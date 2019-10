Langeweile ist das eine, die kann man aushalten, auch im Job, wenn man sich zu engagieren oder gut zu beschäftigen weiß. Aber Unterforderung ist das andere. Die kann auf Dauer krank machen. Längst ist unsere Arbeit, die wir leisten, mehr als nur eine Erwerbstätigkeit. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich immer deutlicher der individuelle Anspruch herausgebildet, dass unsere Tätigkeit auch sinnstiftend sein soll, eine Art Selbstverwirklichung. So wird Arbeit immer mehr zum Teil unserer Identität. Doch laut der Gallup-Studie 2019, die jährlich 1.000 Beschäftigte in Deutschland zu ihrer Motivation am Arbeitslatz befragt, verrichten 69 Prozent nur noch Dienst nach Vorschrift und 16 Prozent haben innerlich schon gekündigt. Die Gründe für eine chronische Unterforderung sind vielfältig: zu viele Routinearbeiten, inhaltliche Unterforderung, zu wenig Verantwortung, Aufgaben ohne greifbare Ergebnisse oder das Gefühl, sinnlose Arbeiten zu verrichten.

Was also tun, wenn der Job nicht erfüllt, wenn er im Gegenteil sogar die eigentliche Lücke im Leben ist? Wir haben mit drei Menschen gesprochen, deren Berufsleben aus der Tristesse des Immergleichen besteht. Wie halten sie das aus? Und was macht das mit ihnen?

David Becker*, 35 Jahre, IT-Systemkaufmann

"Ich habe keinen linearen Lebenslauf. Lange Zeit habe ich nichts auf die Beine stellen können und lebte mit Depressionen – bis ich meine Frau kennenlernte. Sie ist Lehrerin und hat ihr Leben im Griff, dadurch kam auch mehr Struktur in mein Leben. Mit Mitte 20 schrieb ich meine ersten Bewerbungen. Da ich mich seit jeher für Rechner und Computerspiele interessierte, lag IT-Systemkaufmann als Ausbildungsberuf nahe. Es war jedoch keine Entscheidung aus Leidenschaft. In einem mittelgroßen Betrieb, der spezielle Software für Rechtsanwälte und Steuerberater vertreibt, habe ich meine Ausbildung angefangen und wurde danach direkt übernommen. Das ist gut acht Jahre her.

Ich sitze vor allem an meinem Schreibtisch und warte auf Anrufe. Zu Stoßzeiten wie am Jahresende kommen die Anrufe im Minutentakt. Dann wieder gibt es Tage, an denen das Telefon nur einmal in der Stunde klingelt. Meine Aufgabe ist es, Systeme zu warten und Hilfe bei Problemen mit unserer Software zu geben. Das Büro verlasse ich kaum. Denn sowohl die Installation der Software als auch die Wartung kann ich vom Schreibtisch aus bewerkstelligen. Mit einem Programm wähle ich mich in die Rechner der Kunden ein und richte ihnen die Software ein.

Wenn die Kunden dann Fragen oder Probleme haben, rufen sie mich an. Ich kann alle Fragen im Autopilot beantworten. Man könnte mich nachts wecken und ich würde meinen Text runterrattern, habe meinen Job also sozusagen durchgespielt.

Mein Job ist so langweilig, dass ich selbst beim Telefonieren im Internet surfe. Es gibt aber Tage, da weiß ich schon um 10 Uhr nicht mehr, welche Seiten ich noch ansurfen soll. Denn um die Uhrzeit habe ich schon alle wichtigen Nachrichtenseiten abgeklappert, alle interessanten Artikel des Tages gelesen. Dann bleibt mir meistens nur Twitter oder die Bilderseite Imgur, auf der ich lustlos rumscrolle.

Wir haben eigentlich ein Verbot, privat zu surfen. Aber wenn man seine Arbeit erledigt, interessiert das niemanden. Und meine Arbeit mache ich immer, erledige alles, was ich muss. Meine Chefs und Kollegen sehen zum Glück nicht, ob ich gerade in einem System rumklicke oder im Internet.

Warum ich nicht kündige? Aus zwei Gründen: Zunächst ist da die Sorge, dass es woanders schlimmer sein könnte – ich noch mehr Langeweile auszuhalten hätte. Und was, wenn ich in einem anderen Betrieb nicht so ungestört im Internet surfen könnte? Dann wäre es schlimmer als jetzt. Zudem habe ich Angst vor Veränderung. Und in meiner Firma sind immerhin die Mitarbeiter nett.

Ein wenig Ausgleich habe ich privat im Malen gefunden. Ich schaue mir die Werke großer Künstler an und versuche die nachzumalen, etwa Van Gogh und Félix Vallotton. Das ist für mich ein kreatives Ventil. Wenn die Langeweile auf der Arbeit mir zu sehr zusetzt, gehe ich zum Arzt und lasse mich krankschreiben. Das sind schon so drei Wochen im Jahr. Ich habe eigentlich nie Grippe oder Schnupfen – meine Krankheitstage sind Auszeiten, damit die Depressionen nicht wiederkommen."



Konstante Langeweile bei der Arbeit kann zu körperlichen Symptomen führen: Erschöpfung, Magenprobleme, Kopfschmerzen, Angstzuständen, Panikattacken bis hin zur Depression. Seit 2007 werden die Folgen von Langeweile und Unterforderung bei der Arbeit auch mit dem Begriff Bore-out-Syndrom beschrieben. "Das alles geht mit Ängsten einher: überflüssig zu sein und das verbergen zu müssen", sagt Tim Hagemann. Er ist Professor für Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Das Bore-out-Syndrom sei, wie auch Burn-out-Syndrom, eine Form von Depression, in der es vor allem um Kontrollverlust gehe – um Hilflosigkeit. "Wer wenig zu tun hat, hat auch nur wenig Handlungsspielraum." Die Unterforderung zeige dem Betroffenen jeden Tag deutlich, wie wenig in der eigenen Hand liege.

*Anmerkung der Redaktion: Um die drei Personen vor beruflichen Konsequenzen zu schützen, haben wir die Namen geändert.