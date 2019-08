Die Frauen werden schlechter bezahlt, sie werden in der Schwangerschaft degradiert. Sexismus scheint in manchen Firmen und Branchen so alltäglich zu sein, dass sich dort kaum jemand darüber wundert. Im Frühjahr haben wir Leserinnen von ZEIT und ZEIT ONLINE gefragt: "Werden Sie als Frau am Arbeitsplatz diskriminiert?"



Rund 1.500 Frauen schilderten uns, wie sie selbst innerhalb der vergangenen fünf Jahre im Job benachteiligt wurden. Am häufigsten klagten die betroffenen Leserinnen darüber, für die gleiche Arbeit weniger Lohn zu erhalten als ihre männlichen Kollegen (40 Prozent). Ähnlich viele berichteten von beruflichen Nachteilen durch eine Schwangerschaft oder Elternzeit (37 Prozent). Knapp dahinter kamen Erfahrungen mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz (31 Prozent). Mehrfachnennungen waren möglich. Die Befragung ist nicht repräsentativ.



Die Diskriminierungen, von denen diese Frauen berichten, ziehen sich durch alle Branchen und viele Berufe. Die Leserinnen liefern erschütternde Zeugnisse einer Arbeitswelt, die sich auch nach der #MeToo-Debatte wenig verändert hat: Sexismus scheint in manchen Firmen und Branchen so alltäglich zu sein, dass sich kaum jemand darüber wundert. Im Folgenden dokumentieren wir ausgewählte Antworten unserer Leserinnen:



Auswahl anpassen Weniger zeigen Chef: »Das geht Sie ja jetzt nichts mehr an, Sie sind ja jetzt schwanger!« › Angestellte in der Immobilienbranche, 28 Jahre von: Angestellte in der Immobilienbranche, 28 Jahre Ich wurde aus einer Besprechung von meinem Chef mit den Worten verwiesen: »Das geht Sie ja jetzt nichts mehr an, Sie sind ja jetzt schwanger!« Als Projektleiterin in der Industrie sollte ich den Besprechungsraum verlassen, da der Firmeninhaber davon ausgegangen ist, dass ich die Sekretärin bin und diese nichts bei der Besprechung zu suchen hat. Ein Kunde sagte zu mir als Diplom-Ingenieurin: › Leitende Angestellte in der Industrie von: Leitende Angestellte in der Industrie Als Projektleiterin in der Industrie sollte ich den Besprechungsraum verlassen, da der Firmeninhaber davon ausgegangen ist, dass ich die Sekretärin bin und diese nichts bei der Besprechung zu suchen hat. Ein Kunde sagte zu mir als Diplom-Ingenieurin: »Holen Sie doch bitte einen Ingenieur!« Nachdem ich sagte, dass ich auch Ingenieur sei, guckte er mich an und sagte: »Einen richtigen Ingenieur.« Ich bin in mehreren Bewerbungsgesprächen völlig ohne Umschweife nach Kinderwunsch und Familienplanung gefragt worden. › Angestellte aus der IT-Branche, 28 Jahre von: Angestellte aus der IT-Branche, 28 Jahre Ich bin in mehreren Bewerbungsgesprächen nach Kinderwunsch und Familienplanung gefragt worden, völlig ohne Umschweife und ohne mit der Wimper zu zucken. Es waren immer Männer. Als mein Vorgänger ging, wurde mir seine Stelle angeboten – allerdings wurde ich nur »Referentin«, während er zuvor den Titel »Abteilungsleiter« trug. › Angestellte im öffentlichen Dienst, 26 Jahre von: Angestellte im öffentlichen Dienst, 26 Jahre Als mein Vorgänger ging, wurde mir seine Stelle angeboten – allerdings wurde ich nur »Referentin«, während er zuvor den Titel »Abteilungsleiter« trug. Entsprechend bekam ich weniger Gehalt, bei gleicher Tätigkeit und Überstunden. Da ich noch nicht viel Berufserfahrung hatte, nahm ich die Situation zunächst hin, mit der Hoffnung, dann aufzusteigen. Als mir das aber auch nach zwei Jahren verweigert wurde, bin ich gegangen. Bei meiner Bewerbung in einer mund-, kiefer-, gesichtschirurgischen Praxis wurde mir gesagt: »MKG-Chirurgie ist nichts für Frauen, da bin ich ganz altmodisch.