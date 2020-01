Noch steht der neue Traktor tief im Matsch. "Bisher haben wir keinen Boden im Hof verlegt", sagt Johannes Erz, während er die Gummistiefel abwechselnd anhebt, um nicht stecken zu bleiben: "Wir machen das Schritt für Schritt." Er spricht von seinem Biohof, den er vor vier Jahren gekauft hat. Erz ist Existenzgründer. 35 Jahre alt, studiert, ein sogenannter Junglandwirt. In Rathstock, einem 180-Einwohner-Dorf wenige Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, hält er 250 Hühner, zwei Hunde und drei Pferde. Dazu kommen zehn Hektar Land, auf denen er Kürbisse und Kartoffeln anbaut. An diesem Samstag müssen seine Hunde Aika und Feli auf den Hof aufpassen. Erz wird mit seinem Traktor 84 Kilometer bis nach Berlin fahren. Dort will er gegen den Schwund der Bauernhöfe demonstrieren. Und für die Agrarwende – also für eine ökologischere Landwirtschaft. Denn das ist sein Geschäft.



Laut dem Deutschen Bauernverband gibt es aktuell 266.700 landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland – 42 Prozent weniger als im Jahr 1999. Damit hat deutlich mehr als jeder dritte Bauernhof in Deutschland aufgegeben. Trotz der steigenden EU-Subventionen sind viele Höfe nicht rentabel und oft fehlt ihnen der Nachwuchs. Die Folge: Es gibt immer weniger, dafür aber immer größere Bauernhöfe. Aus Sicht von Umweltschützerinnen und Biobauern, die am Samstag demonstrieren, ist das ein Problem. Denn industrielle Großbetriebe setzen häufiger Pestizide, Herbizide und Insektidize ein, tragen damit ihren Teil zum Bienensterben bei. Sie schädigen mit ihrer Dauerbewirtschaftung, der ständigen Wiederbepflanzung, die Bodenfruchtbarkeit und können mit ihrer Größe oft keine artgerechte Tierhaltung garantieren.

Kaum Subventionen für nachhaltige Kleinbetriebe

Die Politik könnte dem entgegenwirken und speziell kleine Höfe und nachhaltigen Bio-Anbau fördern, zumindest fordern das Landwirtschaftsverbände und die Grünen – und Erz, schließlich hat er selbst so einen Hof. In diesem Jahr legt die EU auf der Agrarministerkonferenz in Koblenz die Fördermittel für Bauernhöfe für die Jahre 2021 bis 2027 fest. Erz hofft auf ein Jahr der kleinen ökologischen Betriebe.

Heute kniet Erz auf einer Wiese, neben einem Spaten, den er gerade in den Boden gerammt hat. Er dreht den Spaten, greift mit seinen bloßen Händen in die Erde und blickt auf einen Klumpen. "Da sind sie zu sehen, meine vielen Mitarbeiter. Und ihr seid wieder fleißig", sagt Erz. Er deutet mit matschigen Fingern auf drei kleine Regenwürmer, die aus dem Klumpen herausragen. Sie streiken nicht, machen keine Pause, arbeiten Tag und Nacht. Sie lockern den Boden auf natürliche Weise, sorgen dafür, dass er fruchtbar wird. "Wenn man sie lässt und nicht mit chemischem Dünger tötet", sagt Erz.



Er will anders landwirtschaften als viele seiner Konkurrenten: Seine 250 Hühner schlafen und brüten in zwei mobilen Ställen. Mobil, weil Erz sie nach ein paar Wochen verschieben wird, damit sich die Böden unter den Ställen erholen können. Dort, wo jetzt die Hühner stehen, soll bald Kürbis angebaut werden. Darauf folgen die Kartoffelsorten Laura und Gunda, ehe Kleegras wächst. "Ein natürlicher Kreislauf, der die Nährstoffe im Boden erhält", sagt Erz. Fruchtfolge statt Monokultur, so beschreibt Erz das Konzept. Immer wieder erklärt er das seinen Kundinnen und Kunden, führt sie über den Hof, zeigt ihnen die Hühner, die frei umherlaufen. Der Zaun rund um die beiden Ställe ist nicht elektrisch geladen und kann von jedem Huhn umgangen werden. "Er dient nur zur Orientierung", sagt Erz.

Erz wollte nie einen konventionellen Betrieb

Ende 2015 hat Erz den Hof in Rathstock gekauft. Dabei hat er weder einen landwirtschaftlichen Hintergrund – sein Vater arbeitete als Lehrer, die Mutter war Hausfrau. Erz ist auch nicht auf dem Land, sondern im Großraum Stuttgart aufgewachsen. Dort besuchte er eine Waldorfschule, jobbte aber schon als Teenager in der Landwirtschaft. "Ich wusste früh, dass ich nichts anderes tun möchte", sagt er. Dann folgte die Ausbildung zum Landwirt in einem konventionellen Betrieb. Die habe ihn geprägt, sagt er. Und ihm gezeigt, wie er es nicht machen will – nämlich mit Tausenden Hektar Land, Flugzeugen, die Pestizide über die Felder streuen und Tieren, die in zu kleinen Ställen eingepfercht sind.

Auch deshalb hat er sich bewusst dagegen entschieden, einen der vielen konventionellen Bauernhöfe, die einen Nachfolger suchen, weiterzuführen: "Ich möchte Umwelt- und Tierschutz betreiben, will, dass unser kleiner Hof organisch wächst", sagt Erz. Einerseits, weil er nachhaltig wirtschaften will, andererseits, weil er auch gar nicht die Mittel hat, um Großflächen zu kaufen. Als er nach Eberswalde ging, um Ökolandbau zu studieren, hätten ihn die meisten Landwirte aus seiner Heimat für einen Exoten gehalten, erzählt Erz. Seltsam, dieser junge Schwabe, der weit weg von zu Hause aus dem Nichts einen Biohof aufziehen will.