Seit Jahren klagt die deutsche Wirtschaft über den anhaltenden Fachkräftemangel. Eine neue Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) zeigt, dass 56 Prozent der Firmen ihn als das größte Geschäftsrisiko betrachten.

Ein Drittel aller Unternehmen hat in den vergangenen Jahren ausländische Fachkräfte eingestellt. Doch nicht jeder will nach Deutschland. Unter den 30 Ländern der OECD landet Deutschland bei Facharbeitern aus dem Ausland mit Blick auf die Attraktivität nur auf Rang 12, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt.

Mit einem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz will die Politik Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern den Weg nach Deutschland erleichtern. Auch am gestrigen Gipfel im Kanzleramt ging es um das Thema. Was passieren muss, damit Fachkräfte aus dem Ausland gerne in Deutschland arbeiten wollen und wie wirksam das vorgestellte Gesetz ist, erklärt Alexander Kubis vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).

ZEIT ONLINE: Wie groß ist das Problem des Fachkräftemangels in Deutschland?

Alexander Kubis: Im vergangenen Jahr haben 3,87 Millionen Menschen einen sozialversicherungspflichtigen Job in Deutschland bekommen. Das klingt viel, ist aber nicht genug. Wir beobachten immer noch eine steigende Personalnachfrage in vielen Branchen. Insgesamt gibt es über 1,3 Millionen offene Stellen bei gleichzeitigem Rückgang der Arbeitslosigkeit. In vielen Bereichen kann man deshalb von einem Fachkräfteengpass sprechen.

Dr. Alexander Kubis studierte Volkswirtschaft und promovierte 2009. Er arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und ist seit 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung © IAB

ZEIT ONLINE: Welche Branchen sind betroffen?

Kubis: Vor allem das Handwerk und speziell der Bau. Auch bei technischen Berufen oder im Gesundheitssektor gibt es einen großen Engpass. Das betrifft übrigens nicht nur nicht nur Fachärzte oder Meister, sondern auch klassische Ausbildungsberufe wie Kraftfahrer oder Altenpfleger. Es ist klar: Wir brauchen Zuwanderung aus dem Ausland. Ohne sie werden im Jahr 2060 ein Drittel weniger Menschen als heute in Deutschland dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Das schadet der Wirtschaft maßgeblich.

ZEIT ONLINE: Was ändert das neue Gesetz?

Kubis: Es führt zu klaren Regelungen. Vorher gab es viele verschiedene Gesetze in dem Bereich. Mit dem neuen Gesetz werden Vorgaben für die Zuwanderung aus Drittstaaten gebündelt. Und die braucht es, denn die Zuwanderung aus Europa wird nicht reichen, um unser Fachkräftedefizit am Arbeitsmarkt auszugleichen. Ganz einfach, weil auch in diesen Ländern die Gesellschaft altert und der eigene Markt Arbeitskräfte braucht. In Tschechien zum Beispiel gibt es die niedrigste Arbeitslosenquote in Europa – auch hier fehlen Facharbeiter.

ZEIT ONLINE: Da ausländische Berufsabschlüsse nicht immer mit deutschen Abschlüssen vergleichbar sind, soll die Wirtschaft mit eigenen Bildungseinrichtungen helfen. Auch Sprachprogramme sollen ausgebaut werden. Ist das sinnvoll?

Kubis: Definitiv. Die Sprache ist einer der wichtigsten Bausteine für Integration und die berufliche Ausbildung liegt in der Verantwortung der Betriebe. Doch eigentlich müsste es darum gehen die Berufsabschlüsse von Fachkräften aus dem Ausland besser anzuerkennen. Wir bräuchten mehr Akzeptanz bei Zertifikaten und Abschlüssen, um eine schnelle und unkompliziertere Zuwanderung aus Drittstaaten zu ermöglichen.

ZEIT ONLINE: Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits im Vorfeld gesagt, dass die Bearbeitung der Visa-Anträge erhöht und digitalisiert werden. Was bringt das?

Kubis: Ich halte das für sinnvoll, weil die bisherigen Verfahren viel zu lange dauern.

ZEIT ONLINE: Die FDP fordert ein Punktesystem wie in Kanada. In dem System werden jeweils Punkte für Alter, Sprachkenntnisse, Ausbildung und Arbeitserfahrung vergeben – maximal 1.200. Wer die Punktzahl erreicht, bekommt eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis. Was halten Sie davon?

Kubis: Ein solches System wäre bedenkenswert. Denn auch dann stellt sich die Frage, ob dadurch mehr Fachkräfte ins Land kämen. Da auch bei dieser Regelung die Berufsabschlüsse erst anerkannt werden müssen, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch das lange dauern wird

ZEIT ONLINE: Stattdessen schiebt der Staat geduldete Menschen ab, die in den vom Fachkräftemangel betroffenen Branchen arbeiten. Sollte er ihnen ein dauerhaften Aufenthaltsrecht geben?

Kubis: Zuwanderung aus Gründen von Arbeit oder humanitärer Not sind in Deutschland klar getrennt. Wichtig für ersteres sind Qualifikation und Sprachkenntnisse. Ich persönlich finde, dass man Menschen, die diese Punkte erfüllen, unbedingt auf dem deutschen Arbeitsmarkt halten sollte. Geflüchtete sollten dann bleiben, wenn sie genauso qualifiziert sind, wie es Fachkräfte sein müssen, damit sie nach Deutschland einwandern dürfen.

ZEIT ONLINE: Wie kann Integration gelingen, wenn wir Fachkräfte anwerben?

Kubis: Zuerst brauchen wir ein positives Bild von Zuwanderung. Den Menschen muss bewusst werden, dass Zuwanderung auch ihre Jobs in Deutschland und unsere Sozialsysteme sichert. Wenn dazu noch die Löhne attraktiver werden und wir an der Offenheit unserer Gesellschaft arbeiten, kann das gelingen. Da sind wir alle gefordert.