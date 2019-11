Männer dominieren nach wie vor zahlreiche technische Berufe in Deutschland. Der Anteil von Frauen in vielen Branchen hat sich in den vergangenen Jahren kaum geändert, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. 2018 waren demnach 89 Prozent der Beschäftigten im Bereich Maschinen- und Fahrzeugtechnik und 85 Prozent der Informations- und Kommunikationstechniker Männer.



Seit 2012 stieg der Anteil der Frauen in IT-Berufen nur um zwei Prozentpunkte, wie die Behörde mitteilte. In der Maschinen- und Fahrzeugtechnik ging er sogar um einen Prozentpunkt zurück.

Zuletzt waren jedoch mehr Frauen bei Polizei, Kriminaldiensten und im Gerichts- und Justizvollzug beschäftigt. Dort erhöhte sich der Frauenanteil von 2012 bis 2018 von 20 Prozent (59.000 Frauen) auf immerhin 24 Prozent (72.000 Frauen).

Besonders wenig Grundschullehrer

Eine sehr ungleiche Verteilung der Geschlechter gab es auch an allgemeinbildenden Schulen, wo Frauen dominieren. Hier lagen sie vergangenes Jahr mit 73 Prozent vorn, während der Anteil an Männern seit 2012 um zwei Prozentpunkte auf 27 Prozent sank. Besonders gering ist der Männeranteil an Grundschullehrern. An Hochschulen stellten Männer vergangenes Jahr hingegen 58 Prozent der Lehrenden und Forschenden – etwas weniger als 2012.

Umgekehrt arbeiteten mehr Männer in Bereichen wie der Altenpflege. 2018 stieg der Anteil von Pflegern im Vergleich zu 2012 um zwei Punkte auf 16 Prozent. 110.000 Pflegern standen hier 583.000 Kolleginnen gegenüber.

Auch in die Kindertagesbetreuung waren mehr Männer beschäftigt, auch wenn ihr Anteil nach wie vor gering ist. Im März 2019 arbeiteten 42.200 Männer in Kitas oder als Tagesvater. Das waren 6,4 Prozent der Beschäftigten und damit ein doppelt so hoher Anteil als noch vor zehn Jahren, als es erst 13.500 Männer in diesen Berufen gab.