« › Promovierte Bewerberin, 26 Jahre von: Promovierte Bewerberin, 26 Jahre Bei meiner Bewerbung für eine zahnärztliche Tätigkeit in einer mund-, kiefer-, gesichtschirurgischen Praxis wurde mir gesagt: »MKG-Chirurgie ist nichts für Frauen, da bin ich ganz altmodisch. Sie sind zwar für Oralchirurgie geeignet, weil sie kleine Hände haben, aber MKG, nein!« In meinem ersten Hotel-Praktikum musste ich Toiletten und Zimmer putzen, während mein Klassenkamerad Bürotätigkeiten und den Frühstücksdienst machen durfte. › Praktikantin in der Tourismusbranche, 16 Jahre von: Praktikantin in der Tourismusbranche, 16 Jahre In meinem ersten Praktikum in einem Hotel in der neunten Klasse war ich zusammen mit einem Klassenkameraden eingestellt. Er durfte die ganze Zeit Bürotätigkeiten machen und Frühstücksdienst, während ich die Toiletten und Zimmer putzen musste. Selbst als ich fragte, ob ich das auch machen dürfe, wurde ich zurechtgewiesen. Meine Eltern fragten schließlich nach, daraufhin konnte ich ebenfalls andere Tätigkeiten ausüben. Als ich meine Schwangerschaft mitteilte, wurde mir salopp gesagt, dass mir ein männlicher Kollege zur Seite gestellt werden könnte, da dieser nicht schwanger »ausfallen« kann. Letztlich kam es dazu nicht, dennoch war die subtile Botschaft sehr klar. › Angestellte in der Tourismusbranche, 32 Jahre von: Angestellte in der Tourismusbranche, 32 Jahre Als ich meine Schwangerschaft mitteilte, wurde mir salopp gesagt, dass mir ein männlicher Kollege zur Seite gestellt werden könnte, da dieser nicht schwanger »ausfallen« kann. Letztlich kam es dazu nicht, dennoch war die subtile Botschaft sehr klar. Meine männlichen Kollegen in gleicher Funktion haben in dieser Zeit weitere Teammitglieder bekommen und wurden offiziell zum »Head Of« befördert. Dies wurde mir – trotz vieler beruflicher Erfolge – bisher verwehrt. Mir wurde während des Bewerbungsgespräches mitgeteilt, dass ich für den Job in der Personaldisposition nicht geeignet sei, da ich eine Frau bin. › Bewerberin, 26 Jahre von: Bewerberin, 26 Jahre Mir wurde während des Bewerbungsgespräches mitgeteilt, dass ich für den Job in der Personaldisposition nicht geeignet sei, da ich eine Frau bin. Nachdem ich dann nachgefragt habe, wie das gemeint ist, wurde damit argumentiert, dass ich keine Ahnung haben könnte von Berufen in der Werkstatt. Frauen könnten nicht einschätzen, welcher Schweißer auf welchem Job eingeplant werden müsse und sowieso sei dies auch kein Larifari-Job! Während einer Kundenveranstaltung fordert der Chef mich und meine Vorgesetzte auf, doch etwas zu tanzen für die Atmosphäre. › Angestellte in der Versicherungsbranche, 31 Jahre von: Angestellte in der Versicherungsbranche, 31 Jahre Während einer Kundenveranstaltung fordert der Chef mich und meine Vorgesetzte auf, doch etwas zu tanzen für die Atmosphäre. Der Abteilungsleiter sagte: »Ich guck dir nicht auf den Bauch, ich guck dir nur auf die Brüste.« › Angestellte in der Bankbranche, 30 Jahre von: Angestellte in der Bankbranche, 30 Jahre Der Abteilungsleiter sagte: »Ich guck dir nicht auf den Bauch, ich guck dir nur auf die Brüste.