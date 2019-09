Stress, nervige Kollegen, unfähige Chefs: Viele Menschen sind mit ihrer Arbeit unzufrieden, wie eine Umfrage des Beratungsunternehmens Gallup gezeigt hat. Dennoch kommen diese Menschen täglich ins Büro. Zu sehr sind sie auf ihr Gehalt angewiesen, müssen die Miete bezahlen, vielleicht Geld für ein neues Auto sparen. Die Anhänger der FIRE-Bewegung wollen das anders machen. Sie bevorzugen, nur noch Zeit für Dinge aufzuwenden, die sie wirklich gerne tun. Und alles anderes zu vernachlässigen. Der Wirtschaftsingenieur Florian Wagner lebt nach diesem Prinzip und hat ein Buch darüber geschrieben.



ZEIT ONLINE: Herr Wagner, worauf mussten Sie zuletzt verzichten?

Florian Wagner: Auf gar nichts. Es ist ein gängiges Vorurteil, dass Sparen Verzicht und Einschränkung bedeutet. Aber das ist nicht der Fall. Mein Ziel ist es, das bestmögliche Leben zu gestalten, Lebensqualität ist die oberste Priorität. Ich würde nie eine Entscheidung treffen, die mir Freude nimmt, nur um Geld zu sparen. Ich versuche, mein Geld effizienter einzusetzen. Also die gleiche Freude für weniger Geld.

Florian Wagner ist Wirtschaftsingenieur und Blogger. In seinem neuen Buch "Rente mit 40" schreibt er, wie man auch ohne Arbeit genug Geld einnimmt – und wie er selbst nach diesem Prinzip lebt. © pomponetti

ZEIT ONLINE: Wie geht das?

Wagner: Das Wichtigste ist, nicht mit steigendem Einkommen automatisch die Ausgaben zu erhöhen. Im Studium kam ich wunderbar mit wenig Geld aus. Dann fing ich an, zu arbeiten, bekam mein erstes Gehalt, die erste Gehaltserhöhung. Und automatisch stiegen auch die Ausgaben. Das ist mir vor einigen Jahren aufgefallen und ich habe versucht, das zu entkoppeln.

ZEIT ONLINE: Das heißt, Sie leben wie im Studium?

Wagner: Nein, ich gönne mir durchaus das, was ich möchte. Heute gehe ich ins Restaurant und trinke ein Feierabendbierchen, wenn mir danach ist. Ich habe dafür ein Level gefunden, das für mich optimal ist. Dabei geholfen hat mir, mein Budget einmal aufzumalen, um zu sehen, wofür ich eigentlich mein Geld ausgebe. Seitdem habe ich für den Weg zur Arbeit von der U-Bahn auf das Rad gewechselt. Ich hole mir seltener einen Döner auf dem Heimweg und koche häufiger selbst. Dadurch fühle ich mich besser und spare quasi nebenbei Geld.

"Geld spielt beim Frugalismus eine wichtige Rolle, weil es Unabhängigkeit ermöglicht." Florian Wagner

ZEIT ONLINE: Es geht beim Frugalismus also nicht nur darum, so früh wie möglich in Rente zu gehen?

Wagner: Nein, überhaupt nicht. Der Titel des Buchs ist da vielleicht etwas reißerisch. Ja, ich beschreibe darin Beispiele von Menschen, die es geschafft haben, finanziell komplett unabhängig zu sein. Paradoxerweise ist es dafür nötig, sich erst mal viele Gedanken über Geld zu machen. Denn Geld spielt beim Frugalismus eine wichtige Rolle, weil es Unabhängigkeit ermöglicht. Außerdem beschäftige ich mich als Frugalist auch mit Glücksforschung und der Frage, was längerfristig zufrieden macht.

ZEIT ONLINE: Nämlich?

Wagner: Das kann sehr unterschiedlich sein. Ich bin nicht der Meinung, dass teure Reisen oder schnelle Autos an sich schlecht sind. Wenn das teurere Auto jemandem jeden Tag Freude bereitet, dann ist dessen Kauf eine frugalistische Ausgabe. Aber wenn ich es nur kaufe, um den Nachbarn zu beeindrucken, lohnt es sich nicht. Die Frage ist immer: Wie viel Lebensfreude bekomme ich langfristig durch die Ausgabe? Macht mich die teure Reise wirklich glücklicher, als mit meinen Freuden zum Badesee zu radeln? Brauche ich die neue Spielekonsole? Ich warte 30 Tage, bevor ich mir etwas Größeres anschaffe. Wenn ich es dann immer noch will, habe ich vermutlich auch danach noch lange Freude daran.