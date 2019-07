Hitze macht die Arbeit im Büro zur Qual. Aber wie ergeht es erst Bauarbeitern und Dachdeckern? Die Grünen fordern nun in ihrem Aktionsplan ein Recht auf Hitzefrei für Bauarbeiter. Der Bauunternehmer und Präsident des Bayerischen Handwerkstages Franz Xaver Peteranderl erklärt hier, warum er das nicht für sinnvoll hält.

ZEIT ONLINE: Herr Peteranderl, Sie haben zehn Mitarbeiter, die jeden Tag auf Baustellen arbeiten. Geben Sie Ihnen an heißen Tagen wie heute Hitzefrei?

Franz Xaver Peteranderl: Nein. Mit der Hitze haben schließlich nicht nur wir Menschen auf dem Bau zu kämpfen, sondern zum Beispiel auch Busfahrerinnen und Kellner. Außerdem befindet sich nicht jede unserer Baustellen in der prallen Sonne. Im Rohbau eines Hauses kann es tatsächlich, auch wenn es draußen sehr warm ist, angenehm kühl sein.

Franz Xaver Peteranderl ist ein selbstständiger Bauunternehmer aus Garching bei München. In seinem Betrieb arbeiten zehn Mitarbeiter. Vor allem arbeiten sie auf Außenbaustellen. Er ist außerdem Präsident des Bayerischen Handwerkstages. © Michael Schuhmann

ZEIT ONLINE: Und was ist mit den Personen, die in der prallen Sonne stehen? Den Dachdeckern zum Beispiel?



Peteranderl: So lange die Witterung die Qualität der Leistung nicht beeinträchtigt, laufen die Arbeiten für gewöhnlich kontinuierlich weiter. Beispielsweise können Dachdecker und Spengler bei zu starker Hitze kein Blech verarbeiten. Denn um etwa die Passgenauigkeit zu garantieren, darf es weder zu heiß noch zu kalt sein. Diese Arbeit wird dann auf einen anderen Tag verschoben. In der Zwischenzeit können andere Aufgaben in der Werkstatt erledigt werden.

ZEIT ONLINE: Welche Schutzmaßnahmen treffen Sie?



Peteranderl: Sonnenschirme, die für Schatten sorgen, Helme mit Nackenschutztüchern, die sich bei Bedarf befeuchten lassen und den Kopf kühlen. Und natürlich genügend Wasser. Jedes Unternehmen ist außerdem dazu verpflichtet, seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Sonnenschutzcreme zur Verfügung zu stellen und sie darauf hinzuweisen, nicht mit nacktem Oberkörper zu arbeiten, sondern mit T-Shirt – am besten einem langärmligen. Dazu versuchen wir natürlich die Arbeiten so einzuteilen, dass sie möglichst im Schatten durchgeführt werden können. Dacharbeiten können so beispielsweise eher morgens stattfinden und solche im Rohbau mittags, wenn die Sonne am höchsten steht.

"Meine Angestellten müssen eigenverantwortlich entscheiden, ob sie bei sehr heißen Temperaturen arbeiten wollen beziehungsweise können." Franz Xaver Peteranderl, Bauunternehmer

ZEIT ONLINE: Was passiert, wenn dennoch jemand aus Ihrem Team sagt: Mein Körper kommt mit der Hitze einfach nicht zurecht?



Peteranderl: Wenn es die Auftragslage zulässt, versuche ich, ihn aus der Hitze rauszunehmen und an einen Arbeitsplatz zu versetzen, an dem es kühler ist. Daneben müssen meine Angestellten eigenverantwortlich entscheiden, ob sie bei sehr heißen Temperaturen arbeiten wollen beziehungsweise können. Im Bau ist es durchaus üblich, dass auf Gleitzeitkonten angesammelte Überstunden bei extremen Witterungslagen (Hitze oder Regen) ausgeglichen werden. Das heißt, sie können mal zwei, drei Stunden früher gehen.

ZEIT ONLINE: Und es ist noch nie jemand umgefallen?



Peteranderl: Nein. Der Umgang mit Temperaturen ist wie gesagt eine Frage der richtigen Schutzmaßnamen. Deshalb gibt es auch keine Temperaturgrenze, ab der ich den Leuten freigebe.

ZEIT ONLINE: Genau das fordern die Grünen nun in ihrem "Hitzeaktionsplan": Ein Recht auf Hitzefrei für Angestellte auf der Baustelle, in der Landwirtschaft oder der Gebäudereinigung ...

Peteranderl: Davon halte ich nichts. Denn zu Ende gedacht, bedeutet das: Ab einer gewissen Temperatur steht die Wirtschaft still. Sie können dann auch nicht in den Biergarten gehen, weil dort niemand mehr arbeitet. Einen Bauarbeiter können Sie schließlich nicht anders behandeln als einen Kellner. Außerdem würden wir dann mit unseren Arbeiten gar nicht fertig werden.