« Das fanden die nebenstehenden männlichen Kollegen sehr lustig. Im Büro des Abteilungsleiters hing lange ein leicht pornografischer Kalender, als Mitarbeiterin war es sehr unangenehm, sich an diesem Ort zu besprechen. Ich verdiene 20 Prozent brutto weniger als meine männlichen Kollegen, obwohl ich sogar Fortbildungen für diese Kollegen hielt. › Lehrerin an einer Privatschule, 42 Jahre von: Lehrerin an einer Privatschule, 42 Jahre Ich verdiene 20 Prozent brutto weniger als meine männlichen Kollegen. Die Geschäftsführung weigerte sich, mein Gehalt anzupassen, obwohl ich sogar Fortbildungen für diese Kollegen hielt. Ein Vorgesetzter äußerte regelmäßig in Meetings, dass die »Teilzeitmuttis« unzuverlässig seien. › Angestellte im Handel, 30 Jahre von: Angestellte im Handel, 30 Jahre Ein Vorgesetzter äußerte regelmäßig in Meetings, dass die »Teilzeitmuttis« unzuverlässig seien. Dazu ist zu sagen, dass meine Kolleginnen und ich jederzeit alle Termine und Fristen möglich gemacht haben. Auch der Krankenstand war unter den Müttern sehr niedrig im Vergleich zu anderen Bereichen. Die Sprüche hatten keinerlei Basis, sie sollten für Lacher sorgen – taten sie aber nicht. Was blieb, war betretenes Schweigen. In einer Mitarbeiterbesprechung »witzelte« der Geschäftsführer: »Der Kollegin mussten wir ihre strategische Stelle aus biologischen Gründen wegnehmen.« › Leitende Angestellte, 39 Jahre von: Leitende Angestellte, 39 Jahre In einer Mitarbeiterbesprechung »witzelte« der Geschäftsführer: »Der Kollegin mussten wir ihre strategische Stelle aus biologischen Gründen wegnehmen.« Er stellte ein Organigramm vor, das mich in Diskrepanz zu meinem Arbeitsvertrag von einer Vorgesetzten von über 150 Mitarbeitern auf eine völlig belanglose Position degradierte. Ich war damals in der 15. Schwangerschaftswoche. Obwohl ich den höheren Bildungsabschluss und mehr Berufserfahrung habe, verdiene ich weniger als mein männlicher, jüngerer Kollege auf der gleichen Position. Es wird regelmäßig betont, dass er ja Familie hat, für die er sorgen müsse. › Angestellte im Maschinenbau, 36 Jahre von: Angestellte im Maschinenbau, 36 Jahre Obwohl ich den höheren Bildungsabschluss und mehr Berufserfahrung habe, verdiene ich weniger als mein männlicher, jüngerer Kollege auf der gleichen Position. Es wird regelmäßig betont, dass er ja Familie hat, für die er sorgen müsse. Als ich aus der Elternzeit zurückkehrte, erhielt ich mein altes Büro nicht zurück. Mir wurde ein Schreibtisch auf den Flur gestellt. › Angestellte im öffentlichen Dienst, 35 Jahre von: Angestellte im öffentlichen Dienst, 35 Jahre Ich war elf Jahre in dem Betrieb tätig und kehrte nach einem Jahr Elternzeit zurück. Mein altes Büro erhielt ich nicht zurück. Stattdessen wurde mir ein Schreibtisch auf den Flur gestellt. In Teilzeit hätte ich keinen Anspruch auf ein eigenes Büro. Ein Kollege erklärte mir, dass er die Förderung von Frauen in MINT-Fächern für absolut lächerlich halte, da MINT-Fächer nicht zu den Begabungen von Frauen zählen würden. Frauen mangele es grundsätzlich an dieser Art zu denken. › Ingenieurin, 25 Jahre von: Ingenieurin, 25 Jahre Ein Kollege erklärte mir, dass er die Förderung von Frauen in MINT-Fächern für absolut lächerlich halte, da MINT-Fächer nicht zu den Begabungen von Frauen zählen würden. Frauen mangele es grundsätzlich an dieser Art zu denken. Auf dem Arbeitsamt riet man mir: »Vielleicht sollten Sie die Kinder und den Doktortitel aus dem Lebenslauf nehmen.