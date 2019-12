Woran liegt es, dass in Deutschland so viele Stellen für Pflegekräfte unbesetzt bleiben? Christina H.* hat vier Jahre lang in einer westdeutschen Großstadt als Pflegefachkraft gearbeitet. Das Examen bestand sie mit einer Bestnote, den Beruf fand sie immer spannend. Doch nach Stellen in einem Krankenhaus, in einem Seniorenheim und in einer Rehaklinik kündigte sie und wechselte die Branche. Was sich ändern müsste, damit sie wieder als Pflegerin arbeitet, erzählt sie hier.

Der Beruf der Pflegerin war mein Traumjob. Ich habe mich im zweiten Bildungsweg zur Pflegekraft ausbilden lassen. Als ich anfing, war ich schon über 40 Jahre alt. Mich hat vor allem gereizt, dass man in der Pflege für Menschen da ist, die auf Hilfe angewiesen sind und dass man sie durch schwere und schöne Situationen begleitet. Als Pflegekraft muss man schnell entscheiden, man bewegt sich viel und arbeitet körperlich. Das gefiel mir. Ich glaube, dass ich eine sehr empathische Person bin und viel Ruhe und Sicherheit ausstrahle, was ich für den Beruf wichtig finde.

Meine Ausbildung habe ich in einem Krankenhaus gemacht. Ich war bereits medizinisch vorgebildet, konnte beispielsweise schon Vitalzeichen messen oder den Blutzucker kontrollieren. Da hatte ich anderen Auszubildenden etwas voraus. Trotzdem waren die Einsätze im Krankenhaus mehr als herausfordernd für mich.

Als Auszubildende arbeitete ich zwölf Tage am Stück, danach hatte ich zwei Tage frei, nur um danach wieder zwölf Tage zu arbeiten. Dazu kam ein Schichtplan, der mich an meine Grenzen brachte. Nach einem trubeligen Spätdienst hatte ich um 22 Uhr Schluss, dann musste ich mich noch umziehen und nach Hause fahren. Bis ich von der Arbeit abschalten und endlich schlafen konnte, war es ein Uhr nachts. Der Wecker klingelte wieder um 4:45 Uhr für die Frühschicht. Ich war permanent müde.



Eigentlich sollte ich als Auszubildende auf einer bestimmten Station eingesetzt werden. Aber in der Realität verlieh man mich jeden Tag an eine andere Station. Oftmals hatte ich dort keine Ahnung von den Patientinnen und Patienten. Eines Tages sagte mir eine zuständige Pflegekraft: "Zu den Patienten kann ich dir nichts sagen, ich komme gerade aus dem Urlaub, aber mach einfach mal."

Körperpflege im Akkord

Auf den Stationen musste ich Körperpflege im Akkord erledigen. Es kam vor, dass ich 30 Menschen in sechs Stunden pflegte – das macht im Schnitt zwölf Minuten pro Patientin oder Patient. Eigentlich gehört zur Grundpflege eines Menschen: Körperpflege, Ernährung, Mobilität, Prophylaxen, Förderung der Eigenständigkeit und Kommunikation. Dazu sollte man auch mal das Zimmer aufräumen und säubern, Betten beziehen und lüften. Um den kompletten Körper zu pflegen braucht man 25 bis 30 Minuten. Doch wenn man diese Akkordrunden machen muss, wäscht man nur den Intimbereich, die Achseln und das Gesicht. Dann leert man den Katheterbeutel – und das war es auch schon. Eincremen, Mundpflege oder gar Duschen wird vernachlässigt. Auch für Gespräche bleibt kaum Zeit. Ich versuchte es immer zu vermeiden, den Patienten zu bewegen, denn das kostet Zeit, ebenso wie ihn dazu zu ermuntern, möglichst viel selbst zu machen. Manchmal musste ich die Patienten mit sauberen Schutzhosen – also Windeln – waschen und mit Kissenbezügen abtrocknen, weil weder Waschlappen noch Handtücher vorhanden waren. Auch musste ich Patienten oft in ihren Ausscheidungen liegen lassen. Ich hatte dann immer ein schlechtes Gewissen, konnte es aber nicht ändern.



Nach einem Herzinfarkt geht der Stationsalltag weiter

Stress pur war es, wenn irgendwo die Notfallklingel ging. Wenn wir bei einem Patienten einen Herzstillstand feststellten, also keine Vitalzeichen mehr vorhanden waren, mussten wir ihn reanimieren und einen Notruf absetzen. Wir waren verpflichtet, so lange zu reanimieren, bis die nächste Instanz – im Pflegeheim ist das der Notarzt oder die Notärztin – übernimmt. Zweimal habe ich Patienten reanimiert, beide haben überlebt, sie kamen dann von der normalen auf die Intensivstation.



Stürze habe ich viele erlebt, auch mit Platzwunden und gebrochenen Knochen. Einmal verhielt sich eine Patientin plötzlich komisch, sie war desorientiert und verlor das Gleichgewicht. Ich sagte sofort der ausgebildeten Pflegekraft Bescheid, sie rief einen Arzt. Doch bis er kam, dauerte es eine Weile. Er stellte fest, dass die Patientin einen Schlaganfall erlitten hatte. Die Pflegekraft musste mit zum MRT, plötzlich war ich mit nur einer anderen Schülerin alleine auf der Station. Da habe ich gebetet: "Lieber Gott, mach, dass hier jetzt nichts mehr passiert." Der Arzt kam zurück und schrie uns an, dass es über den Krankenhausflur hallte. Er machte uns für diesen Vorfall verantwortlich, obwohl wir als Schülerinnen richtig gehandelt hatten. Sein Problem war wohl, dass insgesamt zu viel Zeit vergangen war. Aber wir konnten ja nichts dafür.



Bestandteil des Jobs: Verstorbene versorgen

Zu meinen Aufgaben gehörte, Verstorbene zu versorgen. Ich musste sie waschen, umkleiden und Zugänge entfernen. Dann fuhr ich die Leiche auf dem Bett in den Keller, bettete sie dort auf eine Bahre um und schob sie in die Kühlkammer. Die sieht übrigens nicht so aus, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, mit vielen einzelnen Fächern. Man öffnet da eine Tür und sieht vier Paar Füße. Die Leichen liegen nebeneinander. Für mich war das gewöhnungsbedürftig.