Vor rund zwei Wochen haben wir Leserinnen und Leser aufgerufen, uns von ihrem Burn-out zu erzählen. Wie haben sie ihn bemerkt? Welche Symptome hatten sie? Was hat ihnen geholfen? Nur wenige Minuten später erhielten wir die erste, sehr persönliche und ausführliche Geschichte. Mehr als 70 weitere folgten. Die Menschen, die uns ihre Erlebnisse schilderten, haben einer anonymen Veröffentlichung zugestimmt. Viele äußerten ausdrücklich den Wunsch, ihre Erlebnisse zu erzählen, um anderen Betroffenen damit helfen zu können. Ihre Botschaft: Ihr seid nicht allein.



Wenn man die Geschichten liest, wird klar, dass die Ursachen eines Burn-outs vielfältig sind. Manche der Betroffenen gerieten erst in krank machenden Stress, als sie für ihre Mühen im Job keine Anerkennung mehr bekamen. Viele fragten sich nach dem Sinn ihrer Arbeit. Andere erlebten Mobbing. Private Probleme kamen oft dazu.

Mit Schlafstörungen und Müdigkeit hatten fast alle der Betroffenen zu tun. Dennoch waren die Symptome des Burn-outs oft unterschiedlich – sie reichten von leichter Gereiztheit bis hin zu schmerzhaften körperlichen Erkrankungen wie einem Bandscheibenvorfall und Magenkrämpfen. Am Ende sind viele Betroffene verzweifelt, wie auch der Psychiater Rainer Hellweg erläutert.

Ein Großteil der Einsendungen kam von Männern, wobei auch viele Frauen uns schrieben. Die meisten von ihnen erlitten den Zusammenbruch im Alter von 45 bis 60 Jahren. Nach jahrelanger harter Arbeit rutschten sie in eine Krise. Wie soll es nur weitergehen? Schaffen sie das Pensum noch?



Die Jüngeren, die uns schrieben, waren zwischen 30 und 40 Jahren alt. Einige waren beruflich sehr eingespannt und betreuten dazu auch Kinder, hatten Schulden und Verpflichtungen. Sie funktionierten, bis es nicht mehr ging.



Was ihre Geschichten und auch andere zu dem Thema deutlich machen: Ein Burn-out kann jeden treffen, unabhängig von Job, Position und Bildung. Er geht oft einher mit mehr oder weniger starken körperlichen Auswirkungen. Die Geschichten zeigen auch: Die Zeit des Burn-outs ist für die Betroffenen eine große, existenzielle Krise. Und: Es gibt Hilfe.



Johanna, 54, Beraterin

Als Beraterin arbeitete ich rund zehn Stunden am Tag, oft auch am Wochenende. Urlaub nahm ich mir kaum, und wenn, dann nur wenige Tage am Stück. Mal zwei Tage Wandern, zwei Tage Weihnachten, der Rest ging für Familie und mein Ehrenamt in einem bundesweiten Verband drauf.

Eines Morgens während eines Kongresses, zu dem ich reisen musste, konnte ich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich saß in meinem Hotelzimmer und wusste nicht mehr, welcher Wochentag war oder was ich vorhatte, obwohl ich alles minutiös geplant hatte. Auch als ich mir meine Notizen vor die Augen hielt, half es nicht, denn ich konnte die Wörter nicht mehr verstehen. Kein Ort, kein Name und keine Uhrzeit ergaben mehr einen Sinn. Ich bewegte mich mechanisch, roboterhaft. Meine Stirn fühlte sich kühl und glatt an, zum Zerreißen gespannt. Als ich meinen Finger auf die Haut legte, spürte ich nichts.

Um wieder zu Bewusstsein zu kommen, beschloss ich, das Berufliche auszublenden und lieber ein paar Postkarten zu schreiben. Ich blieb im Bett des Tagungshotels, konzentrierte mich auf die Menschen, denen ich schrieb, und erzählte ihnen, wie das Wetter, das Essen und das Hotel seien. Ich redete sozusagen mit meiner Familie und meinen Freunden. Das erdete mich wieder. Langsam, ganz langsam, kehrte der Sinn für die Realität zurück und ich sagte mir: "Steh jetzt einfach nur auf und dusche. Mehr musst du für den Moment nicht tun. Dann frühstücken. Du musst nichts darüber hinaus planen, nur etwas essen, dann sehen wir weiter." Etwa eine Stunde später ging es wieder.



"Achtung! Gefahr! Ausruhen! Sofort!" Johanna

Mein Partner, dem ich von dem Vorfall im Hotel nach meiner Rückkehr von dem Kongress erzählte, nahm die Situation so hin, wie sie war. Man muss dazu sagen, dass er ein leichtes Asperger-Syndrom hat. Das machte es leichter, denn er neigt nicht zu Emotionalitäten, sondern orientiert sich an den Fakten. Dass ich eine Menge liegen ließ, mich nicht des Haushalts annahm, stattdessen viel schlief, war für ihn einfach ein neuer Umstand, dem er sich irgendwie anpasste. Andere müssen sich möglicherweise Plattitüden anhören wie: "Das wird schon wieder" oder "Geh zum Arzt" oder "Ich habe dir ja schon immer gesagt, du ackerst zu viel". Ich war froh, dass er es hinnahm.

Ich habe nun gelernt, bei den ersten Anzeichen von Stress innezuhalten. Dann befehle ich mir, bewusst nichts zu tun. Ich lasse praktisch von jetzt auf gleich alles stehen und liegen, lege mich hin und ruhe mich aus und versuche, egal zu welcher Tageszeit, zu schlafen. Ich blende alle Gedanken, die mich davon abhalten wollen, aus. Stattdessen gebe ich mir den strikten Befehl: "Achtung! Gefahr! Ausruhen! Sofort!" Ich sage Dinge ab, verzögere, vertröste, bin ehrlich, ignoriere. Meist geht das erstaunlich gut.