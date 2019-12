Manchmal google ich die Leute vorher. So bekomme ich wenigstens einen ersten Eindruck. Abgesehen von Namen und Adresse sind mir die meisten Menschen, zu denen ich putzen gehe, unbekannt. Bei manchen reinige ich zwar regelmäßig ein- bis zweimal im Monat. Bei anderen aber nur einmal und nie wieder. Die bekomme ich über eine Onlineplattform vermittelt. Diese Kombination ist ideal für mich, ich will mich nicht zu sehr an meine Kunden binden und lieber flexibel und unabhängig bleiben.

Meinen ersten Putzjob hatte ich mit 16. Damals habe ich die Büros meiner Eltern sauber gemacht, das war ein gutes Plus fürs Taschengeld. Im Studium wurde das Putzen dann zu meinem festen Nebenjob – mittlerweile bin ich 27 und betreibe es professionell: bis zu 20 Stunden in der Woche. Den Rest der Zeit arbeite ich freiberuflich als Fotografin. Wenn mich jemand auf einer Party fragt, was ich beruflich mache, erwähne ich das Putzen meistens erst im zweiten Satz. Nicht, weil ich mich schäme. Das Putzen macht mir tatsächlich Spaß. Aber man weiß ja nie, welche Klischees andere Leute von einer "Putzfrau" oder einer "Reinigungskraft" haben. Und manchmal will ich das vielleicht auch einfach nicht wissen.



Die meisten Menschen, bei denen ich putze, sind Normalverdiener. Da ist zum Beispiel die alleinerziehende Mutter, zu der ich alle drei, vier Wochen gehe. Sie hat eine kleine Tochter, arbeitet als Selbstständige meist von zu Hause aus und braucht Unterstützung, weil sie mit ihrem Alltag sonst nicht hinterherkommt. Ab und zu herrscht im Kinderzimmer ein richtiges Chaos. Dann sagt sie mir aber vorher, dass ich das Zimmer beim Putzen auslassen soll. Das finde ich echt ziemlich aufmerksam von ihr! Ich hätte eigentlich auch kein Problem damit, dieses Chaos zu beseitigen. Aber manche Kunden denken, ich schaffe aufräumen und putzen in der gleichen Zeit. Dabei ist das was völlig Unterschiedliches. Früher hat mich das schnell gestresst und ich bin dann häufig länger geblieben. Mittlerweile habe ich gelernt aufzuhören, wenn die Stunden, für die ich bezahlt werde, vorbei sind. Ich sage dann Bescheid, dass die Zeit zu knapp war.

Nicht auch noch Babysitter

In letzter Zeit gehe ich auch häufig zu einem Grafiker, der ebenfalls selbstständig ist. Eigentlich auch öfter, als ich müsste, denn es wäre wirklich nicht notwendig, alles so gründlich reinigen zu lassen. Er lebt allein, arbeitet ebenfalls von zu Hause aus und schläft im Arbeitszimmer auf der Schlafcouch – für ein richtiges Bett ist in der Einzimmerwohnung kein Platz. Bei ihm denke ich: Er gibt deshalb so viel Geld für mich aus, weil er einfach einsam ist. Das sehe ich auch an den vielen Verpackungen von Fertigprodukten in seinem Müll. Und an seinem kleinen Esstisch in der Küche, an dem noch nicht mal er allein Platz hat. Außerdem merke ich, dass er mir gegenüber immer gesprächiger wird und sich die Abstände zwischen unseren Terminen verkürzen.

Anstrengend wird mein Job manchmal bei Menschen mit kleinen Kindern. Kürzlich war ich bei einem Mann, der einen dreijährigen Sohn hat. Bei ihm sollte ich einmal nass durch alle Zimmer gehen. Während ich also das Bad putze und den Boden im Wohnzimmer wische, tippt er auf seinem iPad rum, aber das Kind wollte beschäftigt werden. Weil der Vater es aber meistens ignorierte, kam es immer wieder zu mir. Eigentlich süß. Nur muss ich dem Kind dann ständig erklären, dass mein Wischwasser nichts zum Spielen ist, dass der Eimer umkippen kann und dass man das Wasser besser nicht in den Mund nehmen sollte. Für sich genommen ist das vollkommen in Ordnung, ich mag Kinder. Was mich an der Situation aber irritierte, war erstens, wie wenig Aufmerksamkeit der Vater für sein Kind übrig hatte, und zweitens, dass er gar nicht zu merken schien, dass sein Sohn mich von meiner Arbeit ablenkte. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ihn darauf anzusprechen, hatte aber das Gefühl, dass es an der Situation nichts geändert hätte. Dem Vater war ja schließlich bewusst, dass ich den Kleinen immer wieder wegschickte. Ab und zu kam er ihn ja auch holen und entschuldigte sich.

Es gibt ein Pärchen, da gehe ich gern hin. Sie leben in einem Berliner Stadtteil direkt an der Spree, da entstehen gerade eine Menge Eigentumswohnungen, die beiden wohnen auch in so einem schicken Neubau. Als ich die Wohnung das erste Mal sah, war ich krass beeindruckt: bodentiefe Fenster, im Wohnzimmer ein Regal voller Bücher, eine bequeme Leseecke mit Sessel, neben dem sich verschiedene Ausgaben des New Yorkers stapeln. In der offenen Wohnküche ein großer Esstisch, an dem mindestens sechs Personen Platz haben, im Bad stehen fein säuberlich aufgereiht an die 25 Parfüms und auf dem Bett im Schlafzimmer werden die Kissen jeden Morgen frisch ausgeschüttelt und am Kopfende drapiert. Ich putze da echt sehr gern. Das liegt nicht an den teuren und edlen Gegenständen. Einer alten Kommode, bei der schon der Lack abblättert, kann ich genauso viel abgewinnen wie der Designercouch aus Echtleder. Mir gefällt es einfach, wenn sich jemand Gedanken über seine Einrichtung gemacht hat. Und wenn es gut aussieht.