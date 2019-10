Jeder oder jede elfte Beschäftigte in Deutschland hat einer Studie zufolge in den vergangenen drei Jahren sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Frauen waren demnach mit einem Anteil von 13 Prozent mehr als doppelt so häufig betroffen wie Männer, deren Anteil bei fünf Prozent liegt.



Laut der Studie, die die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nun in Berlin vorstellte, ging mit 53 Prozent mehr als die Hälfte der Belästigungen von Dritten aus – beispielsweise von Kunden oder Patienten. Am stärksten sind Beschäftigte in Gesundheits- und Sozialberufen betroffen. Dort komme hinzu, dass Belästigungen durch Kunden oder Patienten teilweise als Berufsrisiko angesehen, bagatellisiert und ignoriert würden, schreiben die Autorinnen und Autoren.

Bei 43 Prozent der belästigenden Personen handelte es sich um Kollegen, bei 19 Prozent waren es Vorgesetzte oder betrieblich Höhergestellte. Manche Betroffenen waren Opfer mehrerer Täter.

Auf die Frage, welche Belästigungen die Betroffenen erlebt hätten, nannten 62 Prozent in der Studie verbale Belästigungen: sexualisierte Kommentare, Sprüche oder Witze. 44 Prozent fühlten sich durch unerwünschte Blicke oder Gesten belästigt, auch anzügliches Pfeifen werteten die Befragten als übergriffig. Knapp drei von zehn Betroffenen fühlten sich von unangemessen intimen oder sexualisierten Fragen bedrängt. 26 Prozent klagten über unerwünschte Berührungen oder Annäherungen.

Beinahe jeder oder jede Fünfte berichtete von unangemessenen Einladungen zu privaten Treffen. Daneben nannten Betroffene auch Fälle, in denen Kollegen oder Kunden ihnen sexualisierte Bilder, Texte oder Filme aufgedrängt oder anzügliche Mails und Textnachrichten geschickt hatten. Elf Prozent klagten über Begegnungen, bei denen sie zu sexuellen Handlungen aufgefordert worden seien, in Einzelfällen war es auch zu Erpressung oder körperlicher Nötigung gekommen.

Keine einmaligen Vorfälle

Bei den meisten Belästigungen handelte es sich laut Studie nicht um einmalige Vorfälle: Acht von zehn Befragten hatten solch eine Situation mehr als einmal erlebt. 82 Prozent gaben ausschließlich oder überwiegend Männer als Täter an.

66 Prozent der Betroffenen gaben an, sich als Reaktion auf die Belästigung unmittelbar verbal zur Wehr gesetzt zu haben. Mit etwas zeitlichem Abstand vertrauten sich vier von zehn Betroffenen Dritten an. Die Wenigsten nutzten das Arbeitsrecht. Dafür gibt es laut der Studie mehrere Gründe: der Versuch, das Problem selbst zu lösen, das fehlende Wissen über Arbeitnehmerrechte, aber auch die Angst vor unzureichender Anonymität und negativen Folgen für das Berufsleben.

Für die Studie, die das Institut für empirische Soziologie an der Universität Erlangen-Nürnberg von Juni 2018 bis Mai 2019 durchführte, wurden 1.531 Menschen befragt, die in den vergangenen drei Jahren in einem Arbeitsverhältnis beschäftigt waren – darunter Auszubildende, Praktikanten und Selbstständige. Es wurden Interviews mit Betroffenen geführt sowie Rechtsfälle ausgewertet.

Im Jahr 2015 hatte es im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine ähnliche Befragung gegeben. Damals berichtete jede sechste Frau und jeder 14. Mann, am Arbeitsplatz schon sexuell belästigt worden zu sein. Eine große Mehrheit gab an, nicht zu wissen, dass Arbeitgeber in Deutschland gesetzlich dazu verpflichtet sind, ihre Beschäftigten aktiv vor solchen Übergriffen zu schützen.