Socken, Bücher oder einen Fernseher – die Menschen kaufen immer mehr im Internet ein statt in der Fußgängerzone. Das spüren sowohl Onlineeinzelhändler als auch Paketdienste in Deutschland. Allein der Marktführer DHL hat nach eigenen Angaben an einem normalen Werktag im Jahr 2018 durchschnittlich etwa fünf Millionen Pakete ausgeliefert – das macht fast 58 Pakete in der Sekunde.



Klingt viel, ist aber wenig im Vergleich zur Vorweihnachtszeit. In den Wochen vor Heiligabend hat die Post deutlich mehr Pakete transportiert – mit einem Höhepunkt am 18. Dezember 2018. An diesem Tag lieferte DHL elf Millionen Pakete aus – etwa 128 pro Sekunde.



Die Grafik zeigt anhand von Daten aus dem letzten Jahr, wie viele Pakete das Unternehmen im Durchschnitt ausgeliefert hat – und wie viele auf dem Höhepunkt wenige Tage vor Weihnachten. In diesem Jahr werden es wahrscheinlich noch mehr Pakete sein: DHL rechnet mit einem erneuten Anstieg der Lieferungen um sechs bis acht Prozent. Den stärksten Tag sagt das Unternehmen auch in diesem Jahr in der Woche vor Weihnachten voraus.