« › Bewerberin aus dem Kulturbereich, 36 Jahre von: Bewerberin aus dem Kulturbereich, 36 Jahre Auf dem Arbeitsamt riet man mir: »Vielleicht sollten Sie die Kinder und den Doktortitel aus dem Lebenslauf nehmen.« Mein Chef sagte zu mir: »Beförderung gibt’s bei mir nur gegen sexuelle Gefälligkeiten – sag Bescheid, wenn du befördert werden willst.« › Angestellte, 43 Jahre von: Angestellte, 43 Jahre Mein Chef sagte zu mir: »Beförderung gibt’s bei mir nur gegen sexuelle Gefälligkeiten – sag Bescheid, wenn du befördert werden willst.« Mein verheirateter Kollege verfolgte mich auf der Weihnachtsfeier bis aufs Damenklo. Es gelang ihm, die verriegelte Klotür zu öffnen. Ich rannte weg, er fasste mir unters Kleid und zerriss die Strumpfhose. › Angestellte aus der IT-Branche, 40 Jahre von: Angestellte aus der IT-Branche, 40 Jahre Mein verheirateter Kollege verfolgte mich auf der Weihnachtsfeier bis aufs Damenklo. Es gelang ihm, die verriegelte Klotür zu öffnen. Ich rannte weg, er fasste mir unters Kleid und zerriss die Strumpfhose. Meine Beförderung stand im Raum, dann hieß es: »In deinem Zustand lohnt es sich nicht mehr.« › Angestellte aus der PR-Branche, 29 Jahre von: Angestellte aus der PR-Branche, 29 Jahre Meine Beförderung stand im Raum, dann hieß es: »In deinem Zustand lohnt es sich nicht mehr.« Ich war zu diesem Zeitpunkt schwanger. Als Ärztin in der Unfallchirurgie kommt man deutlich seltener in den OP als männliche Kollegen. › Ärztin, 27 Jahre von: Ärztin, 27 Jahre Als Ärztin in der Unfallchirurgie kommt man deutlich seltener in den OP als männliche Kollegen. Ein Oberarzt, der Betriebsrat war, sagte zu mir: »Für eine Mutter gibt es im Krankenhaus keinen Arbeitsplatz.« › Angestellte in einem Krankenhaus, 33 Jahre von: Angestellte in einem Krankenhaus, 33 Jahre Mir wurde keine Teilzeit genehmigt, trotz des Rechtsanspruchs. Ein Oberarzt, der Betriebsrat war, sagte zu mir: »Für eine Mutter gibt es im Krankenhaus keinen Arbeitsplatz.« Mein Abteilungsleiter antwortete auf die Frage, wieso ich jetzt für ihn und nicht für den anderen Abteilungsleiter arbeiten solle: »Die andere Abteilung wurde vergewaltigt und Sie, Mäuschen, sind das Opfer. Sie gehören mir.« › Angestellte in der Automobilbranche von: Angestellte in der Automobilbranche Mein Abteilungsleiter antwortete auf die Frage, wieso ich jetzt für ihn und nicht für den anderen Abteilungsleiter arbeiten solle: »Die andere Abteilung wurde vergewaltigt und Sie, Mäuschen, sind das Opfer. Sie gehören mir.« Abteilungsleiter hatten einen Firmenwagen der Mercedes C-Klasse. Mir wurde als Abteilungsleiterin eine A-Klasse angeboten. › Leitende Angestellte im Handel, 35 Jahre von: Leitende Angestellte im Handel, 35 Jahre Abteilungsleiter hatten einen Firmenwagen, Kategorie Mercedes C-Klasse. Mir wurde als Abteilungsleiterin eine A-Klasse angeboten. Ich habe abgelehnt und stattdessen eine Gehaltserhöhung bekommen. Chef: »Die meisten Frauen, die hier arbeiten, tun dies für einen Zuverdienst zur Haushaltskasse. Wenn Sie mehr wollen, kann ich Ihnen das hier nicht bieten.« › Angestellte im Bereich Architektur und Bauwesen von: Angestellte im Bereich Architektur und Bauwesen Mein Chef sagte: »Die meisten Frauen, die hier arbeiten, tun dies für einen Zuverdienst zur Haushaltskasse. Wenn Sie mehr wollen, kann ich Ihnen das hier nicht bieten.