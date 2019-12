Im Jahr 2009 gründete Fränzi Kühne die Berliner Digitalagentur Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG). Jetzt steigt sie aus ihrer Firma aus. Ihren Posten als Aufsichtsrätin bei Freenet will sie behalten. Welche Fehler hat sie als Gründerin gemacht? Was hat sie aus der Zeit gelernt? Und wie fühlt es sich an, ständig als Quotenfrau auf der Bühne zu stehen? Darüber spricht sie im Interview.



ZEIT ONLINE: In der vergangenen Woche haben Sie öffentlich gemacht, dass Sie im Januar bei TLGG aussteigen. Wie kommt das?

Fränzi Kühne: Ich habe in den vergangenen Jahren gesehen, dass da draußen noch sehr viel mehr als TLGG ist und das möchte ich gerne entdecken dürfen. Eigentlich treffe ich immer schnell Entscheidungen, aber zu dem Ausstieg konnte ich mich nur schwer durchringen. Das war ein Prozess über mehrere Wochen und Monate, zu dem mich eine Coachin beraten hat. Sie hat mich auf den Gedanken gebracht, dass ich jetzt noch gar nicht wissen muss, was nach TLGG kommt. Nun habe ich alle möglichen Überlegungen für meine Zukunft – von einen Blumenladen eröffnen bis hin zu Aufsichtsratfunktionen – aber noch keinen konkreten Plan. Alles, was ich weiß, ist, dass ich erst mal Dinge machen will, für die sonst keine Zeit war, den Keller aufräumen oder reisen zum Beispiel.

"Wer ich ohne diese Firma bin, werde ich in den kommenden Monaten erfahren." Fränzi Kühne, Digital-Expertin

ZEIT ONLINE: Wo soll es hingehen?



Kühne: Bis Mai mache ich einige Kurztrips mit Freunden. Und ab Juni bin ich für mindestens drei Monate auf Weltreise, mit dem Rucksack und meiner Familie. Zunächst geht es nach Mittel- und Südamerika und später nach Australien und Neuseeland.

ZEIT ONLINE: Wie geht das: Rausgehen? Können Sie sich von jetzt auf gleich entspannen und den Arbeitsrhythmus hinter sich lassen?

Kühne: Das werde ich sehen. Ich habe elf Jahre bei TLGG gearbeitet und für mein Unternehmen gebrannt. Wer ich ohne diese Firma bin, werde ich in den kommenden Monaten erfahren.



ZEIT ONLINE: Wie viel Selbstaufgabe ist zum Gründen nötig?

Kühne: Viel. Bei mir hat sich das mit den vielen Überstunden erst geändert, als ich meine Tochter bekommen habe. Die Verantwortung, die ich zuhause habe, hat auch meinen Blick auf die Arbeit verschoben. Ab dem Moment habe ich den Beruf klar von meinem Privatleben getrennt und mir den Alltag so organisiert, dass ich eine ganz normale Fünftagewoche hatte. Die Wochenenden habe ich versucht, mir freizuhalten. Komisch, jetzt spreche ich schon in der Vergangenheitsform, ich mache den Job ja noch. Es fühlt sich seltsam an, in so eine ungewisse Zukunft zu gehen. TLGG ist und bleibt mein Herz, das ist wie mein erstes Kind. Ich habe es großgezogen und nun geht es seine eigenen Wege.

"Der Glaube daran, dass schon alles gut wird, hat mir in Krisenzeiten sehr geholfen." Fränzi Kühne

ZEIT ONLINE: Für wie viele Jahre nicht arbeiten reicht das Geld?

Kühne: Für wie viele Jahre nicht arbeiten habe ich die Nerven, ist die viel wichtigere Frage. Wie ich mich kenne, wird es nicht so lange sein.

ZEIT ONLINE: Elf Jahre Startup: Welche Lehren ziehen Sie aus dieser Zeit?

Kühne: Das wohl Wichtigste ist: man sollte nie die Gelassenheit und Leichtigkeit verlieren. Man sollte auch schwierige Ereignisse mit Positivität sehen, resilient sein. Der Glaube daran, dass schon alles gut wird, hat mir in Krisenzeiten sehr geholfen. Zum Beispiel als wir unseren Hamburger Standort nach nur einem Jahr wieder schließen mussten. Wir haben TLGG über die Jahre mit Spaß und einer Leichtigkeit geführt – und so sollte man eh aufs ganze Leben blicken.

ZEIT ONLINE: Welche Fehler würden Sie nicht mehr machen?



Kühne: Ich hatte immer Probleme, vor Leuten zu reden, große Präsentationen vor Publikum zu halten. Heute ärgert es mich, dass ich das nicht früher gelernt habe. Ich hätte mich viel mehr in Situationen bringen müssen, in denen ich vor Leuten sprechen muss. Gutes Präsentieren ist reine Übungssache.

ZEIT ONLINE: Heute halten Sie viele Vorträge im Jahr. Haben Sie immer noch Hemmungen, auf die Bühne zu gehen?

Kühne: Mittlerweile kosten mich Vorträge keine Überwindung mehr. Ich versuche aber, meine Auftritte stets zu perfektionieren. Dazu gehören die richtige Präsentation und eine ausgefeilte Dramaturgie. Wer präsentiert, muss vor allem gut unterhalten, sonst kommen die wichtige Informationen nicht an.