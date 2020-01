Wer schwanger ist und nach einer Perspektive sucht, sollte nicht nach vorn, sondern voller Demut herunter auf seinen wachsenden Bauch schauen. Zumindest befürchte ich das in dem Zustand der Desillusionierung und Gereiztheit, den ich nun in der Schwangerschaft mit meinem dritten Wunschkind erreicht habe.

Denn ich bin wieder unsichtbar geworden, unbrauchbar für den Berufsmarkt, zu wenig up to date zum Netzwerken, zu unkalkulierbar für Arbeitgeber, was Neustart oder Beförderung angeht, zu rund für das reguläre Fitnessstudio und deren Versicherung, zu schwanger und damit ein Risiko (ich bin in der 35. Woche) für einen gewöhnlichen Lufthansa-Inlandsflug. Selbst für meine Freunde und Familie bin ich in jeder Ausprägung meiner erwachsenen Selbstständigkeit und meines üblichen Bewegungsradius lästig geworden.

"Musst du jetzt noch fliegen? Wird das nicht zu viel?", fragt meine Mutter besorgt.



"Es ist nur München."



"Ja, trotzdem."

"Schon Wochen vor der Geburt nehme ich die Welt nur noch als Zuschauer wahr." Caroline Rosales

Im Beruf blockiert, im Privaten Stillstand: Schon Wochen vor der Geburt nehme ich die Welt nur noch als Zuschauer wahr, wie ein Kind vor bunt dekorierten Schaufensterscheiben. Seitdem ich schwanger bin, bin ich beruflich unsichtbar. Oder wie die Autorin Rike Drust, die in ihrem Buch Muttergefühle Zwei schreibt: "Eines Abends bin ich mit dem Kinderwagen durch Hamburg spaziert und habe in ein Fenster geschaut. Und da saß noch eine Mutter, allein mit ihrem Baby. Sie sah so unglücklich und einsam aus und genau so, wie ich mich fühlte."

Auf Partys halten Bekannte mit ihren Kippen und Drinks einen Meter Sicherheitsabstand von meinem Bauch, schütteln den Kopf, wenn ich erzähle, dass ich nach vier Monaten Elternzeit wieder 80 Prozent arbeiten möchte. "Kannst du dich nicht einfach mal erholen, die Zeit genießen?", fragt meine beste Freundin besorgt. "Dein Kind ist dann noch sehr klein." Den werdenden Vater, meinen Freund, der selbstständig arbeitet und eine kleine Firma hat, fragt keiner. Auf einem Empfang nach der Arbeit, einer Netzwerkveranstaltung, werde ich belächelt, als ich von zukünftigen Projekten spreche. Ich bin nicht mehr Teil der Planung, mein mind ist nicht mehr open, meine skills sind nicht mehr needed. Irgendwann tue ich das, was alle Anwesenden unterschwellig von mir erwarten: Ich gehe nach Hause und früh ins Bett, um mich zu schonen.



Dabei wissen doch so viele Millionen anderer Frauen, wie endlos lang und erdrückend, körperlich überfordernd, intellektuell unterfordernd, frustrierend und von Existenzängsten durchsetzt schon ein einziger ganzer Tag mit einem Baby sein kann. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft gehen mehr als 90 Prozent der Mütter in Elternzeit, bei den Vätern sind es lediglich 37 Prozent. Das Hauptargument der Väter ist demnach die Angst vor finanziellen Nachteilen und dem Karriereknick. Ach was?

"Die Elternzeitgesetze sind für Frauen eine staatlich subventionierte Einbahnstraße." Caroline Rosales

Ob die Entscheidung, in Elternzeit zu gehen, die fast alle Mütter treffen, aus persönlicher Motivation gefällt wird oder einem normativen Zwang unterliegt, ist statistisch übrigens nicht erfasst. Auch nicht, warum sich aktuell bundesweit nur 1,9 Prozent der Kinder unter einem Jahr in Kindertagesbetreuung befinden.

Was bei diesen Zahlen nämlich niemand hinterfragt und meist nur hinter vorgehaltener Hand besprochen wird: Wie viele Mütter würden denn im ersten Jahr nach der Geburt gern wieder arbeiten gehen, ja, sollten es aus finanziellen Gründen sogar tun, wenn es die staatlichen Betreuungsmöglichkeiten dafür geben würde?

In der Tat sind die seit dem Jahr 2007 viel bejubelten Elternzeitgesetze in Deutschland für Frauen nämlich mehr zu einem freundlichen Zwang als zu einer echten Wahlmöglichkeit geworden, eine staatlich subventionierte Einbahnstraße, die ein Streben nach einer alternativen Mutterrolle unmöglich macht.