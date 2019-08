Kein Dach, keine Klimaanlage, kaum Schatten: Wer draußen arbeitet, kann der Hitze kaum entkommen. Eine Kellnerin, ein Bademeister, ein Festival-Barkeeper, ein Dachdecker und eine Marktverkäuferin erzählen, wie sie ihre Arbeit dennoch meistern. Und geben Tipps, wie man sich am besten abkühlt.



Kellnerin: Lucia Maes, 27

Das Café, in dem ich arbeite, hat eine große Außenterrasse. Je heißer es am Tag wird, desto anstrengender ist die Arbeit. Ich werde einfach langsamer oder vergesse mal eine Bestellung. Die meisten Gäste haben dafür glücklicherweise Verständnis. Genervt bin ich manchmal, wenn Gäste mich an solchen Tagen rufen, um den Zucker vom Nachbartisch zu bringen. Oder wenn ich einem Gast seinen Cappuccino an den Tisch bringe und er mich dann fragt, ob er noch ein Leitungswasser haben kann. Das bekommt er natürlich gerne. Hätte er mir das vorher gesagt, hätte ich mir einen der beiden Wege sparen können. Aber gut, wenn man selbst nie bei hohen Temperaturen gekellnert hat, denkt man über so etwas vermutlich nicht nach. Gegen die Hitze habe ich mir letztens auch einen Wasserbestäuber gekauft. Eigentlich könnte ich auch einfach eine Sprühflasche mit Wasser befüllen. Trotzdem finde ich den feinen Sprühregen des Bestäubers unglaublich erfrischend – besonders, wenn er vorher im Kühlschrank stand. An heißen Tagen habe ich auch immer ein Deo dabei: Weil ich so viel durch die Sonne laufe, fange ich schnell an zu schwitzen. Das ist zwar super menschlich, ist mir aber trotzdem oft unangenehm. Hinter dem Tresen haben wir glücklicherweise zwei Ventilatoren. Dort kühle ich mich ab. Im Vergleich zu der Terrasse sind die Temperaturen dort fast angenehm – obwohl die Kaffeemaschine und die Getränkekühlung zusätzlich die Luft anheizt.

Bademeister: Georg Schmitt, 31

Ich bin nicht neidisch, wenn ich am Beckenrand stehe, während alle anderen schwimmen. Auch nicht an den Tagen mit über 35 Grad. Die Abkühlung hole ich mir einfach vor oder nach meiner Schicht. Während der Arbeit trage ich immer einen Hut mit UV-Schutz und eine gute Sonnenbrille. Wenn das Atmen bei der Hitze schwerfällt, helfen mir Atemübungen: Bewusst ein- und auszuatmen bringt den Körper zur Ruhe. Ich trinke drei bis vier Liter Wasser am Tag. Außerdem achte ich bei der Hitze besonders auf die Ernährung: Ich esse viele rohe Zitrusfrüchte, weil sie mich erfrischen. Zudem verzichte ich weitestgehend auf Fleisch. Der Grund: Fleisch macht mich müde und das kann ich mir als Bademeister nicht leisten. Abends trinke ich im Sommer gern ein alkoholfreies Weizen. Das versorgt den Körper mit zusätzlichem Magnesium. Und ein Salzpeeling erlaubt es meiner Haut, besser zu schwitzen. Als die Temperaturen diesen Sommer die 35 Grad überschritten, brachte mir einer unserer Stammgäste ein Eis vorbei. Das fand ich sehr nett. Normalerweise versuche ich zwar Zucker zu meiden, bei dem Eis konnte ich nicht Nein sagen.

Barkeeper auf Festivals: Franek M., 28

Als Barkeeper arbeite ich nicht nur in Clubs, sondern auch auf Festivals. Stehe ich bei über 30 Grad in der Sonne, setze ich einen Hut auf, creme mich ordentlich mit Sonnencreme ein, gehe zwischendurch immer mal wieder in den Schatten und trinke drei bis vier Liter am Tag – damit meine ich natürlich Wasser und keinen Alkohol. Hinter der Bar kippen wir uns manchmal auch einen Kübel voll Wasser über den Kopf. Das ist super erfrischend. Zumindest für den Moment. Mein Geheimtipp ist Apfelsaftschorle mit einer Prise Salz. Das macht die Saftschorle zu einem isotonischen Getränk. Denn durch das Salz kann der Körper das Wasser besser im Körper speichern. Mit den Gästen habe ich bei hohen Temperaturen eigentlich nicht mehr oder weniger Probleme als sonst. Ist jemand stark betrunken und bestellt sich dann seinen fünften Kurzen, stelle ich ihm meistens noch ein großes Glas Wasser dazu. Aber das mache ich nicht nur auf heißen Festivals, sondern auch im Club.