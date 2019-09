Diesen Sommer kündigten Großunternehmen wie die Deutsche Bank an, Tausende Stellen zu streichen und radikal umzubauen, um wieder profitabel zu werden. In dieser Woche sagte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, dass die deutsche Wirtschaft schwächelt. Die Digitalisierung sorgt für flexibleres Arbeiten, fordert aber auch mehr Flexibilität von den Arbeitnehmern. Viele Menschen fürchten um ihren Arbeitsplatz. Martin Booms, Professor für Wirtschaftsethik an der Steinbeis-Hochschule Berlin, sagt, dass wir lernen müssen, mutiger mit dieser Unsicherheit umzugehen.

ZEIT ONLINE: Herr Booms, was macht es mit Menschen, wenn sie hören, dass Stellen gestrichen werden und vielleicht auch ihr Arbeitsplatz betroffen sein könnte?

Martin Booms ist Professor für Wirtschaftsethik an der Steinbeis-Hochschule Berlin und Direktor der Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur Bonn. Er unterrichtet als Gastdozent an der Universität St. Gallen im Bereich Wirtschaftsethik und Ethik der Digitalisierung.

Martin Booms: Solche Ankündigungen, gerade wenn man sie aus den Medien erfährt, sorgen für Verunsicherung. Wir hängen immer noch an der Vorstellung, dass wir lebenslang denselben Arbeitsplatz behalten und Vollzeit arbeiten. Das ist aber nicht mehr zeitgemäß. Menschen wechseln heute zigmal in ihrem Leben den Arbeitsplatz. Das hat auch damit zu tun, dass sich Arbeit durch die Digitalisierung und die Globalisierung grundlegend verändert. Das Problem ist, dass das Sicherheitsbedürfnis noch besteht, es aber nicht mehr zum Arbeitsmarkt passt.

"Wenn wir versuchen, uns abzusichern, versuchen wir, die Zukunft verlässlicher zu machen. Und das ist nicht möglich." Martin Booms, Wirtschaftsethiker

ZEIT ONLINE: Ist das Bedürfnis nach einem sicheren Job nicht unabhängig davon, wie lange ich bei einem Arbeitgeber angestellt bin?

Booms: Letztendlich ist es nie möglich, das Bedürfnis nach Sicherheit vollständig zu erfüllen, auch dann nicht, wenn wir einen unbefristeten Vertrag haben. Trotzdem suchen wir in jedem Angestelltenverhältnis nach Sicherheit. Das Problem daran ist: Wir wissen nicht sicher, was kommt. Wenn wir versuchen, uns abzusichern, versuchen wir, die Zukunft verlässlicher zu machen. Eine sichere Erwartung dafür zu schaffen, was zukünftig passieren wird. Und das ist nicht möglich.



ZEIT ONLINE: Wie definieren Sie Sicherheit?

Im Auftrag der ZEIT hat das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft quer durch alle Berufsgruppen 1.000 Menschen befragt, was sie sich von ihrem Arbeitsplatz wünschen. In der Serie "Mein Job und ich" auf ZEIT ONLINE zeigen wir die Ergebnisse und erzählen die Geschichten dahinter. © Christoph Rauscher für ZEIT ONLINE

Booms: Sie ist das Bestreben, die Zukunft zu beherrschen, indem wir Risiko und Unsicherheit kontrollieren. Menschen sind beispielsweise verunsichert von der Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes oder auch von Terroranschlägen. Arnold Gehlen, einer der bekanntesten Anthropologen des 20. Jahrhunderts, hat den Menschen als das "riskierte Wesen" bezeichnet. Im Gegensatz zum Tier hat der Mensch die Freiheit, die Zukunft zu gestalten und das bedeutet immer eine gewisse Unsicherheit. Das ist an sich überhaupt nichts Schlimmes, problematisch ist es nur, wenn die Unsicherheit zu groß wird.

ZEIT ONLINE: Das scheint gerade in der Arbeitswelt zu passieren: Menschen haben Sorge, dass Roboter ihnen ihre Jobs wegnehmen. Sie fürchten sich vor dem möglichen konjunkturellen Abschwung und davor, dass wir wieder in eine Wirtschaftskrise geraten...

Booms: ... Und so entsteht ein diffuses Gefühl von Bedrohung oder Unsicherheit. Die Zukunftserwartung ist nicht mehr von Utopien oder einer hoffnungsvollen Grundhaltung geprägt. Stattdessen wird das, was uns bevorsteht, zunehmend negativ konnotiert. Aber das muss nicht unbedingt mit objektiven Risiken korrelieren. Die Digitalisierung etwa muss nicht schlecht sein für uns. Der Sicherheitsdiskurs kam in modernen Gesellschaften erst auf, als viele Risiken minimiert wurden. Anders gesagt: Erst seit wir etwas haben, haben wir auch etwas zu verlieren und fragen uns, ob das in Zukunft noch da sein wird. Das sollten wir nicht allein als Bedrohung auffassen, sondern uns darauf einstellen.