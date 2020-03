Ava Celik sagt im Podcast: "Ich habe nichts anderes gemacht, nur gelesen und nur gebacken." © Privat

"Ich wusste nicht, was ein Sauerteig überhaupt ist", sagt Ava Celik über ihre Anfänge als Bäckerin. Die 30-Jährige hat ein glutenfreies Sauerteigbrot entwickelt, das sie heute in ihrer eigenen Bäckerei in Berlin verkauft. Damit war sie in den letzten Jahren Tag und Nacht beschäftigt. Im ZEIT-ONLINE-Podcast Frisch an die Arbeit sagt sie: "Ich will gar keine Auszeit haben, ich mache das ja gerne."

"Man muss lernen, nein zu sagen." Ava Celik, 30 Jahre, Bäckerin

Eigentlich hatte Celik etwas anderes mit ihrem Leben vor. Schon vor dem Abitur arbeitete sie als Schauspielerin. Später studierte sie Philosophie- und Filmwissenschaften und nahm privaten Schauspielunterricht. Unter anderem spielte sie beim Tatort Tschiller: Off Duty an der Seite von Till Schweiger. Doch sie stellte ihren Beruf immer mehr infrage: "Ich war auf einer Preisverleihung und dachte: Was mache ich hier? Ich wusste nicht, wofür ich Schauspielerin bin. Ich bin nur ein Sprachrohr für andere. Das wollte ich nicht." Die Vorstellung, mit 60 Jahren immer noch vor der Kamera zu stehen, fand Celik unbefriedigend. "Ich wusste, das will ich nicht mehr", sagt sie. Einen Plan B hatte sie da noch nicht.

Zu diesem Zeitpunkt war bei Celik bereits eine Glutenunverträglichkeit, eine sogenannte Zöliakie, festgestellt worden. Herkömmliches Brot konnte sie also nicht mehr essen, alle Alternativen schmeckten ihr nicht. Da habe sie gedacht: "Entweder mache ich das selbst besser oder ich esse gar kein Brot mehr." Mit viel Aufwand, täglichen Versuchen und langen Tabellen erarbeitet sie, mit welchem Mehl aus Hirse, Buchweizen oder Reis und bei welcher Temperatur glutenfreies Brot so gut wird wie traditionelles Vollkornbrot. "Ich habe zwei Jahre am Rezept gearbeitet – ich habe nichts anderes gemacht, nur gelesen und nur gebacken."

Als sie nach langen Experimenten dann das erste gelungene Brot aus dem Ofen holte, erzählt Celik, war das ein emotionaler Moment: "Da habe ich geweint", erzählt Celik im Podcast. Auf ihrem Instagram-Kanal sei eine Welle der Begeisterung über sie hereingebrochen: Anfragen aus Indien, Israel und den USA, Kunden, die während eines Zwischenstopps am Frankfurter Flughafen eigens nach Berlin reisten, um ihr Brot zu bekommen. Am Anfang, erzählt Celik, habe sie das Brot noch verschenkt. Dann eröffnete sie mit einem Bankkredit eine kleine Bäckerei im Berliner Westen, von der aus sie heute auch Restaurants und Cafés beliefert und Brote an Kunden in ganz Europa verschickt. Nur ihr Rezept will sie nicht verkaufen: "Man muss lernen, nein zu sagen", sagt Celik. "Das ist der Grund, warum ich heute glücklich bin."