv. Ein Kollege erzählte mir beispielsweise, dass er in einer Patchwork-Familie lebe und es schön sei, auch mal von anderen alternativen Familienmodellen zu hören.

"Unter Psychologen und Sozialarbeitern herrscht ein sehr liberales Klima. In Sachen Outing hatte ich also Glück." Luise Merker*

Auch bei meinen Patienten, den Menschen mit Behinderung, konnte ich meine Schwangerschaft zum Outing nutzen. Als ich nach der Geburt relativ schnell wieder arbeiten ging, fragte mich beispielsweise ein Mann kurz vor dem Rentenalter, wo denn das Kind sei. Ich antwortete dann, dass seine andere Mutter auf es aufpasse und ich mit einer Frau verheiratet bin. Daraufhin sah er mich nur ungläubig an und sagte: "Nein, das mit der Heirat geht doch nicht!" Ich erklärte ihm dann, dass er recht habe und dass normalerweise tatsächlich eher Männer und Frauen heiraten. Seit einiger Zeit könnten in Deutschland jedoch auch zwei Frauen heiraten, ebenso wie zwei Männer. Damit war das Thema für ihn erledigt. Eine andere Patientin wollte mir auch mal partout nicht glauben, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Ich zeigte ihr dann ein Foto von meiner Familie. Das hat sie überzeugt.

Die meisten Menschen mit geistiger Behinderung haben mit Homosexualität kein Problem. Die Grenzen dessen, was als normal angesehen wird, sind bei ihnen nicht so eng gesteckt. Sie sind eher breit, Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Beim Thema Homosexualität sind sie daher sehr offen, manchmal neugierig, aber wertneutral. Ein Umgang, den ich sehr genieße, denn ich habe kein Problem mit neugierigen Fragen, wenn ein ehrliches Interesse dahintersteckt.

Dass ich als homosexuelle Frau bisher keine negativen Erfahrungen auf der Arbeit gemacht habe, liegt natürlich auch an meiner Branche. Unter Psychologen und Sozialarbeitern herrscht schon ein sehr liberales Klima. In Sachen Outing hatte ich also Glück. Erzieher, die sich in der Kita als schwul outen, haben es vermutlich schwerer, weil ihnen schnell der Verdacht des Pädophilen angehängt wird. Gegenüber transsexuellen Menschen gibt es meiner Ansicht nach ebenfalls noch viele Vorbehalte und Unwissenheit. Umso wichtiger ist es für mich, offen mit meiner Sexualität umzugehen. Ich hoffe, dass sich meine Mitmenschen dadurch eher trauen, Fragen zu stellen, und wir so Vorurteile abbauen können. Selbstbestimmt mit meiner sexuellen Orientierung umzugehen, bedeutet für mich, dass ich bestimme, wann und wie ich mich oute. Da ich nicht möchte, dass das Internet das für mich übernimmt, nenne ich hier nicht meinen echten Namen.