« Ich hatte großes Entwicklungspotenzial, aber es wurde mir nicht zugesprochen. Der männliche Kollege wurde vor mir befördert, da er schließlich eine Familie ernähren müsse. Allerdings hat er eine gut verdienende Frau – und ich war alleinerziehend. › Leitende Angestellte in der Medienbranche, 36 Jahre von: Leitende Angestellte in der Medienbranche, 36 Jahre Der männliche Kollege wurde vor mir befördert, da er schließlich eine Familie ernähren müsse. Allerdings hat er eine gut verdienende Frau – und ich war alleinerziehend. Dann zog er an meinem T-Shirt, um den Ausschnitt tiefer werden zu lassen. › Wissenschaftlerin im öffentlichen Dienst, 26 Jahre von: Wissenschaftlerin im öffentlichen Dienst, 26 Jahre Ein männlicher Kollege der gleichen Statusgruppe meinte zu mir, als ich den Kaffee nach der Pause wegräumte, dass ich statt Wissenschaftlerin genauso gut Kellnerin sein könnte, aber dass ich dafür einen tieferen Ausschnitt tragen müsse. Dann zog er an meinem T-Shirt, um den Ausschnitt tiefer werden zu lassen. Oder man erzählt mir, wie man mich »ficken« würde. › Auszubildende im Handwerk, 23 Jahre von: Auszubildende im Handwerk, 23 Jahre Kollegen wie auch Kunden machen Aussagen wie: Ich könnte ja auch bei ihnen unter dem Schreibtisch arbeiten. Sie meinen, meinen Körper oder meine Keidung kommentieren zu dürfen. Oder man erzählt mir, wie man mich »ficken« würde. Mein Chef teilte mir mit: »Sie haben sich durch Ihre Schwangerschaft ja selbst aus dem Rennen gekegelt.« › Angestellte, 34 Jahre von: Angestellte, 34 Jahre Während meiner Elternzeit wurde eine Gruppenleiterstelle von einem Kollegen mit weniger Berufserfahrung besetzt. Während eines Besuchs teilte mir mein Chef mit: »Sie haben sich durch Ihre Schwangerschaft ja selbst aus dem Rennen gekegelt.« Als Praktikantin in einem Forstbetrieb durfte ich die Motorsäge nicht benutzen, da eine Frau an der Säge ja Unglück gebracht hätte. › Praktikantin in der Forstwirtschaft, 22 Jahre von: Praktikantin in der Forstwirtschaft, 22 Jahre Ich habe im Rahmen meines Studiums ein Pflichtpraktikum in einem städtischen Forstbetrieb gemacht. Dort wurde ich einerseits von einem Mitarbeiter mit »Mäuschen« oder »Schnecke« angesprochen. Andererseits durfte ich im Gegensatz zu meinen männlichen Mitpraktikanten nicht die Motorsäge der Forstwirte benutzen, da eine Frau an der Säge ja Unglück gebracht hätte. Mein Chef sagte: »Ich weiß, dass du sehr gut bist, eine der Besten. Aber es ist egal, wie gut du bist. An meinem Schwanz kommst du nicht vorbei.« › Freie Journalistin, 40 Jahre von: Freie Journalistin, 40 Jahre Ich habe bei einer Tageszeitung als »feste Freie« gearbeitet. Als ich den Vorgesetzten fragte, was ich denn tun müsse, um mal einen Schritt weiter zu kommen in meiner Karriere, sagte er lächelnd: »Ich weiß, dass du sehr gut bist, eine der Besten. Aber es ist egal, wie gut du bist. An meinem Schwanz kommst du nicht vorbei.« Ich hatte neu bei meinem Arbeitgeber angefangen. Kollegen kamen zu mir und haben gesagt, dass zum Glück endlich mal jemand mit großen Brüsten eingestellt wurde, und mit einem Kopfnicken zum Vorgesetzten: »Alles richtig gemacht.« › Beschäftigte in der Konsumgüterbranche, 20 Jahre von: Beschäftigte in der Konsumgüterbranche, 20 Jahre Ich hatte neu bei meinem Arbeitgeber angefangen. Kollegen kamen zu mir und haben gesagt, dass zum Glück endlich mal jemand mit großen Brüsten eingestellt wurde, und mit einem Kopfnicken zum Vorgesetzten: »Alles richtig gemacht.