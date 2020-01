Während ich mit meiner Tochter schwanger war, habe ich mir oft Gedanken darüber gemacht, wie man ein Mädchen zu einer starken und selbstständigen Frau erzieht. Wie bringe ich ihr bei, dass sie für keine Matheübung zu doof ist und für keinen Beruf der Welt zu schwach? Wie bringe ich ihr bei, laut zu sein? Selbstbewusst? Ich nahm mir vor, meine Tochter auf dem Klettergerüst anzufeuern, statt zu bremsen, und sie niemals, auch nicht neckend, Prinzessin zu nennen. Natürlich trägt sie blau statt pink und besitzt schon jetzt, im Alter von ein paar Monaten, ein halbes Dutzend feministischer Kinderbücher, in denen steht, dass es okay ist, als Mädchen kurze Haare zu haben und mit Baggern zu spielen.

Eine Sache jedoch steht in keinem dieser Bücher. Dass sie sich nicht nur für Bagger und Puppen, sondern auch für Geld interessieren sollte. Weil man Geld nun mal zum Leben und zum Träumeverwirklichen braucht. Wenn sie später einmal ehrenamtlich am Nordpol Eisbären retten will, braucht sie dafür Geld. Wenn sie entscheidet, all ihre Energie in eine Astronautenausbildung zu stecken, muss sie sich das leisten können.



Die traurige Realität ist, dass Frauen immer noch weit weniger als Männer verdienen, die berühmte Lohnlücke lag 2018 und wird wohl auch 2019 wieder bei 21 Prozent liegen. Hochrechnungen zufolge wird bei bis zu 75 Prozent der heute 35- bis 50-jährigen Frauen die gesetzliche Rente unter dem jetzigen Hartz-IV-Niveau liegen. Und auch im Freundeskreis zeichnet sich so langsam ab, dass sich mit unserer Generation nur wenig ändern wird: Die jungen Mütter machen erst Elternzeit, um dann in Teilzeit zurückzukehren, die (meisten) Väter arbeiten bis auf die zweimonatige Elternzeitreise ungestört weiter. Bei den kinderlosen Freunden sieht es kaum besser aus: Die Männer verhandeln ihr Gehalt, die Frauen sagen, dass ihnen Geld nicht so wichtig sei.



"Ich will nicht, dass meine Tochter später einmal sagt: Geld interessiert mich nicht. Oder: Meine Mutter konnte nicht mit Geld umgehen." Luisa Jacobs

Ich war eine dieser Frauen. Geld ist mir egal, behauptete ich und hatte dabei schon damals kein gutes Gefühl. Vor zwei Jahren habe ich deshalb ein Geldseminar besucht. Ich hatte mir erhofft, den Umgang mit Geld so einfach erlernen zu können wie eine Fremdsprache. Einen ganzen Samstag saß ich hochmotiviert im Seminarraum, lernte, wieso man ein Haushaltsbuch führen sollte, was ETFs (Exchange Traded Funds) sind, wo ich sie kaufe und was sie bringen – und setzte dann nichts davon um. Mir fehlte einfach die Motivation, das große Ziel vor Augen, so etwas wie die bevorstehende Italienreise, wenn man einen Italienischkurs besucht. Wenn nicht in Aussicht steht, bald nach Palermo zu fliegen oder den italienischen Kollegen zu verführen, macht selbst die schönste Sprache keinen Spaß.



Doch jetzt habe ich ein Ziel. Meine Tochter – ich will ihr ein finanzielles Vorbild sein. Ich will nicht, dass sie später einmal sagt: Geld interessiert mich nicht. Oder: Meine Mutter konnte nicht mit Geld umgehen. Sie soll von mir lernen, dass Geld nicht alles, aber wichtig ist. Dass man sich nicht schämen muss, Geld zu haben. Und dass es nicht bedeutet, dass man gierig oder geizig ist, wenn man sich für Geld interessiert.



Wie weit ich von meiner eigenen finanziellen Unabhängigkeit entfernt bin, musste ich feststellen, als mich eine Bekannte vor Kurzem aufrichtig interessiert fragte, ob ich mit meinem Elterngeld hinkäme. Ich hatte zwar Wochen damit verbracht, den Antrag auszufüllen, um überhaupt Elterngeld zu erhalten (ganz egal kann mir das Geld also doch nicht sein), und trotzdem konnte ich weder sagen, wie hoch mein Elterngeld eigentlich genau ist, noch, ob ich damit über die Runden komme. Vor zwei Jahren hätte ich das noch lässig gefunden – jetzt ist es mir einfach nur peinlich.



Also krame ich die Notizen des Geldworkshops wieder hervor, lade Hörbücher runter und lese alles, was Madame Moneypenny, die deutsche Vorreiterin in Sachen finanzieller Unabhängigkeit für Frauen, Natascha Wegelin, geschrieben hat. Ich lese und höre ihre Ratschläge so oft, bis ich sie auswendig mitsprechen kann: Ein Auto ist kein Vermögenswert, sondern eine Verbindlichkeit. Eine private Rentenversicherung ist noch lange kein Vermögensaufbau. Niemals investieren ohne einen Notgroschen auf dem Konto. Ein guter Notgroschen ist drei Mal so viel, wie ich zum Leben brauche. Ist der Notgroschen vorhanden, lohnt sich ein Investment schon ab 25 Euro. Eigentlich kann man mit Fonds nichts falsch machen, solange man breit streut, also Diversifikation betreibt. Und noch mal: Diversifikation. Diversifikation.