Hohe Mieten, dreiste Vermieter, dazu die Angst, sich eine Wohnung bald nicht mehr leisten zu können: Der Mietmarkt bereitet dieser Tage vielen Menschen Sorgen und beschäftigt auch die Politik mehr denn je. Im Schwerpunkt "Mieten am Limit" beleuchtet ZEIT ONLINE die verschiedenen Facetten der Krise – mit Reportagen, Datenanalysen und Interviews.

Wer das Wort "Wohngemeinschaft" in die Google-Bildersuche eingibt, bekommt viele Fotos, die Klischees des Studentenlebens zeigen. Fröhliche junge Menschen essen darauf Pizza aus Pappkartons. Quetschen sich mit Bierflaschen auf viel zu kleine Sofas. Stoßen zwischen Lernunterlagen mit Schnäpsen an.



Dabei leben längst nicht nur Studierende in Wohngemeinschaften, sondern auch Senioren, Familien und Menschen, die voll im Berufsleben stehen. Es gibt zwar kaum zuverlässige Studien darüber, wer und wie lange in WGs wohnt. Aber die Zahlen der Onlineplattform wg-gesucht geben Hinweise darauf, dass sich heute mehr Berufstätige eine Wohnung teilen als noch vor sechs Jahren. Aktuell sind etwa 35 Prozent aller Wohngemeinschaftsangebote als Berufstätigen-WGs gelistet. 2013 waren es nur knapp ein Viertel aller Anzeigen auf dem Portal.

Auch das Alter der Menschen, die sich auf der Plattform nach einer Wohngemeinschaft umschauen, steigt leicht. Momentan sind die Suchenden im Schnitt 29 Jahre und einen Monat alt – fünf Monate älter als noch vor zwei Jahren. Wohnen Berufstätige länger und häufiger in WGs, weil sie sich keine Einzelwohnung leisten können? Oder steckt mehr dahinter?



Eine Chirurgin, ein Marketing-Manager und ein Start-up-Mitarbeiter. So sieht ein Mittwochabend in ihrer Berufstätigen-WG aus. © Sina Niemeyer für ZEIT ONLINE

Ein Mittwochabend in einer Vierer-WG im Prenzlauer Berg. Hier leben eine Chirurgin, ein Marketing-Manager und ein Start-up-Mitarbeiter. Auch eine Studentin wohnt hier, allerdings nur zur Zwischenmiete. Die Wohnung liegt im Dachgeschoss. Die Einrichtung ist etwas schicker als in einer Studierenden-WG: viel Ikea, aber auch eine stylishe Eckcouch und Bogenlampe. lm Gang reihen sich bunte Sneakers aneinander, aus dem Laptop auf dem Esstisch kommt elektronische Chill-out-Musik. In ihrer WhatsApp-Gruppe "Danziger Chicken" hat sich die WG heute spontan zum gemeinsamen Kochen verabredet.

Tor Åström, 28, kommt aus Schweden und arbeitet als Country-Manager für die Länder Schweden und die Niederlande bei einem Onlinehandel für Smart-Home-Produkte

"Ich kam vor sechs Jahren für ein Praktikum nach Berlin und bin hier hängen geblieben. Seitdem habe ich in fünf verschiedenen Start-ups gearbeitet und bin dreimal umgezogen – jedes Mal in eine WG. Der Hauptgrund dafür war anfangs, neue Leute zu treffen. Ich habe Menschen kennengelernt, denen ich sonst wahrscheinlich nie begegnet wäre. In meiner ersten WG habe ich zum Beispiel mit einem Paar und dessen dreijährigem Kind zusammengewohnt. Letztes Jahr war ich zur Hochzeit der beiden Eltern eingeladen. Aber Geld ist natürlich auch ein Faktor: In einer WG kannst du für weniger Geld mehr bekommen. Wenn ich in einer Einzimmerwohnung leben würde, müsste ich außerhalb des S-Bahn-Rings ziehen, sonst könnte ich sie mir nicht leisten. In der WG habe ich zwei große Wohnzimmer und eine Dachterrasse, mitten in Prenzlauer Berg – für ungefähr 600 Euro im Monat. Einmal die Woche kommt eine Reinigungskraft vorbei. Idealerweise würde ich mit nur einer weiteren Person zusammenwohnen. Aber ich weiß auch, dass ich so eine Wohnung wie diese nicht mehr so leicht finde. Vor allem, wenn ich in was Kleinerem wohnen wollen würde: Zwei- oder Dreizimmerwohnungen sind in Berlin schwer umkämpft."



Bisschen schicker als in einer Studierenden-WG: die Bogenlampe. © Sina Niemeyer für ZEIT ONLINE

In Schwarmstädten wohnen Berufstätige häufiger zusammen

Einige der teuersten Städte in Deutschland haben besonders viele Berufstätigen-WGs. Auf wg-gesucht suchen vor allem Arbeitnehmer in Stuttgart, München, Hamburg, Frankfurt am Main und Berlin nach gemeinsamen Wohnungen. In Stuttgart richten sich 42 Prozent der angebotenen Wohngemeinschaften an Arbeitnehmer, in Berlin 35 Prozent. Die anderen drei Städte liegen dazwischen. Christine Hannemann, Professorin für Architektur-und Wohnraumsoziologie an der Universität Stuttgart, bezeichnet sie als "Schwarmstädte": "Das sind die angesagten Städte, wo jede und jeder hinwill, zum Studium, wegen der Arbeit oder der Lebensqualität. Sie zeichnen sich vor allem durch wirtschaftliche und kulturelle Prosperität aus", sagt sie. "Gleichzeitig sind sie auch die Brennpunkte der Wohnungsmisere – zu hohe Wohnkosten, zu wenig bezahlbarer Wohnraum."



In den nicht so angesagten Städten, im Osten und im Ruhrgebiet zum Beispiel, sei es immer noch leicht, eine halbwegs günstige Wohnung zu finden. Dort gibt es auch weniger Berufstätigen-WGs. Kein Wunder, dass die bekanntesten Serien über Berufstätigen-WGs – Friends und How I Met Your Mother – in einer der teuersten Großstädte der Welt spielen: New York. Und doch sind hohe Mieten nicht der einzige Grund, der Erwachsene in WGs treibt.