« Ein Kunde sagte im Meeting zu mir: »Ach … Sie verstehen das wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Das macht nichts, wenn eine Frau ein Kugellager nicht versteht. Das ist ja auch nicht rosa, gell?« Drei Herren auf Kundenseite und ein Ingenieur aus dem › Leitende Angestellte im Maschinenbau, 31 Jahre von: Leitende Angestellte im Maschinenbau, 31 Jahre Ein Kunde sagte im Meeting zu mir: »Ach … Sie verstehen das wahrscheinlich nicht, oder? Ja. Das macht nichts, wenn eine Frau ein Kugellager nicht versteht. Das ist ja auch nicht rosa, gell?« Drei Herren auf Kundenseite und ein Ingenieur aus dem eigenen Team lachen. Beim Kanu-Teamevent spritzt mich ein Kollege nass und sagt zu mir: »Wenn ich schon mal die Chance habe, eine Frau vollzuspritzen, dann muss ich das ja ausnutzen.« › Angestellte im Bereich Marketing, PR und Design, 28 Jahre von: Angestellte im Bereich Marketing, PR und Design, 28 Jahre Beim Kanu-Teamevent spritzt mich ein Kollege nass und sagt zu mir: »Wenn ich schon mal die Chance habe, eine Frau vollzuspritzen, dann muss ich das ja ausnutzen.« Kollege: »Wir brauchen dich, damit du im Meeting sitzen und schön aussehen kannst.« › Angestellte im Bereich Marketing, PR und Design, 24 Jahre von: Angestellte im Bereich Marketing, PR und Design, 24 Jahre Kollege: »Wir brauchen dich, damit du im Meeting sitzen und schön aussehen kannst.« Mein Chef fragte mich zum Feierabend stets, ob ich wirklich schon gehen wollte. Er dachte, wir könnten noch Sex haben. › Marketing-Managerin, 26 Jahre von: Marketing-Managerin, 26 Jahre Mein Chef fragte mich zum Feierabend stets, ob ich wirklich schon gehen wollte. Er dachte, wir könnten noch Sex haben. Ich habe dies stets ignoriert und irgendwann gekündigt. Kommentar zu Angestellter: »Frauen brauchen nichts außer einen guten Schluckreflex.« › Angestellte in der IT-Branche, 23 Jahre von: Angestellte in der IT-Branche, 23 Jahre Kommentar zu Angestellter: »Frauen brauchen nichts außer einen guten Schluckreflex.« Mein Chef und Eigentümer der Firma fragte mich: »Würdest du dir für mich kurze Kleidung im Büro anziehen?« › Leitende Angestellte in der IT-Branche, 33 Jahre von: Leitende Angestellte in der IT-Branche, 33 Jahre Ich wurde zu einem Gespräch ins Büro zitiert, in dem es angeblich um vertriebliche Akquise gehen sollte. Mein Chef und Eigentümer der Firma fragte mich: »Würdest du dir für mich kurze Kleidung im Büro anziehen?« Reaktion meinerseits: »Nein, ganz sicher nicht.« Eines Mittags verglich einer der Teamleiter den Geruch unseres Sushis mit dem unserer Genitalien. › Angestellte im Bereich Industrie und Maschinenbau, 27 Jahre von: Angestellte im Bereich Industrie und Maschinenbau, 27 Jahre Ich arbeite in einer vorwiegend männlichen Branche. Eines Mittags verglich einer der Teamleiter den Geruch unseres Sushis mit dem unserer Genitalien. Dies war nicht im Scherz gemeint. Der Vertriebsleiter fasste mir an den Po. Er sagte, mein Hintern habe ihm schon länger gefallen, da habe er einfach zugreifen müssen. › Angestellte in der IT-Branche, 32 Jahre von: Angestellte in der IT-Branche, 32 Jahre Der Vertriebsleiter fasste mir an den Po. Er sagte, mein Hintern habe ihm schon länger gefallen, da habe er einfach zugreifen müssen. Besagter Vertriebsleiter