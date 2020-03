Gustavo Ureña hat den obersten Knopf seines Hemds offen gelassen. Es ist neu, rot mit weißen Linien. Ureña hat es sich gekauft, weil er jetzt Fabrikdirektor ist. Von den meisten anderen Geschäftsführern unterscheidet sich der 40-jährige Argentinier durch seine tätowierten Arme, den langen Vollbart und die Tatsache, dass seine Belegschaft ihn einstimmig gewählt hat. "Ich habe mir auch eine Krawatte gekauft", sagt er, "aber die benutze ich noch nicht."

Argentinien steckt in einer Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate ist mit über 50 Prozent eine der höchsten der Welt, die Wirtschaft schrumpft, die Arbeitslosigkeit steigt, zuletzt auf rund zehn Prozent. Der im November abgewählte Mauricio Macri hat vier Jahre lang versucht, die Wirtschaft durch neoliberale Reformen anzukurbeln. Er hat Subventionen gestrichen, das Land dem Weltmarkt geöffnet und die Devisenkontrollen beendet, was den argentinischen Peso stark entwertete. Die Reformen haben viele kleine und mittlere Unternehmen nicht überstanden. Und auch die Plastikfabrik in der Salvadorstraße im Osten von Buenos Aires, in der Ureña arbeitete, ging pleite. Statt sich mit der Schließung abzufinden, beschlossen die Arbeiter, ohne Chef weiterzumachen. Jetzt haben Gustavo Ureña und seine 56 verbliebenen Kollegen Zeit bis Mai dieses Jahres, um dem Gericht zu beweisen, dass sie die Fabrik selbst führen können.



Radiosender, Schulen, Kliniken selbstverwaltet

Aktuell gebe es in Argentinien knapp 400 solcher "empresas recuperadas" – zurückeroberter Unternehmen, die etwa 15.000 Menschen beschäftigten, sagt der Anthropologe Andrés Ruggeri von der Universität Buenos Aires. Das sei zwar gemessen an rund 18 Millionen arbeitsfähigen Argentiniern ein Bruchteil, aber das Phänomen wachse. Besonders nach der Krise 2001 habe es einen Sprung gegeben, damals seien zwischen 2001 und 2003 etwa 150 Betriebe in selbstverwaltete Kooperativen verwandelt worden. Die meisten existieren laut Ruggeri heute noch. In der Regel seien es Fabriken, es gebe aber auch selbstverwaltete Radiosender, Schulen und Kliniken.

In Deutschland hingegen kommt es sehr selten vor, dass die Belegschaft eine Fabrik übernimmt, die zuvor einen Eigentümer hatte.

Als ein Fahrradproduzent im thüringischen Nordhausen pleiteging, besetzten die Arbeiter 2007 die Fabrik und produzierten in eigener Regie das "Strike Bike". In einer Woche stellten sie 1.830 Räder her, dann aber war der Traum vorbei. Die Maschinen wurden abmontiert und abtransportiert.



Unscheinbar: Die Plastikfabrik im Hafenviertel La Boca in Buenos Aires von außen. © Felix Wellisch

Geht es nach Gustavo Ureña, soll so etwas in der Plastikfabrik im Hafenviertel La Boca nicht passieren. Als er 19 Jahre alt war, betrat er zum ersten Mal die Fabrikhalle. "Die Firma war damals die Nummer eins für PET-Produkte, es wurde sieben Tage die Woche produziert", erzählt Ureña. "Dank der Fabrik konnte ich eine Familie gründen, mir ein Haus bauen." Der Weg in die Fabrik führt über eine Laderampe durch eine blaue Stahltür. Dahinter sitzt in einem schlecht beleuchteten Büro Diego Ortellado vor einem Röhrenbildschirm. Er trägt einen blauen Overall und stellt sich als Qualitätsprüfer vor, seit 23 Jahren arbeitet er hier. Von Weitem hört man das monotone Dröhnen von Maschinen.



Schulden in der ganzen Welt

Die Probleme hätten begonnen, als 2012 die Kinder der Fabrikgründer die Firma übernahmen und umstrukturieren wollten, erinnert sich Ortellado. Sie hätten große Ideen gehabt, aber wenig Geduld, kaum Kapital und keine Erfahrung. "Am Ende hatten sie Schulden in der ganzen Welt. Als dann die Krise kam, die Importe teurer wurden und manche Kunden nicht mehr zahlen konnten, ging es nicht mehr weiter, obwohl die Auftragsbücher voll waren." Erst sei an einzelnen Tagen nicht mehr gearbeitet worden, schließlich sei die Fabrik immer häufiger geschlossen geblieben.

Anfang 2018 habe der Direktor alle in den Urlaub geschickt, ohne die ausstehenden Löhne bezahlt zu haben. "Am 2. Februar riefen uns die Nachbarn an und sagten, dass ein Lkw vor der Fabrik steht und Maschinen abgebaut werden", erzählt Ortellado. "Also sind wir hin und haben die Fabrik besetzt." In dem Chaos kam nach ein paar Wochen ein Kollege und erzählte von anderen Arbeitern, die das Gleiche erlebt und ihre Unternehmen selbst übernommen hätten, als Kooperative. Der Kollege war Gustavo Ureña, die Belegschaft hat ihn danach einstimmig zum Fabrikdirektor gewählt.

"Der Eigentümer hat uns quasi keine andere Wahl gelassen, als eine Kooperative zu gründen", sagt Ureña. Über ein Jahr teilen sich die Arbeiter die Bewachung ihrer Fabrik, übernachten in der Fabrikhalle, bis ein Gericht Anfang 2019 zu ihren Gunsten entscheidet. Die Kooperative bekommt ein Jahr Zeit, um zu zeigen, dass sie ihre Fabrik selbst führen kann. Ureña zeigt auf ein kleines Schild neben der Eingangstür. "Plasticos Salvadores" steht darauf. Salvador bedeutet Retter. Die Kooperative sei eine Rettung. "Wenn wir keine Arbeit mehr haben, können wir unsere Schulden nicht bezahlen, unsere Familien nicht ernähren." Von ehemals 150 Kollegen sind gut 50 übrig geblieben.