Warum sind Chefs eigentlich nie im Büro? Arbeiten die überhaupt? Welche Vorurteile haben sie? In der dritten Folge unserer neuen Serie "Was Chefs wirklich denken" berichtet die Chefin einer Personalberatung einer mittelgroßen Firma darüber, wie Lob und Kritik auf der anderen Seite ankommen. Damit sie wirklich ehrlich sein kann, schreibt sie – wie alle Chefs und Chefinnen dieser Serie – anonym.

In meiner Ausbildungszeit zur Bankkauffrau hatte ich einen Chef, der es sich zugutehielt, besonders kritikfähig zu sein. Immerzu forderte er Mitarbeiter, auch in größerem Rahmen auf, ihm "ruhig die Meinung zu sagen". Er sagte, er könne das ab. Nur wer offen sei für Widerworte könne lernen – und lernen müssten Chefs in besonderem Maße. Und nur wer sich mit starken Kolleginnen und Kollegen umgebe, sei wirklich in der Lage, selbstbewusst zu führen.

Seither beschäftigt mich selbst, aber auch viele meiner Mandanten, die Frage: Kann man Chefs kritisieren? Oder, vielleicht noch schwieriger, darf man sie loben? Und wenn ja, kann das öffentlich geschehen? Wo genau verläuft die Grenze zwischen Lob und Anbiederung? Kann Kritik nicht auch zum Bumerang werden? Bringt man mit öffentlichem Lob oder Tadel Chefs nicht in eine heikle Situation und sich selbst noch dazu?

Beginnen wir mit einer Selbstverständlichkeit, vielfach niedergelegt in Lehrbüchern für Führungskräfte, in denen einer der wichtigsten Lehrsätze heißt: Chefs wünschen und brauchen offenes Feedback! Wer wollte dem widersprechen, zumal als Chef? Meine Erfahrungen sind anders. Ich würde sagen: Trauen Sie keinem Vorgesetzten, der Ihnen sagt, er freue sich über Ihre Kritik. Kleine Gegenprobe: Freuen Sie sich, wenn man Sie kritisiert, vielleicht sogar vor versammelter Mannschaft? Die wenigsten Menschen freuen sich, wenn sie auf ihre Fehler hingewiesen werden. Und die Tatsache, dass diese Hinweise vielleicht sogar berechtigt sind, macht es eher schlimmer als besser. Wieso sollten Chefs da eine Ausnahme sein?



Was ist die Konsequenz daraus: Klappe halten? Allianzen schmieden und dann im Pulk aus der Deckung kommen? Das wäre für alle Beteiligten eine schlechte Alternative. Nein, wenn es Grund zur Kritik an Ihrem Chef oder Ihrer Chefin gibt, sollte diese keinesfalls unterdrückt werden. Wenn Sie Vorgesetzte kritisieren wollen, sollten Sie aber ein paar Regeln beachten:



Bereiten Sie sich inhaltlich gut auf vor. Auch kleinste sachliche Fehler wie falsche Zahlen oder Daten sind Kritik-Killer und wenden Ihr Anliegen oft ins Gegenteil.

Leiten Sie Ihre Kritik mit einer kurzen, moderierenden Ankündigung ein, etwa: "Neben einigen positiven Aspekten scheint mir an einem Punkt doch Kritik angebracht, die Sie hoffentlich nicht persönlich nehmen." So signalisieren Sie, dass Sie wissen, dass dies für den Chef eine unangenehme Situation sein könnte.

Verweisen Sie niemals auf die Aufforderung des Chefs, dass Kritik unbedingt erwünscht sei. Das relativiert Ihren Standpunkt, noch bevor sie ihn vorgetragen haben.

Halten Sie sich knapp, konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Punkte, am besten nur auf einen. Bei punktueller Kritik sind Sie im Vorteil, vor allem, wenn Sie Ihren Punkt gut belegen können.

Nehmen Sie niemals Kleinigkeiten als Aufhänger für grundsätzlichen Widerspruch. Denn damit bringen Sie jeden Chef und jede Chefin so in die Defensive, dass Sie kaum damit rechnen können, dass Ihre Kritik noch gehört wird. Bei Grundsätzlichem haben Chefs meistens den besseren Überblick und mehr Informationen, die Sie, im Eifer des Gefechts, nicht überprüfen können.

Ansonsten gelten auch hier die Regeln einer guten Konfliktkommunikation. Benennen Sie die konkrete Situation, um vorzubeugen, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Beschreiben Sie, welche Folgen diese Situation für Sie oder Ihre Abteilung hat. Und sagen Sie schließlich konkret, was Sie sich anders wünschen. Das könnte etwa so klingen:

"Mir ist aufgefallen, dass Sie meine E-Mails mit den Quartalsdaten oft erst Wochen später beantworten. Das führt dazu, dass ich unsere Außendienstmitarbeiter oft wochenlang vertrösten muss, was diese frustriert und zu Verzögerungen führt. Mir ist klar, dass Sie viel zu tun haben, aber es wäre für mich und die Mitarbeiterinnen wahnsinnig hilfreich, wenn wir innerhalb etwa einer Woche eine Antwort bekommen könnten."