bezeichnet Frauen über 40 Jahre übrigens als Fallobst. Am ersten Tag nach meiner Elternzeit hat mich mein Chef fristlos gekündigt. Er brauche »nicht noch eine Mutter im Team«. › Angestellte im Bereich Kunst, Kultur und Sport, 33 Jahre von: Angestellte im Bereich Kunst, Kultur und Sport, 33 Jahre Am ersten Tag nach meiner Elternzeit hat mich mein Chef fristlos gekündigt. Er brauche »nicht noch eine Mutter im Team«. Niedrige Tätigkeiten, wie Gäste empfangen, dem Postboten öffnen, das Geschirr wegräumen, die Konferenzräume einrichten, wurden grundsätzlich nicht von männlichen Kollegen mit übernommen, sondern nur von den drei Frauen im Team, obwohl das genauso › Angestellte, 40 Jahre von: Angestellte, 40 Jahre Niedrige Tätigkeiten, wie Gäste empfangen, dem Postboten öffnen, das Geschirr wegräumen, die Konferenzräume einrichten, wurden grundsätzlich nicht von männlichen Kollegen mit übernommen, sondern nur von den drei Frauen im Team, obwohl das genauso wenig unsere Aufgabe war. In unserer Firma sind befristete Verträge Standard. Sobald man schwanger wird und in Elternzeit geht, ist klar, dass man raus ist. › Angestellte, 24 Jahre von: Angestellte, 24 Jahre In unserer Firma sind befristete Verträge Standard. Sobald man schwanger wird und in Elternzeit geht, ist klar, dass man raus ist. Der Vertrag wird in der Elternzeit nicht verlängert. Es ist in der männerdominierten Branche, in der ich arbeite, normal, dass mal hinterhergepfiffen wird, ein Schlag auf den Hintern angetäuscht wird oder auch witzig gemeinte Sprüche abgelassen werden. Lässt man diesen Spaß aus Unsicherheit zu, sitzt › Angestellte im Bereich Konsumgüter und Handel, 27 Jahre von: Angestellte im Bereich Konsumgüter und Handel, 27 Jahre Es ist in der männerdominierten Branche, in der ich arbeite, normal, dass mal hinterhergepfiffen wird, ein Schlag auf den Hintern angetäuscht wird oder auch witzig gemeinte Sprüche abgelassen werden. Lässt man diesen Spaß aus Unsicherheit zu, sitzt man in der Falle und hört es immer wieder. Vorgesetzter: »Ich verschwende meine Zeit nicht mit dir. Spätestens wenn du schwanger bist, bist du eh nichts mehr wert.« › Angestellte in der IT-Branche, 28 Jahre von: Angestellte in der IT-Branche, 28 Jahre Vorgesetzter: »Ich verschwende meine Zeit nicht mit dir. Spätestens wenn du schwanger bist, bist du eh nichts mehr wert.« Ich wurde am Po, am Busen angefasst, geküsst und musste mir ständig Kommentare über meine »geilen Titten« anhören. Ich wurde einem Schülerpraktikanten als »das ist die X, die bläst hier allen einen« vorgestellt. Diese Kollege ist jetzt Chef der HR. › Angestellte in der Logistikbranche, 34 Jahre von: Angestellte in der Logistikbranche, 34 Jahre Ich wurde am Po, am Busen angefasst, geküsst und musste mir ständig Kommentare über meine »geilen Titten« anhören. Ich wurde einem Schülerpraktikanten als »das ist die X, die bläst hier allen einen« vorgestellt. Diese Kollege ist jetzt Chef der HR. Mein damaliger Chef kam immer mit in die Zigarettenpause, obwohl er nicht rauchte, und hat meine Arbeitskolleginnen angemacht. Danach erzählte er mir detailliert, wie oft und in welcher Stellung er mit ihnen Sex hatte. › Angestellte im Bereich Gesundheit und Soziales, 26 Jahre von: Angestellte im Bereich Gesundheit und Soziales, 26 Jahre Mein damaliger Chef kam immer mit in die Zigarettenpause, obwohl er nicht rauchte, und hat meine Arbeitskolleginnen angemacht. Danach erzählte er mir detailliert, wie oft und in welcher Stellung er mit ihnen Sex hatte. Vorgesetzter: »Für so ein Gehalt kann ich auch einen echten Mann einstellen.