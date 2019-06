Immer mehr Deutsche sind von Altersarmut betroffen. Studien zufolge gelten zurzeit etwa 16 Prozent der Rentnerinnen und Rentner als arm, bis 2036 wird voraussichtlich jeder fünfte Rentner betroffen sein. Hier berichtet Maria*, wie es ist, als 77-Jährige weiter arbeiten zu müssen, statt mit den Freundinnen Tee zu trinken und ins Theater zu gehen.

Vergangenen Monat bin ich 77 Jahre alt geworden – jetzt habe ich fast 50 Jahre meines Lebens gearbeitet. Und ich werde wohl auch noch bis zum Ende meines Lebens weiterarbeiten. Ich bin alleinstehend und habe keine Kinder, von meiner Mutter habe ich ein Häuschen geerbt, in dem ich lebe. Aber meine Rente reicht trotzdem nicht.

Ich bin promovierte Philosophin, habe zudem Griechisch und Archäologie studiert. Damit findet sich nicht so leicht eine Stelle. Darum bin ich Mitte der Siebzigerjahre nach Paris gegangen und habe noch ein Psychologiestudium begonnen. Das fand ich aber so langweilig, dass ich schnell wieder aufgehört habe. In Paris bin ich trotzdem geblieben und habe dort Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Le vacataire hieß die Form, in der ich gearbeitet habe, auf gut Deutsch: Lückenbüßer. Ich habe Vertretungen und Aushilfestellen übernommen, das war gar nicht so schlecht, renten- und krankenversichert war ich damit auch.

"Ohne meine Arbeit könnte ich mir meinen Hund nicht leisten." Maria*, Rentnerin aus der Nähe von Kaiserslautern

Nach fast 20 Jahren in Paris ging ich zurück nach Deutschland, um mich um meine Mutter zu kümmern. Wir haben zusammen in ihrem Häuschen gelebt, später kam noch eine alte Tante dazu, für die ich ebenfalls gesorgt habe. In der Zeit unterrichtete ich weiterhin Deutsch an einer Handelsschule und Philosophie an der Volkshochschule. Oft acht Stunden am Tag, abends bereitete ich die Kurse vor. Manchmal hatte ich viele Lehraufträge, manchmal wenige, mein Verdienst schwankte. Daher lebte ich immer sparsam. Ich fuhr zum Beispiel nie in den Urlaub, ich habe schon immer meine Kleider selbst genäht und gestrickt. Ich besitze auch bis heute weder einen Kühlschrank noch einen Gefrierschrank – ein kalter Keller und ein elektrischer Einkochtopf genügen mir. Damit spare ich Strom und tue auch noch der Umwelt etwas Gutes.

Ich zahlte zwar immer in die Rentenkasse ein und erhalte heute sowohl aus Frankreich als auch aus Deutschland eine Rente. Aber viel konnte ich eben nicht zurücklegen. So bekam ich zum Renteneintritt erst mal einen Brief: Ich solle die Grundsicherung beim Sozialamt beantragen, weil meine Rente so gering ausfalle. Das habe ich nicht gemacht. Um eine Grundsicherung zu bekommen, hätte ich mein Häuschen verkaufen müssen. Man darf zwar eine Eigentumswohnung oder ein Haus von angemessener Größe besitzen – aber das Grundstück, das zu meinem Haus gehört, wäre dafür zu groß gewesen. Ich habe einen riesigen Garten mit Beeten und Obstbäumen – im Sommer kann ich größtenteils davon leben, was ich selbst anbaue. Das wäre ohne Haus nicht möglich. Und ohne meinen Hund, der bereits 14 Jahre alt ist, der den Garten braucht und liebt und den ich mir aus meinem Leben einfach nicht wegdenken kann, würde ich mich sehr einsam fühlen.

Daher habe ich auch nach der Rente einfach weitergearbeitet. Mein monatliches Einkommen würde ohne den Zuverdienst durch meine Arbeit unter 800 Euro liegen. Momentan unterrichte ich an drei Nachhilfeschulen. Ich lebe auf dem Land, bin viel unterwegs. Ich fahre mit dem Auto 20 bis 30 Kilometer in die verschiedenen Städte, in denen die Schulen sind.