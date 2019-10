Der Bundestag hat ein Gesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verabschiedet, durch das Pflegekräfte in Deutschland künftig besser bezahlt werden sollen. Über eine Tarifvereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Heil allgemeinverbindlich erklären will, sollen höhere Löhne erreicht werden. Andernfalls soll eine Rechtsverordnung höhere Mindestlöhne garantieren, die auf Empfehlung der Pflegekommission basieren. Diese soll künftig als ständiges Gremium mit einer grundsätzlich fünfjährigen Amtszeit berufen werden.

Die Gewerkschaft Verdi und die neue Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP) wollen erstmals einen Tarifvertrag für die Altenpflege abschließen.



Die privaten Pflege-Arbeitgeber hatten das Projekt im Vorfeld kritisiert. Die BVAP sei zu klein, um für die gesamte Branche sprechen zu können. Der Vereinigung gehören unter anderem Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt und des Arbeiter-Samariter-Bundes an.

Auch der Arbeitgeberverband bpa äußerte sich kritisch. Damit würden Investoren und privates Kapital aus dem Pflegemarkt vergrault. Deutschland schlittere "sehenden Auges direkt in den Pflegenotstand", sagte Rainer Brüderle, bpa-Präsident und Ex-Wirtschaftsminister.

Mit einem weiteren Gesetz des Bundesarbeitsministers soll sichergestellt werden, dass Paketboten in Deutschland korrekte Sozialbeiträge gezahlt werden. Somit wird die "Nachunternehmerhaftung" auf die Paketbranche ausgeweitet. Versandhändler sollen dafür haften, wenn Subunternehmer keine Beiträge bezahlen, was zur sozialen Absicherung der Paketboten führen soll. Subunternehmen, bei denen viele Paketboten angestellt sind, stehen in der Kritik, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schlecht zu bezahlen, gegen das Arbeitsrecht zu verstoßen und keine Sozialabgaben abzuführen.

Der Opposition geht das Paketboten-Gesetz nicht weit genug

Der Bundestag beschloss das Gesetz mit den Stimmen von Union, SPD, Linken und Grünen. Die FDP enthielt sich, die AfD stimmte dagegen. Die Opposition kritisierte das Gesetz als unzureichend. Unzumutbare Arbeitsbedingungen mit 12- bis 16-Stunden-Tage würden durch das Gesetz nicht abgeschafft, sagte der AfD-Abgeordneter René Springer. Der FDP Abgeordnete Carlo Cronberg bezeichnete das Gesetz als "stumpfes Schwert". Schwarze Schafe würden künftig wohl einfach Lohnabrechnungen fälschen.



Linke-Abgeordneter Pascal Meiser forderte, dass die Weitergabe von Aufträgen an Subunternehmer künftig nur noch bei Auftragsspitzen erlaubt sein sollte. Beate Müller-Gemmeke von den Grünen forderte für Subunternehmer die Möglichkeit, sich korrektes Verhalten bescheinigen zu lassen.



CSU-Experte Stephan Stracke räumte ein, das Gesetz allein könne nicht alle Probleme der Branche beheben. Es sei aber ein Baustein, "dass Subunternehmer anders ausgesucht werden". SPD-Fraktionsvize Katja Mast sagte, das Gesetz ermögliche Schutz und Chancen in einer Arbeitswelt, die dem digitalen Wandel unterliegt. Der Boom des Onlinehandels bringe etliche Missstände mit sich. Doch die Arbeitnehmer hätten ordentlichen Lohn verdient.

Der "gelbe Schein" wird digital

Zudem beschloss der Bundestag, den "gelben Schein" durch eine digitalen Krankmeldung zu ersetzen. Dies ist Teil des "Dritten Bürokratieentlastungsgesetzes". Nach der Krankmeldung eines Mitarbeiters können sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nun elektronisch bei den Krankenkassen über Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit informieren.

Außerdem soll die Archivierung elektronisch gespeicherter Steuerunterlagen erleichtert werden. Firmen müssen alte Datenverarbeitungsprogramme nicht mehr zehn, sondern nur noch fünf Jahre lang in Betrieb halten, sofern ein Datenträger mit den gespeicherten Steuerunterlagen vorhanden ist. Zudem sind Unternehmensgründer in den kommenden sechs Jahren nicht mehr monatlich, sondern nur noch vierteljährlich zur Umsatzsteuervoranmeldung verpflichtet.

Wegfallen soll auch der Papiermeldeschein für Hotels, Pensionen und Campingplätze, der bisher zwölf Monate lang aufgehoben werden muss. Das betrifft etwa 150 Millionen Meldescheine jährlich.



All diese Änderungen sollen die Wirtschaft und einzelne Bürger jährlich um mehr als 1,1 Milliarden Euro entlasten.