« › Angestellte in der IT-Branche, 25 Jahre von: Angestellte in der IT-Branche, 25 Jahre Vorgesetzter zu Angestellter: »Für so ein Gehalt kann ich auch einen echten Mann einstellen.« Einmal wurde mir am Telefon gesagt: »Lassen Sie sich doch lieber noch mal schwängern, dann brauchen Sie nicht arbeiten.« › Auszubildende Medienbranche, 30 Jahre von: Auszubildende Medienbranche, 30 Jahre Ich erlebe permanente Ablehnung bei Bewerbungen oder Fragen, ob man dass denn mit Kind wirklich schafft. Einmal wurde mir am Telefon gesagt: »Lassen Sie sich doch lieber noch mal schwängern, dann brauchen Sie nicht arbeiten.« Im Mitarbeitergespräch wurde mir gesagt, dass ich »für eine Frau ganz schön geldgeil« sei. › Angestellte in der IT-Branche, 33 Jahre von: Angestellte in der IT-Branche, 33 Jahre Im Mitarbeitergespräch wurde mir gesagt, dass ich »für eine Frau ganz schön geldgeil sei«. Ein Vorgesetzter fragte mich in meiner Ausbildungszeit, wie oft ich mit meinem Freund schlafen würde, und dass ich ab sofort nur noch mit Kondom Sex haben dürfe, damit ich auf keinen Fall schwanger werde und so auch nicht ausfallen würde. Mein Mentor › Angestellte im öffentlichen Dienst, Verbände und Einrichtungen, 30 Jahre von: Angestellte im öffentlichen Dienst, Verbände und Einrichtungen, 30 Jahre Ein Vorgesetzter fragte mich in meiner Ausbildungszeit, wie oft ich mit meinem Freund schlafen würde, und dass ich ab sofort nur noch mit Kondom Sex haben dürfe, damit ich auf keinen Fall schwanger werde und so auch nicht ausfallen würde. Mein Mentor saß daneben und lächelte nur beschämt, sagte aber nichts. Ich wusste auch nicht, was ich zu all diesem Mist sagen sollte. Ich halte einen Vortrag. Ein Kollege schläft in der ersten Reihe. Ich nenne laut seinen Namen und bitte ihn, zuzuhören oder rauszugehen. Er sagt in die Runde, dass er mich gern mal übers Knie legen würde. › Unternehmensberaterin, 33 Jahre von: Unternehmensberaterin, 33 Jahre Ich halte einen Vortrag. Ein Kollege schläft in der ersten Reihe. Ich nenne laut seinen Namen und bitte ihn, zuzuhören oder rauszugehen. Er sagt in die Runde, dass er mich gern mal übers Knie legen würde. Ein männlicher Kollege mit vergleichbarer Position und Erfahrung bekam beim Einstieg 1.000 Euro brutto mehr als ich. › Leitende Angestellte im Bildungsbereich, 32 Jahre von: Leitende Angestellte im Bildungsbereich, 32 Jahre Ein männlicher Kollege mit vergleichbarer Position und Erfahrung bekam beim Einstieg 1.000 Euro brutto mehr als ich. Ich habe es durch positive Leistungsbewertungen und viele Verhandlungen geschafft, nachträglich auch auf sein Gehalt zu kommen. Der Doktortitel wird bei Männern genannt und im gleichen Satz bei mir als Frau selbstverständlich weggelassen. › Promovierte Angestellte, 32 Jahre von: Promovierte Angestellte, 32 Jahre Vorstellung vor Kunden in einem Meeting: Herr Dr. XY, Herr Dr. YZ und Frau AB. Bei mir als promovierter Naturwissenschaftlerin wird der Titel nicht genannt. Keiner der Anwesenden Kollegen korrigiert das. Es geht mir nicht um den Titel, von mir aus können wir alle auch auf Vornamenbasis sprechen. Es geht um die gesonderte Erhebung des männlichen Status bei gleichzeitiger Abwertung des weiblichen.