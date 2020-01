Müsste es nicht schon längst aus sein? Die Arbeit fordert einen nicht mehr heraus, ist zu langweilig geworden oder schlicht zu viel. Mit den Kollegen hat man sich nichts mehr zu sagen und das müde Herz rast nur noch, wenn die fünfte Tasse Filterkaffee endlich wirkt.

Laut der Gallup-Studie haben fast sechs Millionen Menschen in Deutschland bereits innerlich gekündigt – das sind etwa 16 Prozent der Arbeitnehmenden. Trotzdem kann es noch Monate oder Jahre dauern, bis sie die Worte "Ich kündige" formulieren – und manchmal passiert das auch gar nicht. Niemand macht gern Schluss. Nicht in der Liebe und auch nicht im Beruf.

Der Paartherapeut Holger Kuntze hat zehn Jahre in der Politikberatung und der freien Wirtschaft gearbeitet, bevor er sich zum Psychotherapeuten ausbilden ließ. In seiner Praxis in Berlin hat er oft mit Menschen zu tun, die ihre Beziehung retten möchten oder ein gutes Ende finden wollen. Als Coach betreut er auch Menschen, die in schwierigen Situationen bei der Arbeit feststecken. Uns hat er anhand von Beziehungen erklärt, woher die Angst vor dem Kündigen kommt und woran man erkennt, dass es Zeit ist, zu gehen.

Holger Kuntze, Jahrgang 1967, ist Autor und Paartherapeut in Berlin. © Privat

1. Ich gehe schon lange nicht mehr gern zur Arbeit. Warum schaffe ich es trotzdem nicht, zu kündigen?

Holger Kuntze: Der Mensch will sich von Natur aus dauerhaft an etwas binden. Das heißt: Wer einen Partner oder einen Job hat, möchte ihn auch erst einmal so lange wie möglich behalten. Das ist evolutionär so vorgesehen. Der Mensch wünscht sich, eine Bindung zu verlängern und zu vertiefen. Erst wenn es in der Liebe oder bei der Arbeit dauerhaft falsch läuft, ist er überhaupt bereit, seine Situation infrage zu stellen und zu verändern.

2. Ich bin mir so unsicher. Brauche ich vielleicht erst mal eine Therapie, bevor ich mich entscheide?

Kuntze: Ein Therapeut kann Menschen die Entscheidung nicht abnehmen, ob sie sich trennen sollen oder nicht. Sie müssen selbst wissen, wann Schluss ist. Eine Therapie kann nur darin unterstützen, einen differenzierten, klaren Blick auf die Situation zu entwickeln. Wir Menschen glauben obsessiv daran, dass höhere Erkenntnis uns auch besser entscheiden lässt. Das stimmt aber nicht immer. Manchmal helfen Erfahrungen besser als Erkenntnisse. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeit, eines Morgens aufzuwachen und zu wissen: Jetzt reicht es!

3. Ich bin oft krank. Kann es sein, dass es an meinem Job liegt?

Kuntze: Menschen, die in schlechten Beziehungen feststecken, leiden. Das zeigt sich auch körperlich. Sie haben keinen Appetit mehr, schlafen nachts kaum noch oder leiden unter Panikattacken. Viele nehmen Medikamente, um durchzuhalten. Der Körper ist wie ein guter Freund, der in schlechten Zeiten anklopft und sagt: "Da läuft gerade etwas schief, du musst etwas ändern." Darauf sollte man hören. Manche Jobs oder Partnerschaften können Menschen krank machen – in diesem Fall sollte man das Verhältnis schleunigst beenden.

4. Ich denke gerade konkret über eine Kündigung nach. Sollte ich es meiner Chefin sagen?

Kuntze: Wenn man über eine Trennung nachdenkt, sollte man unbedingt seine Unzufriedenheit und Bedürfnisse klar und deutlich äußern. Nur so hat das Gegenüber die Chance, etwas zu ändern. Auch im Job kann das helfen. Denn man merkt nach dem Gespräch, ob eine Veränderung eintritt oder nicht. Das macht die Entscheidung leichter, ob man klarkommt, wie es ist, oder ob man besser geht.

5. Ist es nicht verantwortungslos, meine Kolleginnen und Kollegen allein zu lassen?

Kuntze: Hier muss man zwischen Beziehung und Job trennen. Bei seinem Partner sollte man sehr wohl darauf achten, wie es ihm geht und ob er die Trennung aktuell einigermaßen verkraften kann – auch wenn man nicht alleinig für das Glück des anderen verantwortlich ist. Für den Job würde ich sagen: Bitte vergessen Sie diese Märchenerzählung von Verantwortlichkeit und Solidarität. Die gibt es heute kaum noch. Das ist ein Mythos, der aufrechterhalten wird, um Arbeitnehmende zu binden. Jeder ist ersetzbar, jeder ist schnell raus, wenn eine neue Chefin mit einer neuen Strategie kommt.

6. Werde ich meine Entscheidung bereuen?

Kuntze: Das ist die falsche Frage. Die wird niemand beantworten können. Fragen Sie sich besser: Bin ich bereit, das Risiko einzugehen, egal wie es ausgeht? Bin ich bereit, mich auf das Neue oder Unbekannte einzulassen, auch wenn es schiefgehen kann? Es geht um Neugier, Mut und innere Bereitschaft. Und um die Frage, ob der Gewinn, den das Neue verspricht, vielleicht höher oder interessanter ist als der Preis, den man jeden Tag in seinem aktuellen Job zahlt.

7. Wann genau ist der richtige Zeitpunkt?

Kuntze: Der Zeitpunkt ist immer richtig. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt. Wenn man zögert, darf man sich ruhig eingestehen, dass man noch nicht in der inneren Verfassung dazu ist, und vielleicht noch eine Extraschleife braucht, um sich wirklich sicher zu sein. Sonst besteht die Gefahr, sich später in der Frage zu verlieren, ob man es nicht doch noch ein bisschen länger hätte aushalten sollen – gerade dann, wenn das Neue schiefgeht. Man muss in den Zustand kommen, in dem man sagt: Jetzt ist es soweit. Wenn es dann schiefgeht, weiß man trotzdem, dass es richtig und notwendig war.